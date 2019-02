„Penzberg hilft“ plant mehr Projekte

Nach dem Rücktritt von Steve Klein als Vorsitzendem von „Penzberg hilft“ hat sich der Verein neu aufgestellt. Die neue Vorstandschaft arbeitet bereits an zahlreichen Projektideen. Denn der Bedarf an Hilfe wird größer. Die Zahl der Helfenden aber auch.

Penzberg – Steve Kleins Rückzug erfolgte als aus privaten Gründen (wir haben berichtet). Stefan Fuchs wurde bei den erforderlichen Neuwahlen einstimmig zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite steht als neue Stellvertreterin Janina Kuen. Die 30-Jährige und der 25-Jährige sind beide Gründungsmitglieder des Vereins, wie André Anderl in einem Pressegespräch am Dienstag erklärte. Anderl selbst, übrigens einer der Gründerväter des Vereins, fungiert künftig ebenfalls als stellvertretender Vorsitzender. Fuchs und Kuen, die beiden Neuen in der Vorstandschaft, haben sich bereits einige Gedanken zur Zukunft des Vereins gemacht, der Ende vergangenen Jahres endgültig das Siegel der Gemeinnützigkeit zuerkannt bekommen habe, wie Anderl bekannt gibt. „Wir wollen die Hauptaktionen weiterführen“, sagt Fuchs. Beispielsweise sei die jährliche Nikolaus-Aktion mit Tombola auch heuer wieder geplant.

Ebenso möchte der Verein Kindern aus sozialschwächeren Familien wieder einen Tag kostenloses Schlittschuhlaufen bei „Hannis Eismärchen“ ermöglichen. Und auch die vor rund einem Jahr ins Leben gerufene Gebrauchtbörse im Internet werde weitergeführt, denn: „Sie läuft extrem gut“, so Anderl. Die im vergangenen Jahr erstmals durchgeführte „Volksfest-Aktion“, bei der der Verein mit Hilfe von Sponsoren und in Kooperation mit Festwirt Fahrenschon Kindern kostenlose Fahrten mit Karussell und Co. ermöglichte, soll heuer erweitert werden. Die Premiere sei sehr erfolgreich gewesen, so Anderl. Näheres werde noch bekannt gegeben. Wiederbeleben möchte die neue Vereinsführung eine Aktion, die laut Anderl vor zwei Jahren erstmals mit „einem riesigen Erfolg“ durchgeführt worden sei: Mit Hilfe von Sponsoren und der Unterstützung der Kindergärten in Penzberg möchte der Verein Kindern aus sozialschwachen Familien ein Weihnachtsgeschenk besorgen. „Das kam vor zwei Jahren super an. Die Kinder haben sich so gefreut“, erinnert sich Kuen. Aus zeitlichen Gründen habe diese Aktion letztes Jahr nicht stattfinden können.

„In Planung“, so Fuchs, sei darüber hinaus eine Patenschaftsaktion in Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportvereinen. Dabei sollen Bürger für Kinder aus sozialschwachen Familien den Beitrag für Fußballclub und Co. übernehmen und so dem Nachwuchs eine Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen. Gespräche mit den Vereinen müssten aber erst noch geführt werden.

Wichtig ist den Dreien zu betonen, dass ihr Verein den bedürftigen Menschen in der Stadt absolut anonym helfen möchte. Der Verein wolle ein „Bindeglied“ sein zwischen Menschen, die Hilfe brauchen und denen, die helfen wollen. Und immer, so Kuen, solle die Hilfe „möglichst unkompliziert und schnell“ direkt bei denen ankommen, die sie brauchen. Und deren Zahl sei in den vergangenen vier Jahren, in denen „Penzberg hilft“ bereits aktiv ist, stetig gestiegen, so Anderl. Die Resonanz auf die Hilfsangebote des Vereins „ist leider groß und ist auch steigend“. Aber auch die Zahl der Helfenden werde immer größer: Sei es nun als aktives Vereinsmitglied, als Sponsor oder als Geber von Sachspenden. Rund 15 Personen zählten zum harten Kern des Vereins. Aber über 1000 Menschen verfolgten seine Aktionen mittlerweile über die sozialen Medien und unterstützten je nach Bedarf und Möglichkeiten, so Kuen.

Für die Menschen, die wenig Geld haben, gerne aber Mitglied bei „Penzberg hilft“ wären und mit einem finanziellen Beitrag die Arbeit des Vereins unterstützen möchten, soll es schon bald die Möglichkeit geben, gegen einen monatlichen Beitrag von einem Euro Fördermitglied zu werden, erläutert Fuchs. Dadurch, so glaubt Anderl, würde noch mehr Geld zusammenkommen, das zum Helfen verwendet werden könnte.

Vereine gesucht

Sportvereine, die sich über die Patenschaftsaktion von „Penzberg Hilft“ informieren möchten, können sich mit Stefan Fuchs unter Telefon 0 88 56/ 8 69 05 52 in Verbindung setzen oder ihm eine Mail schreiben an servus@penzberg-hilft.de

VON FRANZISKA SELIGER