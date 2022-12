Penzberg verschiebt Projekte - und muss dem Landkreis 24,5 Millionen Euro überweisen

Von: Wolfgang Schörner

Der größte Brocken: das Neubauviertel westlich der Birkenstraße, hier ein Bild der Baustellenkamera. © Stadt Penzberg

Die Stadt wird nächstes Jahr rund 37 Millionen Euro für Baumaßnahmen ausgeben. Die größten Brocken sind das Wohnviertel westlich der Birkenstraße und das neue Kinderhaus an der Nonnenwaldstraße. Das geht aus dem Haushalt 2023 hervor, den der Stadtrat nun verabschiedet hat. Allerdings steigen die Schulden und sinken die Rücklagen.

Penzberg – Bereits bei den Beratungen im Vorfeld hatte der Penzberger Stadtrat Millionen-Projekte geschoben und gestrichen. So fielen der Neubau beziehungsweise die Sanierung der Bürgermeister-Prandl-Schule aus dem Finanzplan. Er verschob ebenso den Bau dreier Mehrfamilienhäusern am Daserweg nahe der „Spatzennest“-Tagesstätte. Einen halben Rückzieher machte er aber bei den drei städtischen Wohnhäusern an der Sigmundstraße, bei denen zuletzt nur noch eine Dachsanierung geplant war. Sie sollen nun doch um jeweils ein Stockwerk erhöht werden, um sich für später nichts zu verbauen. Die neuen Etagen werden vorerst aber nicht ausgebaut. Die bestehenden Wohnungen sollen hergerichtet, vorerst jedoch nicht umfangreich saniert werden. In der Haushaltssitzung hieß es zudem, dass Zahlungen an die Stadtwerke gestoppt würden.

Nicht gerüttelt wurde an der Landesgartenschau 2028

Nicht gerüttelt wurde an der Landesgartenschau 2028, für die die Stadt in den nächsten Jahren mindestens fünf Millionen Euro, vielleicht auch mehr investieren wird (ebenso viel erhält sie voraussichtlich als Fördergeld).

Insgesamt gibt die Stadt 2023 rund 37 Millionen Euro für Bauvorhaben aus. Fast die Hälfte davon, genau 15,3 Millionen Euro, sind für das städtische Neubauviertel westlich der Birkenstraße, das insgesamt knapp 60 Millionen kostet. Der zweitgrößte Brocken ist mit sechs Millionen Euro das neue Kinderhaus (von insgesamt fast 15 Millionen). Danach folgt lange nichts. An dritter Stelle steht der Vorplatz des Familienbads und die dortige Turnhalle mit fast zwei Millionen Euro.

Knapp 600 Seiten, fast 131,9 Millionen Euro

Für Stadtkämmerer Hans Blank war das knapp 600 Seiten starke Zahlenwerk der letzte Haushalt vor seinem Ruhestand. Der Finanzhaushalt 2023 hat ein Volumen von knapp 131,9 Millionen Euro, das höchste in der Geschichte der Stadt. In seiner Rede vor dem Stadtrat sagte Blank, dass Penzberg mit 3042 Euro eine überdurchschnittliche Pro-Kopf-Steuerkraft habe. Dies sei doppelt so viel wie Weilheim und Schongau zusammen. Dennoch werde es immer enger, eine dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen, mahnte er. Sollte die Inflation hoch bleiben und sich das Umfeld verschlechtern, seien „weitere einschneidende Maßnahmen erforderlich“. Zugleich empfahl Blank dringend, für die Landesgartenschau 2028 einen Projektsteurer zu engagieren.

Laut Haushaltsplan werden die Rücklagen von aktuell 16,5 Millionen Euro (davon 12 Millionen Euro Sonderrücklage für die Rückzahlung von Gewerbesteuer) bis Ende 2025 auf 825.000 Euro abschmelzen. Zugleich steigen die Schulden von jetzt 21 auf dann 32 Millionen Euro – Geld, das die Stadt sich für das Neubauviertel westlich der Birkenstraße leiht. 2023 nimmt die Stadt dafür einen neuen 12-Millionen-Euro-Kredit auf. Rechnet man die Stadtwerke hinzu, sind es bis Ende 2025 sogar knapp 84 Millionen Euro Schulden.

Penzberg muss dem Landkreis 24,5 Millionen Euro überweisen

Die Stadt Penzberg erwartet nächstes Jahr rund 51 Millionen Euro Steuereinnahmen, davon allein 28,6 Millionen Euro Gewerbesteuer und 15,3 Millionen Euro Einkommensteuer sein. Allerdings muss die Stadt auf der anderen Seite 24,5 Millionen Euro Kreisumlage an den Landkreis sowie 4,7 Millionen Euro Gewerbesteuerumlage an Bund und Land überweisen. Neben der Kreisumlage sind die höchsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt die Personalkosten in Höhe von zwölf Millionen Euro. Viel Geld in die Kasse fließen soll durch die Veräußerung von Anlagevermögen: rund 18,2 Milllionen Euro.

Der Stadtrat beschloss den Haushalt 2023 und den Finanzplan bis 2026 gegen die Stimme von Kerstin Engel (Grüne). Die Hebesätze für Grundsteuern (350 Prozent) und Gewerbesteuer (330 Prozent) bleiben unverändert.