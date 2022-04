Matthias Krümpel ist ab sofort neuer Dienststellen-Leiter der Polizeiinspektion Penzberg

Von: Franziska Seliger

Teilen

Neuer Polizeichef in Penzberg: Polizeipräsident Manfred Hauser (li.) gratuliert Matthias Krümpel (re.) zu seiner neuen Aufgabe als Dienststellen-Leiter. Polizeipräsidium Oberbayern Süd © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Penzberg – Die Polizeiinspektion Penzberg hat einen neuen Dienststellen-Leiter. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung informiert, wurde Matthias Krümpel am gestrigen Freitag durch Polizeipräsident Manfred Hauser in sein neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion Penzberg eingeführt.

Der erste Polizeihauptkommissar Krümpel ist 47 Jahre alt und lebt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Er begann seine Laufbahn 1992 mit einer Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Nach der Ausbildung wurde Krümpel sowohl bei der damaligen Grenzpolizeistation Lindau als auch kurz darauf für knapp zwei Jahre bei der Würzburger Polizeiinspektion eingesetzt.

1999 war Krümpel erstmals in Penzberg tätig

1999 führte ihn sein dienstlicher Weg erstmals zur Polizeiinspektion nach Penzberg, bevor er 2001 für vier Jahre bei der Polizeiinspektion Murnau seinen Dienst verrichtete. 2005 begann er mit einem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst im Fachbereich Polizei in Fürstenfeldbruck. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums wurde Krümpel ab 2007 für gut eineinhalb Jahre bei der Polizeiinspektion Geretsried als Dienstgruppenleiter eingesetzt, bevor er abermals für gut zweieinhalb Jahre nach Penzberg zurückkehrte. Seit 2011 verrichtete der dreifache Familienvater seinen Dienst beim Staatsministerium des Innern für Sport und Integration in München. Hier hatte er verschiedenste Funktionen inne.

Wie berichtet, war Jan Pfeil, der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Penzberg, bereits im August vergangenen Jahres wegen seiner Personalratstätigkeit freigestellt worden. In den vergangenen acht Monaten führte die stellvertretende Dienststellenleiterin Susanne Kettl die Penzberger Wache.