Penzberg macht es vor: Stadtbus-Fahrten für Schüler bleiben gratis

Von: Wolfgang Schörner

Mit dem Stadtbus kostenlos durch Penzberg: Für Penzberger Schüler bleibt es bei den Gratis-Fahrten. © Wolfgang Schörner

Während in Weilheim der Gratis-Stadtbus für Kinder infrage gestellt wird, wird in Penzberg nicht an dieser Regelung gerüttelt. Penzberger Schüler dürfen auch im nächsten Schuljahr kostenlos im Stadtbus mitfahren. Der Stadtrat hat die Regelung einstimmig um ein Jahr verlängert. Sie gilt auch in den Ferien.

Penzberg – In Penzberg gibt es den Gratis-Stadtbus für Penzberger Schüler bereits seit Januar 2019. Eingeführt wurde er damals auf Initiative des 2020 verstorbenen Stadtratsmitglieds Michael Kühberger (FLP). Die Regelung wurde zunächst für ein halbes Jahr getestet. Seither hat der Stadtrat sie jeden Sommer um ein weiteres Schuljahr verlängert. Dies geschah auch heuer vor den großen Ferien. Der Stadtrat beschloss einstimmig, „die kostenfreie Schülerbeförderung in den Stadt- und Schulbussen“ bis Juli 2024 fortzusetzen. Die Kinder und Jugendlichen müssen, wie bisher, beim Busfahrer als Nachweis einen Schülerausweis oder eine Bestätigung der betreffenden Schule vorzeigen. Ordnungsamtsleiter Joachim Bodendieck bestätigte zudem, dass die Regelung auch für die Ferien und an schulfreien Tagen gilt.

Bedenken aus Anfangszeit haben sich nicht bestätigt

Bodendieck erinnerte zudem an die Bedenken, die der RVO vor fünf Jahren genannt hatte: dass die Busse während der Hauptverkehrszeiten durch zusätzliche Fahrgäste an die Kapazitätsgrenzen stoßen könnten. Diese Bedenken hätten sich nicht bestätigt, teilte er mit. Der RVO erhebe auch keine Bedenken gegen die Fortführung. Ein anderer Punkt waren damals die Mindereinnahmen. Im ersten Gratis-Jahr hatte es geheißen, dass das Angebot die Stadt circa 40.000 Euro koste. Der Betrag setzte sich aus den geschätzt entgangenen Bustickets und einem Zuschuss zusammen, den der Freistaat früher für die Schülerbeförderung gezahlt hatte und der wegen der Gratis-Regelung gestrichen wurde. Man habe die Zahl beim RVO noch einmal hinterfragt, erklärte Bodendieck. Die 40.000 Euro würden auch heute noch gelten, weil sich die Rahmenbedingungen nicht verändert haben. Wie viele Schüler, die vorher zahlen mussten, nun gratis in den Stadtbus einsteigen, ist nicht bekannt – es gibt keine Zählungen.

In Weilheim wird die Regelung in Frage gestellt

Während in Penzberg an der Regelung nicht gerüttelt wird, steht sie in Weilheim infrage. Dort gibt es kostenfreie Fahrten für Kinder bis 14 Jahre und für Schüler mit Schülerausweis seit eineinhalb Jahren. Zuvor war der Weilheimer Stadtbus zwei Jahre lang für alle kostenlos. Die Weilheimer Stadtwerke, die den Stadtbus in der Kreisstadt betreiben, hatten, wie berichtet, vorgeschlagen, für 6- bis 14-Jährige künftig Beförderungsentgelte zu erheben. Begründet wurde dies damit, dass die kleinen Stadtbusse zu bestimmten Zeiten so voll sind, dass für zahlende Fahrgäste kein Platz mehr sei. Außerdem hieß es, dass man für die Anerkennung des 49-Euro-Tickets in der Altersgruppe keine Ausgleichszahlung erhalte, wenn die Regelung fortbesteht. Es geht um 20.000 Euro im Jahr. Eine Entscheidung wurde diese Woche im Weilheimer Hauptausschuss vertagt.

Penzberger Fraktionen bekennen sich zu Gratis-Regelung

Im Penzberger Stadtrat bekannten sich alle Fraktionen zu den Gratisfahrten. Armin Jabs (BfP) fragte aber, ob es mehr Sinn machen würde, die Regelung durch das 49- oder 29-Euro-Ticket zu ersetzen. Eine Sache, die er und Jan-Christian Eilert (Grüne) überprüft sehen wollen, was Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) zusagte. Wobei Adrian Leinweber (SPD) vorrechnete, dass die Stadt mit 40.000 Euro 115 Kinder mit einem 29-Euro-Ticket für ein Jahr ausstatten könnte. Er glaube, dass die Zahl der Kinder, die gratis mit dem Stadtbus fahren, höher sei. Laut Kerstin Engel (Grüne) müsste man bei dieser Variante dann auch jedem der rund 2000 Schüler in Penzberg ein 29-Euro-Ticket geben.

Nicht weiterverfolgt wurde der Vorschlag, die Gratisfahrten auf Schüler auswärtiger Schulen auszuweiten. Leinweber sagte, dass man in diesem Fall überlegen müsste, den Stadtbus für alle kostenlos zu machen. Was Penzberg aber, wie es vor zwei Jahren schon einmal hieß, mehr als eine halbe Million Euro im Jahr kosten würde.