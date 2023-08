Im Herbst soll es losgehen - Stadtwerke nennen jetzt die „Piorama“-Eintrittspreise

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Im Herbst soll das Piorama eröffnen, hier das Sportbecken. © Stadtwerke Penzberg

Voraussichtlich im Herbst wird das neue Familienbad „Piorama“ in Penzberg eröffnet. Am Dienstag teilten die Stadtwerke mit, was der Eintritt kosten wird.

Penzberg – Das Piorama wird zum Beispiel ein 25-Meter-Sportbecken mit Sprungturm, einen Kinderbereich mit Maskottchen PiO, ein Erlebnisbecken mit Strömungskanal und Sprudelliegen, die große Reifenrutsche und eine Saunalandschaft mit vier Saunen haben. Darüber hinaus gibt es für Sauna- und Badebereich einen Gastronomiebetrieb. Im Herbst soll es eröffnen.

Nun teilten die Stadtwerke mit, welche Eintrittspreise für das Piorama - für Bad und Sauna - festgelegt wurden. „Aufgrund gestiegener Energiepreise, Bau- und Personalkosten mussten wir gut kalkulieren, haben es aber geschafft, ein ausgewogenes Preismodell zu entwickeln, das für die Bade- und Saunagäste von nah und fern ein attraktives Angebot darstellt,“ erklärte dazu André Behre, Vorstand der Stadtwerke Penzberg.

Preise für Bad und Sauna

Ein Erwachsener zahlt demnach im Sporttarif für 1,5 Stunden einen Eintritt von 6 Euro, ein Kind im rabattierten Tarif 5 Euro. Für vier Stunden Sauna zahlt ein Erwachsener 26 Euro, für den ganzen Tag 34 Euro. Außerdem gibt es auch einen Kleingruppen-Tarif für Familien; hier zahlen z.um Beispiel zwei Erwachsene und zwei Kinder für drei Stunden 34 Euro, für den ganzen Tag 44 Euro - wobei die Gruppe nicht unbedingt eine Familie sein muss. Zusätzlich werden laut Stadtwerke Sonderaktionen in den Sommerferien angeboten.

Familienbad bietet auch Geldwertkarten mit Rabatt an

Durch den Kauf von Geldwertkarten, erklärten sie zum, könne jeder Einzelne beim Baden und Saunieren „deutlich sparen“. So ist bei einer Wertkarte in Höhe von 50 Euro ein Rabatt von 5% vorgesehen, bei 200 Euro 10% und bei 300 Euro 15%. Die Geldwertkarten sind dabei nicht personengebunden. Kauft ein Besucher mit seiner Wertkarte laut Stadtwerken zum Beispiel ein 3-Stunden-Ticket, liegt der Preis unter 10 Euro. Darüber hinaus gelten für Schülerinnen und Schüler, Ehrenamtskarteinhaber und andere mehr rabattierte Tarife.

Die Öffnungszeiten des neuen „Piorama“ werden laut Stadtwerken täglich von 10 bis 21 Uhr sein. Den Schulen stehe das Bad wochentags von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung, zur alleinigen Nutzung zwischen 8 und 10 Uhr. Ab 10 Uhr würden zwei Bahnen für Schulklassen abgetrennt, so dass ein Parallelbetrieb für Badegäste und Schulen möglich ist. Die Preislisten wollen die Stadtwerke unter www.piorama.de veröffentlichen.