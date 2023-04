Penzberger Fußballer auf Beutezug - plötzlich war der Maibaum weg

Diebstahl kurz vor dem 1. Mai

Von Franziska Seliger schließen

Schreck in der Morgenstunde für die Mitglieder der DJK Penzberg: In der Nacht auf Sonntag haben Kicker des Eisenbahnersportvereins (ESV) ihren Maibaum geklaut.

Penzberg - Ihren Maibaum wollte die DJK eigentlich am Montag, 1. Mai (ab 10 Uhr), auf ihrem Gelände an der Ludwig-März-Straße aufstellen. „Der Baum lag direkt an unserem Vereinsheim“, berichtet DJK-Pressewartin Kerstin Meier. Gut sichtbar habe der rund 18 Meter lange und bereits entrindete Stamm dort gelegen. „Das müssen wir uns leider eingestehen“, räumt Meier selbstkritisch ein.

Bis etwa 24 Uhr, so Vereinsvorsitzender Sascha Terbeck, hätten DJKler am Samstagabend im Vereinsheim ein Liga-Dartspiel bestritten. Etwa gegen 22 Uhr habe er zwar ein Auto unweit des Geländes gehört, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Jetzt weiß er: Das waren die späteren Maibaum-Diebe, die das Gelände im Vorfeld ihrer Tat auskundschaften wollten. Als Stunden später alle das Vereinsgelände verlassen hatten, schlugen die Diebe zu.

Bewacht worden sei der Baum nicht, gibt Meier zu. Eine Wache sei erst für das Wochenende unmittelbar vor dem ersten Mai geplant gewesen.

Am Sonntagmorgen war der Maibaum weg

Am Sonntagmorgen war der Baum dann weg. Lediglich die „Schwalben“, die schon zum Aufstellen bereit lagen, hatten die Diebe zurückgelassen. Wer sie waren? Darüber wurden die DJKler den ganzen Sonntag über im Unklaren gelassen, berichtet Terbeck. Erst am Montagmorgen hätten sich die Diebe über die sozialen Medien als Mitglieder des ESV zu erkennen gegeben.

Ganz spontan hätten die sich am Samstag zu dem Maibaumklau entschieden, erzählt ESV-Mitglied Lena Schabert, die selbst bei dem Raubzug dabei war. Beim abendlichen Zusammensitzen im ESV-Heim nach einem Fußballspiel hätten die verschiedensten Mitglieder den Plan ausgeheckt; darunter Spieler der 1. und 2. Mannschaft sowie Trainer. Nach einer ersten Erkundungstour gegen 22 Uhr (das von Terbeck gehörte Auto!) seien elf ESVler gegen 2 Uhr nachts auf das DJK-Gelände geschlichen und hätten den Baum geklaut. Halb tragend, halb rollend habe man den schweren Stamm in ein Versteck transportiert, das natürlich streng geheim gehalten werde. „Das war so unfassbar laut, das man sich fragt, warum niemand etwas gehört hat“, erinnert sich Schabert.

Vereine verhandeln über Auslöse

Und jetzt? Jetzt werden sich ESV und DJK zusammensetzen und über die Auslöse für den Baum verhandeln – so, wie es die Tradition verlangt. Speis und Trank werde ihr Verein für die Herausgabe des Baumes verlangen, meint Schabert. Sie ist sich aber sicher, dass man sich schnell handelseinig werden wird. „Die DJK hat den Maibaumklau lustig und nett aufgenommen“, berichtet sie. DJK-Vorsitzender Terbeck findet den Diebstahl sogar „schön, weil er das Vereinsleben im Ort fördert“. Ohne Maibaumklau hätte sein Verein am 1. Mai einfach nur den Baum aufgestellt. Jetzt werde die Maifeier etwas Besonderes, bei der Mitglieder von ESV und DJK vielleicht sogar zusammen feiern können.