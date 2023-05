Penzberg: Im nächsten Winter kein „Eismärchen“ am Stadtplatz - Alternative auf der Berghalde

Von: Wolfgang Schörner

Am Penzberger Stadtplatz wird es im kommenden Winter 2023/2024 kein Eismärchen geben. © wos/A

Im nächsten Winter 2023/2024 wird es kein „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz in Penzberg geben. Das hat der Finanz- und Sozialausschuss beschlossen. Geplant ist eine Alternative auf der Berghalde.

Penzberg - Der Penzberger Stadtratsausschuss für Verwaltung, Finanzen und Soziales hat am Dienstagabend beschlossen, dass es im Winter 2023/2024 kein „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz in der Penzberger Innenstadt geben wird. Eine Mehrheit entschied immerhin, dass das „Eismärchen“ überhaupt stattfinden soll, und zwar auf der Berghalde. In der Sitzung hieß es, dass dies im Rahmen einer Art „Mini-Tollwood“ geschehen könnte. Hauptgrund für die Entscheidung, das „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz zu streichen, dürfte die Lärmproblematik sein, auch wenn in der Sitzung darauf nicht näher eingegangen wurde.

Entschieden wurde auch über den Zeitraum: Das „Eismärchen“ auf der Berghalde soll vom 16. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 stattfinden. Das wären drei Wochen. Optional könnte es um eine Woche verlängert werden, hieß es. Geprüft werden soll zudem, ob das „Eismärchen“ an einen Generalunternehmer vergeben wird, der es dann samt „Mini-Tollwood“ organisiert - was womöglich aber Folgen für die Eisplatz-Preise haben könnte, wie es hieß.

Nicht mehr geben wird es eine Synthetik-Bahn wie im vergangenen Winter. Der Ausschuss beschloss, es wieder mit richtigem Eis zu probieren. Überlegt wird, ob während der „Eismärchen“-Zeit zumindest Stände auf dem Stadtplatz aufgestellt werden.