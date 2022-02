Stadtrat sagt Nein: Keine höheren Grundsteuern - vielleicht kommt aber eine Zweitwohnungssteuer

Von: Wolfgang Schörner

In Penzberg sollen die Grundsteuern stabil bleiben - das hat der Stadtrat beschlossen. © Patrick Pleul / dpa

Die Stadt Penzberg wird die Grundsteuern nicht erhöhen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Offen hält er sich aber die Möglichkeit, eine Zweitwohnungssteuer einzuführen. Ebenso stellt er alle Gebühren und Beiträge auf den Prüfstand.

Penzberg – Einstimmig hat der Penzberger Stadtrat in seiner jüngsten Haushaltsberatung höhere Grundsteuern abgelehnt. Die Hebesätze, die zuletzt 2012 gestiegen sind, bleiben bei 350 Prozentpunkten. Im Vorfeld hatte Stadtkämmerer Hans Blank eine Anhebung auf 380 Punkte vorgeschlagen, was der Stadt im Jahr circa 267 000 Euro Mehreinnahmen bringen würde. Der Eigentümer einer 76-Quadratmeter-Wohnung, so Blanks Rechnung, wäre mit 10,09 Euro mehr im Jahr belastet worden. Dies stieß aber schon damals auf Kritik. Argumentiert wurde, dass eine Steuererhöhung auch auf Mieter umgelegt würde und die Einnahmen nicht der „große Wurf“ sind.

Offen ist noch, ob es eine Zweitwohnungssteuer gibt - trotz anfänglicher Skepsis

Offen lässt der Stadtrat, ob er eine Zweitwohnungssteuer einführt. Diese Idee war bereits vergangenen Sommer auf Vorschlag von Martin Janner (PM) diskutiert worden. Damals herrschte Skepsis, weil zuerst das Melderegister aktualisiert werden müsste, wie es hieß. Die Rede war von 650 Menschen mit Zweitwohnsitz. Der Stadtrat entschied nun, dass nach einer Grundlagenerfassung der Finanzausschuss darüber beraten soll und er das Ergebnis dem Stadtrat vorlegt.

Finanzverwaltung: Alle Gebühren und Beiträge auf den Prüfstand

Das Gremium folgte in der Sitzung zudem dem Vorschlag der Finanzverwaltung, alle Gebühren und Beiträge auf den Prüfstand zu stellen. Einzelne Beispiele wurden dabei nicht genannt. Es hieß nur, dass dem Finanzausschuss ein Vergleich zu anderen Kommunen und der Zeitpunkt der letzten Erhöhung vorgelegt werden soll.

Wie berichtet, hatte sich der Finanzausschuss vor den Weihnachtsferien vier Mal getroffen, um den Haushalt 2022 und die Finanzpläne bis 2025 vorzuberaten. Stadtkämmerer Hans Blank hatte damals plädiert, die Einnahmen zu erhöhen und die Ausgaben zu senken. Wobei finanziell nicht das Jahr 2022 das Problem ist, sondern die Folgejahre, wenn die Rücklagen aufgebraucht sind und hohe Kosten für städtische Projekte anfallen. Außerdem droht nach wie vor eine Steuerrückzahlung an Roche in Millionenhöhe – dafür hatte die Stadt, wie berichtet, vergangenes Jahr eine Sonderrücklage mit 16,7 Millionen Euro gebildet. Der Finanzausschuss hatte sich in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten darauf geeinigt, dass die Verwaltung eine Liste mit Vorschlägen vorlegen soll.

Wohnhäuser an Sigmundstraße: Stadtrat hält an Aufstockung und Sanierung fest

Dem Stadtrat lag die Liste nun vor, beraten wurde im öffentlichen Teil neben den Steuern und Gebühren auch die Bewerbung der Landesgartenschau (sie wird nicht gestoppt) und die Wohnprojekte an der Sigmundstraße 7, 7a und 9 sowie am Daserweg. An der Sanierung und Aufstockung der städtischen Wohnhäuser an der Sigmundstraße will der Stadtrat demnach festhalten. Bezüglich des Projekts am Daserweg, bei dem es um Mehrfamilienhäuser mit 35 Mietwohnungen geht, soll die Verwaltung ausrechnen, welche finanziellen Folgen eine schnelle Realisierung und welche eine Verzögerung hat. Eingeführt werden soll zudem eine „effektive Kostennachverfolgung“ bei städtischen Projekten.

Kritik an Haushaltsplanungen: Immer mehr veranschlagt, als letztlich ausgegeben

Einen eigenen Blick auf die Finanzlage hatte Wolfgang Sacher (BfP). Er rechnete vor, dass in den vergangenen fünf Jahren im Hoch- und Tiefbau eine Haushaltssumme von 90,5 Millionen Euro veranschlagt war, davon aber nur 49 Millionen Euro ausgegeben wurden. Er forderte, nur jene Beträge im Haushalt zu veranschlagen, die abgearbeitet werden können, anstatt über Steuern zu diskutieren. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erklärte dazu, dass aus Sicht der Verwaltung die derzeitigen Projekte personell leistbar seien. Manche Projekte würden auch schon auf dem Gleis stehen und ließen sich nicht stoppen.