Gratis-Stadtbus für alle Schüler: Penzberg verlängert den Testlauf

Seit Anfang Januar dürfen in Penzberg alle Schüler gratis mit dem Stadtbus fahren. Die Stadt verlängert nun die Testphase. Ein paar Probleme gibt es trotzdem.

Penzberg – Bevor der Gratis-Stadtbus eingeführt wurde, gab es Bedenken: dass zu den Hauptverkehrszeiten die Bus-Kapazitäten nicht ausreichen und deshalb mehr Busse und Busfahrer notwendig sind, was wiederum hohe zusätzliche Kosten verursachen würde. Davor hatte, wie berichtet, RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer gewarnt. Der Stadtrat beschloss trotzdem, alle Penzberger Schüler, die in Penzberg eine Schule besuchen, kostenlos in den Stadtbus zu lassen. Am 7. Januar, am Tag nach den Weihnachtsferien, startete der Testlauf. Seither brauchen die Kinder kein Ticket – nicht nur zur Schule, sondern den ganzen Tag, auch in den Ferien und am Wochenende.

„Das Angebot wird auf alle Fälle angenommen“, sagt Ordnungsamtsleiter und Stadtbus-Experte Peter Holzmann. „Wir haben mehr Fahrgäste, was schön ist.“ Und die Bus-Kapazitäten reichen aus – mehr Stadtbusse sind also nicht nötig. Eigentlich sollte die Probezeit ein halbes Jahr bis Ende Juni dauern. Sie werde aber bis Ende Juli, also bis zum Schuljahresende, verlängert, kündigt Holzmann an. „Andere Kommunen nehmen uns schon als Vorbild“, sagt er.

Gratis-Stadtbus für Schüler: Probleme mit Fahrplan

Mit Zahlen kann der Penzberger Stadtbus-Experte allerdings nicht dienen. Weil die Schüler eben keine Tickets kaufen, sondern nur ihren Schülerausweis vorzeigen müssen. Extra gezählt wird nicht. Holzmann stützt sich aber auf den Eindruck der Busfahrer. Und auf die Tatsache, dass die Busse häufiger halten. „Es gibt deutlich mehr Stopps bei Haltestellen zum Ein- und Aussteigen“, erklärt er. Das ist ihm zufolge zum einen auf die Schüler zurückzuführen, zum anderen aber auch auf die 360 Jobtickets, die bei Roche verkauft wurden.

Die vermehrten Stopps haben laut Holzmann allerdings dazu geführt, dass es in der Früh und nachmittags Probleme gibt, den Bus-Fahrplan einzuhalten und die Anbindung an die Bahn-Zeiten zu gewährleisten. „Wir sind über die vielen Fahrgäste froh, aber der Bus muss auch pünktlich sein“, sagt er. Deshalb wird er nun mit dem RVO überlegen, wie nachjustiert werden kann. Ende Mai will Holzmann im Stadtrat ein Resümee ziehen.

Gratis-Stadtbus: Defizit erhöht sich

Der Stadtrat wird dann vor der Entscheidung stehen, ob aus dem Testlauf ein Dauerzustand wird. Ein Faktor werden die Kosten sein. Dazu kann Holzmann derzeit zwar noch nichts sagen. Einen Hinweis gibt aber die RVO-Rechnung für 2018, die er jetzt vorlegte. Demnach machte der Stadtbus – nach Abzug der gesamten Ticket-Einnahmen – ein Minus von 426 000 Euro. Zieht man den Zuschuss der Regierung von Oberbayern und den Jobticket-Beitrag von Roche ab, blieben 211 000 Euro übrig, die die Stadt für 2018 zahlen muss. 2019 wird dieser Betrag höher sein, da die Einnahmen aus den Schülertickets und der staatliche Zuschuss zur Schülerbeförderung wegfallen. Voriges Jahr waren das über 45 000 Euro.

