Abi-Scherz in Penzberg: Wenn der Schulleiter im Käfig sitzt

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Schulleiter Langensteiner im Käfig beim Schachspielen. © Wolfgang Schörner

Im Käfig saß Schulleiter Matthias Langensteiner am Donnerstag, während seine Lehrerkollegen um seine Freiheit spielten - beim Abischerz am Gymnasium Penzberg.

Penzberg - Die Lehrer traten bei Wettkämpfen wie einem Flachwitz-Duell und einem Hürden-Parcours an, während ihr Gymnasiumsdirektor Matthias Langensteiner im Käfig saß. Natürlich in keinem richtigen Käfig, sondern zwischen zwei zusammengeschobenen Toren mit Netzen.. Untätig war er dort aber nicht. Der passionierte Schachspieler hatte selbst eine Aufgabe, und zwar, sich eine Schachpartie zu liefern mit zwei Schülern, die ebenfalls gut in dem Spiel sind.

Das alles gehörte am Donnerstag zum traditionellen Abi-Scherz am Penzberger Gymnasium, der wieder in der Sporthalle beim ehemaligen Wellenbad stattfand. Dort herrschte – zu harten Beats und moderiert von Niclas Lutz und Nepomuk Einberger – eine Riesenstimmung bei den Wettkämpfen zwischen Lehrern und Abiturienten. Angefeuert wurden sie nicht nur von den Abschlussschülern, sondern auch von jüngeren Gymnasiasten, die die Tribüne der Turnhalle säumten.

Liegestützen: Wettkampf zwischen Schülern und Lehrern. © Wolfgang Schörner

Unter anderem war beim Abi-Scherz viel Kraft gefordert – bei einem packenden Liegestützen-Duell. Am Ende blieben im Feld ein Jugendlicher und ein Sportlehrer übrig. Bei respektablen 70 Liegestützen fiel die Entscheidung. Lehrer Marcus Kirster schaffte eine Liegestütze mehr als sein junger Konkurrent.

Am Freitag folgt dann der große Tag für die Abiturienten am Gymnasium Penzberg. Sie erhalten ihre Abschluss-Zeugnisse, zweimal ist sogar eine glatte 1,0 darunter. Die Örtlichkeit ist diesmal eine Besondere. Die Verleihung der Abschluss-Zeugnisse findet erstmals auf dem Werkgelände des Unternehmens Roche statt, im dortigen Casinogebäude. Im Gegensatz zu anderen Hallen in Penzberg bietet es ausreichend Platz für Schüler, Eltern und Lehrer.