„Höchste Eisenbahn“ für Querungshilfe - mehr Sicherheit für Radler und Fußgänger in Maxkron

Von: Wolfgang Schörner

An der Stelle, an der sich noch die Baustelle für den neuen Abwasserkanal befindet, soll die Querungshilfe entstehen. © Wolfgang Schörner

An der Staatsstraße bei Maxkron soll für Radfahrer und Fußgänger eine Mittelinsel entstehen, damit sie die viel befahrene Strecke sicherer queren können. Zugleich soll die Insel dazu beitragen, dass Autofahrer nicht so schnell fahren. Früher warnte dort ein Blinklicht. Es wurde aber vor vier Jahren abgeschaltet und später abgebaut.

Penzberg – Vorgesehen ist die Mittelinsel an der Stelle, an der der Rad- und Fußweg vom Zibetholzweg und der Berghalde auf die viel befahrene Staatsstraße bei Maxkron trifft. Früher warnte dort ein Blinksignal die Autofahrer vor kreuzenden Radlern und Fußgängern. Das Blinklicht war Anfang der 1980er Jahre auf Initiative von Anwohner der Loisachstraße installiert worden, weil den Weg viele Kinder nutzten. Im Frühjahr 2019 wurde das Warnsignal aber auf Betreiben von Staatlichem Bauamt und Landratsamt aus „verkehrsrechtlichen Gründen“ abgeschaltet und die Anlage ein paar Monate später abgebaut. Damals hieß es auch, der Übergang sei gering frequentiert.

„Eigentlich hochfrequentiert“: Viele Schüler sind dort unterwegs

Die neue Mittelinsel soll nach Abschluss der laufenden Kanalarbeiten in dem Bereich entstehen. Die Querung diene nicht nur Freizeitradlern und Fußgängern, sondern werde auch von vielen Schülern genutzt, hieß es dazu jetzt im Penzberger Bauausschuss. Stadtbaumeister Justus Klement erklärte zur Notwendigkeit der Querungshilfe, dass die Wegeanbindung über den Zibetholzweg „eigentlich hochfrequentiert“ sei. Ähnlich äußerte sich das Staatliche Bauamt, das von einer „wichtigen Radwegquerung“ spricht.

Um Platz für die Mittelinsel zu schaffen, soll die Straße an der Stelle ein paar Meter nach Süden verschwenkt werden. Dies, so Klement, habe den zusätzlichen Vorteil, dass die Geschwindigkeit des Verkehrs, der aus Richtung Reindl kommt, reduziert wird. Auch Polizei und Ordnungsamt würden die Querungshilfe an der Stelle als sinnvoll erachten, hieß es.

Ein Blinklicht warnte Autofahrer in Maxkron bis 2019 vor kreuzenden Radfahrern und Fußgängern. © Wolfgang Schörner

Eine erste Kostenschätzung beläuft sich laut Stadt auf rund 80.000 Euro. Der Betrag beinhaltet demnach auch die Planung, das Verschwenken der Fahrbahn und die Herstellung des Geh- und Radwegs in dem Bereich. Das Staatliche Bauamt, hieß es, würde davon rund 50 000 Euro übernehmen.

„Allerhöchste Eisenbahn“ für Querungshilfe

Ludwig Schmuck (CSU) erinnerte in der Ausschusssitzung, dass er vor vier Jahren gegen den Abbau des Warnsignals gewesen sei. Nun eine Querungshilfe zu bauen, sei richtig. „Es ist ein stark frequentierter Radweg aus Richtung Berghalde“, sagte er und fügte den Wunsch an, dass der Radweg irgendwann durchgehend in Richtung Beuerberg fortgesetzt wird. Sebastian Fügener (Grüne) sagte über den Querungshilfe-Plan, es sei „allerhöchste Eisenbahn“. Die Situation habe allen schon im Magen gelegen. „Es gibt viele Kinder und Rentner, die da radeln“, so Fügener. „Auch wenn keine Unfälle passiert sind, es ist ein Trugschluss, dass die Stelle deshalb sicher ist.“

Wäre Zebrastreifen eine Alternative?

Einen Kritikpunkt hatte allerdings Christian Abt (CSU). Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass dies so viel kosten soll. „Es ist unser aller Geld, egal wer zahlt“, sagte er. Martin Janner (PM) schlug als Alternative einen Zebrastreifen vor. Dafür, so Ordnungsamtsleiter Joachim Bodendieck, bräuchte es zuvor aber eine Zählung, inwiefern tatsächlich Nachfrage besteht. Am Ende stimmte der Bauausschuss geschlossen für den Bau der Querungshilfe.

Bis es so weit ist, wird es allerdings noch dauern. Momentan verlegen die Stadtwerke entlang der Staatsstraße in Maxkron noch einen neuen, großen Stauraumkanal. Die Baustelle wandert in Richtung Reindl. Die Arbeiten sollen bis kommenden Herbst dauern. Die neue Mittelinsel würde dann im Zuge der Wiederherstellung der Staatsstraße entstehen.