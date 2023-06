Brand-Szenario mit vielen vermissten Kindern

Von: Franziska Seliger

Mit der Drehleiter werden die Jugendlichen, die bei der Großübung als Statisten mitwirkten aus dem Obergeschoss des Kinderheims von Feuerwehrleuten aus Penzberg gerettet. © Seliger

Großeinsatz für die Feuerwehren Penzberg, Iffeldorf und Seeshaupt am Mittwochabend im Don-Bosco-Jugendhaus in Penzberg. Es brennt im Gebäude. Mehrere jugendliche Bewohner werden vermisst. Zum Glück war es nur eine Übung. Aber eine ganz besondere.

Penzberg – Es ist kurz nach 18.30 Uhr als man in Penzberg die Sirenen mehrerer Feuerwehrfahrzeuge hört, die vom Gerätehaus Richtung Steigenberg rasen. Schon trifft das erste große HLF-Fahrzeug, der „Alleskönner“ der Wehr, an der Knappenstraße ein, dahinter folgen ein Tankfahrzeug, der Rüstwagen und diverse Kleinfahrzeuge. Schaulustige stehen auf der Straße. Aus einem Fenster des Don-Bosco-Jugendhauses quillt Rauch. Kinder und Jugendliche eilen mit ihren Betreuern aus dem Haupteingang und sammeln sich auf dem Platz vor der Steigenberger Kirche.

Knapp 40 Personen gelten als vermisst

Eine der ersten am Einsatzort ist Simone Abt. Die Penzberger Feuerwehrkommandantin und Leiterin des Einsatzes geht strammen Schrittes auf Karin Wild zu, lässt sich die Lage schildern: Irgendwo brennt es im Haus. Knapp 40 Personen werden vermisst, berichtet die stellvertretende Hausleiterin.

Sofort beginnt Abt ihrer Truppe Befehle zu geben. Ruhig, aber bestimmt. Später wird Kreisbrandmeister Hubert Sterzer zu Abts Auftreten sagen, sie habe ihre „Mannschaft sehr gut eingeteilt“. Ein überlegtes und ruhiges Handeln seites der Einsatzleitung sei beim Eintreffen an einem Einsatzort unheimlich wichtig. „Sonst bricht Chaos aus.“

Ein „ohnmächtiges“ Mädchen wird von zwei Mitgliedern der Feuerwehr Iffeldorf aus dem Haus getragen. © Seliger

Aber was am Mittwochabend auf den ersten Blick wie ein echter Einsatz aussah, war in Wirklichkeit nur eine so genannte Inspektions-Schau, bei der sowohl die Feuerwehr Penzberg als auch die Feuerwehr Iffeldorf auf ihre Einsatzfähigkeit hin überprüft wurde, wie Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbaur erläuterte.

Inspektions-Schau ist alle drei Jahre üblich

Eine solche Inspektion durch die Kreisbrandinspektion finde alle drei Jahre statt. Dabei seien am Mittwoch zunächst die Gerätehäuser beider Wehren besichtigt und unter anderem das technische Gerät inspiziert worden. Bei der anschließenden Gemeinschaftsübung im Kinderheim, die die Feuerwehr Seeshaupt aus ihrem Einsatzleitwagen heraus koordinierte, sollte dann unter anderem noch der Ausbildungsstand der Wehren überprüft werden.

Dass sie an diesem Abend nur zu einer Übung ausrücken würden: Das hätten die Einsatzkräfte zwar gewusst, sagt Sterzer. Nicht aber, welches Szenario sie am Ort des Geschehens erwartet. Als Statisten – also als Vermisste oder Verletzten – fungierten Mitglieder der Jugendfeuerwehr und Bewohner des Kinderheims. So ein gespielter Großeinsatz in ihrem Zuhause: Das sei für die jungen Bewohner etwas ganz besonderes, betont die stellvertretende Heimleiterin Wild. „Alle sind sehr aufgeregt.“

Umgeben von dichtem Rauch, der künstlich erzeugt wurde, suchten die Rettungskräfte nach den Vermissten. © Seliger

Während die etwa 60 Penzberger Feuerwehrler von der Vorderseite des Komplexes aus agieren und mittels Drehleiter Bewohner aus dem ersten Stock „retten“, sich durch das verrauchte Treppenhaus in die oberen Räume vorarbeiten und am Klettergurt gesichert über die Dächer laufen, konzentrieren sich die rund 30 Aktiven der Feuerwehr Iffeldorf, die mit drei Einsatzfahrzeugen angerückt sind, auf die Rückseite des Gebäudes. Helfer mit Atemschutzmasken stürmen das Haus, suchen nach den vermissten Personen, darunter viele Kinder. Schnell werden sie fündig – auch, weil sich die „Opfer“ teilweise mit Schreien bemerkbar machen. Manche der Gefundenen sind verletzt, einige ohnmächtig. Sie werden auf Rettungstragen gelegt und alle Gerettete dann zu einer Sammelstelle gebracht, wo sie betreut werden – eine Aufgabe, die im tatsächlichen Ernstfall das BRK übernehmen würde, wie Sterzer erläutert.

Kreisbrandmeister ist sehr zufrieden

Über eine Stunde dauert die Übung. Mit ihrem Verlauf ist Kreisbrandmeister Sterzer im Anschluss sehr zufrieden, wie er betont. „Sie ist sehr gut gelaufen.“ Schön sei gewesen, dass auch der Penzberger Bürgermeister Stefan Korpan spontan an die Knappenstraße gekommen sei. So habe man im „Krisengespräch“ vor Ort gleich noch durchspielen können, wo die durch das Feuer heimatlos gewordenen Kinder und Jugendliche nun schnell untergebracht werden können. „Dafür muss die Stadt ja im Ernstfall sorgen“, erklärt Sterzer.

