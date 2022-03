Große Nachfrage, schwierige Suche: Wo könnte in Penzberg ein „Coworking“-Ort entstehen?

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Den Verein „Innovationsquartier Penzberg“ leiten (v.l.) Vorsitzender Yannick Timo Böge, zweite Vorsitzende Christine Mayr und Kassier Andreas Franke. © Wolfgang Schörner

Ein neuer Verein will sich künftig darum bemühen, in Penzberg „Coworking“-Räume für Firmengründer, Selbständige, Angestellte und Studenten zu schaffen. Motivation schöpft er aus dem Ergebnis einer Umfrage, wonach Bedarf für flexibel nutzbare Arbeitsplätze besteht. Das größte Problem wird allerdings sein, einen geeigneten Ort zu finden.

Penzberg – Wo könnte in Penzberg ein „Coworking“-Ort entstehen? Vor allem um diese Frage kreiste ein Diskussionsabend, zu dem die FDP Penzberg-Iffeldorf eingeladen hatte. Die Runde spielte mehrere Möglichkeiten durch, eine Lösung fand sie aber nicht. Ein Ergebnis gab es an dem Abend dennoch: Die Anwesenden gründeten einen Verein mit dem Namen „Innovationsquartier Penzberg“, der sich um eine Realisierung bemühen will.

Alte Molkerei „wäre für Sie vielleicht auch etwas“

Die Raum-Frage sprach in der Runde als erstes Thomas Grubert an. Der Architekt und Vorsitzende des „Kunstzeche“-Vereins sagte, dass die „Kunstzeche“ Räume für Ausstellungen und eine Jugendkunstschule suche und die Stadt den Laden auf dem früheren Molkereigelände an der Christianstraße angeboten habe. Die alte Molkerei „wäre für Sie vielleicht auch etwas“, sagte er. Auch wenn dort in die Stromversorgung investiert werden müsste.

FDP-Chef Yannick Timo Böge zählte noch weitere Optionen auf: die ehemalige Stadtbücherei am Rathausplatz, die seit Beginn der Überlegungen genannt wird, die frühere Montessorischule und die Rathauspassage. Steffi Kieslinger wies zudem darauf hin, dass das Zörnerhaus an der Bahnhofstraße, das der Stadt gehört, und das Bahnhofsgebäude ungenutzt seien. Ralf Simon warb dafür, einen Teilbereich des ehemaligen HAP-Geländes zu nutzen. Auch die frühere Layritzhalle erwähnte er.

Das ehemalige Molkereigelände in Penzberg. © Wolfgang Schörner

Schnell zeigte sich aber, dass viele Vorschläge einen Haken haben. Er sei klar für das Innovationsquartier, müsse aber Wasser in den Wein schütten, sagte BfP-Stadtratsmitglied Armin Jabs. Wenig Chancen sieht er bei der früheren Molkerei, weil das Gymnasium erweitert werden soll. Wie berichtet, gibt es Überlegungen, dass der Landkreis auf dem städtischen Gelände einen Neubau für die Schule errichtet – was auch den „Kunstzeche“-Wunsch tangieren würde. Die Entscheidung werde wohl in den nächsten Monaten fallen, vermutet Jabs.

Alte Molkerei und frühere Stadtbücherei - beide haben einen Haken

Bei der früheren Stadtbücherei, sagte er, müsste die Stadt einen Euro-Betrag „im mittleren sechsstelligen Bereich“ investieren, um das Gebäude nutzbar zu machen, was er bei der aktuell prekären Haushaltslage für unwahrscheinlich hält. Seiner Ansicht nach wäre es ohnehin zu klein für die „Coworking“-Pläne. Und aufs HAP-Gelände, ergänzte Jabs, will die Firma Winning ziehen.

Umfrage: „Coworking“ als Heimarbeit-Alternative 221 Menschen beteiligten sich an einer Online-Umfrage der FDP Penzberg-Iffeldorf, die nach dem Bedarf für ein „Innovationsquartier“ beziehungsweise für „Coworking“-Räume in Penzberg fragte. Demnach bewerteten 76 Prozent einen gemeinsam genutzten Arbeitsraum als positiv. 72 Prozent wünschten sich eine Mischung aus Einzelbüros und offenen Büroarbeitsplätzen. 55 Prozent sahen den größten Vorteil von „Coworking“ in der Alternative zum Home-Office-Arbeitsplatz – eine Prozentzahl, die laut FDP-Chef Yannick Timo Böge vor der Corona-Pandemie sicher niedriger ausgefallen wäre. Ihm zufolge waren 56 Prozent der Umfrage-Teilnehmer Angestellte. 24 Prozent waren Selbständige und Unternehmer. Als am sinnvollsten werteten die Umfrage-Teilnehmer (Mehrfachnennungen waren möglich) temporär verfügbare Arbeitsplätze (63,47 Prozent) und gemeinsam genutzte Büroräume (53,42 Prozent). An dritter Stelle landete ein gemeinsam genutzter Werkstattbereich (28,77 Prozent). Dort wurden als Schwerpunkte 3D-Druck (49,54 Prozent) und Elektronik (39,81 Prozent) genannt. Am wichtigsten für die Umfrage-Teilnehmer war der Kontakt zu anderen Unternehmern, Kreativen und Selbständigen (58,82 Prozent) knapp vor der Alternative zum „Homeoffice“.

Zum Bahnhofsgebäude sagte Thomas Grubert, dass es dort gerade um eine Nutzungsänderung für Vereine geht. Das Zörnerhaus indes wird womöglich abgerissen. Jabs erwähnte noch die neuen Gewerbeflächen südlich von Roche als Möglichkeit. Allerdings gebe es da eine lange Liste an Bewerbern. Das grundsätzliche Problem sei, sagte er, dass es viele Leute gebe, die Räume suchen, der Platz aber begrenzt sei.

„Lowcost“-Variante als Initialzündung

Nicht so stehen lassen wollte dies Clemens Deyerling, zweiter FDP-Vorsitzender und Chef des Murnauer Rufbus-Unternehmens „Omobi“. In Murnau habe es auch viel Bedarf und wenig Platz gegeben, bis der Leidensdruck so hoch gewesen sei, dass im ehemaligen Krankenhaus das „Innovationsquartier“ realisiert wurde. Er plädierte, nur das Nötigste zu investieren. „In Murnau war das auch nur der Brandschutz, sonst wurde nichts gemacht“, so Deyerling. Worauf Jabs antwortete, dass man über eine „Lowcost-Variante als Initialzündung“ tatsächlich noch einmal diskutieren könnte.

Verein „Innovationsquartier Penzberg“ soll Pläne vorantreiben

In der Runde hieß es aber auch, dass erst ein Konzept ausgearbeitet werden sollte, um auf dieser Basis zu sehen, was an Räumen nötig ist. Eine Aufgabe, die der Verein „Innovationsquartier Penzberg“ übernehmen könnte, der noch am selben Abend gegründet wurde. Als Vorsitzender wurde zwar FDP-Chef Böge gewählt, der Verein soll aber, wie es hieß, politisch neutral agieren. Die zehn Gründer wählten Christine Mayr zur zweiten Vorsitzenden und Andreas Franke zum Kassenwart. Zweck des Vereins, so die Satzung, sei „die Schaffung einer offenen Plattform zum Zwecke des gemeinsamen Lernens und Arbeiten und für Kreativität in den Bereichen Technologie, Kunst, Handwerk, Design und Entrepreneurship“.