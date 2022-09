Baustellen-Finale: A95-Anschlussstelle Penzberg-Iffeldorf in Richtung München vier Tage gesperrt

Von: Wolfgang Schörner

Baustelle in der finalen Phase: Von Dienstagabend bis Samstagabend ist die Anschlussstelle Penzberg-Iffeldorf in Richtung München (l.) allerdings komplett gesperrt. © Wolfgang Schörner

Die Autobahn-Anschlussstelle Penzberg-Iffeldorf ist diese Woche von Dienstagabend, 20 Uhr, bis Samstagabend, 18 Uhr, in Fahrtrichtung München komplett gesperrt.

Penzberg/Iffeldorf - Grund für die Sperrung von Dienstag, 27. September, 20 Uhr, bis Samstag, 1. Oktober, 18 Uhr, ist „der finale Asphalteinbau auf der Richtungsfahrbahn München“. Das teilte die „Autobahn GmbH“ mit. Autofahrer aus Richtung Garmisch, die eigentlich bei Penzberg-Iffeldorf von der A95 fahren wollen, werden zuvor per Hinweisschilder bei der Anschlussstelle Sindelsdorf umgeleitet. Betroffen von der Sperrung sind auch Autofahrer, die über die Anschlussstelle Penzberg-Iffeldorf auf die A95 in Richtung München wollen. Sie werden über die Anschlussstelle Seeshaupt umgeleitet.

Die zweite Bauphase für die Brücken- und Fahrbahnsanierung der Autobahn auf Höhe von Penzberg und Iffeldorf läuft laut „Autobahn GmbH“ noch bis Jahresende. Bereits 2021 war die Teilbrücke auf der Fahrspur in Richtung Garmisch abgerissen und durch eine neue Brücke ersetzt worden. Heuer war die Teilbrücke in Fahrtrichtung München an der Reihe.

Erneuert wurde dabei auch die 200 Meter weiter südlich liegende Bahnbrücke. Wie die Gemeinde Iffeldorf nach Rücksprache mit der ausführenden Firma mitteilt, bestünden beim dortigen Geh- und Radweg in Höhe der Bahnunterführung (Höhenrieder Weg) momentan keine Einschränkungen, da die Arbeiten in dem Bereich erst ab Anfang Oktober wieder aufgenommen würden. wos