„Gegenpol“ mit 1305 Menschen - Impf-Initiative zieht Bilanz und erzählt von seltsamen Erlebnissen

Von: Wolfgang Schörner

Zogen Bilanz: (v.l.) Hans Mummert, Peter Struzyna und Lambert Six von der Initiative „Penzberg gegen Corona – Impfen ist solidarisch“; hier vor der Plakatwand auf dem Stadtplatz, die am Donnerstag abgebaut wurde. © Wolfgang Schörner

Die Initiative „Penzberg gegen Corona – Impfen ist solidarisch“ hat ihre seit Januar laufende erste Kampagne fürs Impfen beendet. Sie zieht ein positives Fazit, auch wenn sie Skeptiker kaum überzeugen konnte. Allerdings scharte sie 1305 Unterstützer um sich – als „Gegenpol zu den Spaziergängern“. Nun überlegt die Gruppe, wie es weitergehen soll.

Penzberg – Die Initiative hatte durchaus bemerkenswerte Erlebnisse bei ihren Infoständen am Stadtplatz. Leute hätten gesagt, es gebe nicht einmal einen Beipackzettel für die Corona-Impfstoffe, deshalb ließen sie sich nicht impfen, erzählt Lambert Six, der zu den Gründern der Initiative gehört. Es sei auffällig gewesen, bestätigt Peter Struzyna. Bei jeder dritten Diskussion sei die Sache mit dem Beipackzettel gekommen. „Bis wir herausgefunden haben, woher das kommt“, sagt er. Struzyna zeigt dazu ein Video, das auf dem Stadtplatz aufgenommen wurde und über YouTube verbreitet wird. Darin sagt ein früherer Penzberger Hausarzt: „Drosten lügt, Lauterbach lügt.“ Alle würden lügen. Auch: „Wir brauchen ein völlig neues System.“ Und er behauptet, dass es keinen Beipackzettel für die Impfstoffe gibt.

Initiative entsetzt: Mit solchen Aussagen verbreiten sich Mythen

Entsetzt ist man darüber bei der Penzberger Initiative. „Es gibt einen Beipackzettel, man braucht bloß zu googeln“, sagt Six. Mit solchen Aussagen würden sich Mythen verbreiten, fügt er mit Blick auf den Arzt an. „Es ist ein verwirrter Mediziner, aber die Leute behaupten dann, dass ,die’ Mediziner das sagen“, so Six. So etwas bleibe in den Köpfen haften, sagt Struzyna. Die Aussagen des Mannes, erklärt Six, seien infam und unverantwortlich.

Hat sich der Aufwand gelohnt? „Ja, unbedingt“

Trotz solcher Erlebnisse: Hat sich für die Initiative der Aufwand gelohnt? „Ja, unbedingt“, antwortet Struzyna. Gelohnt habe es sich allein deshalb, weil man einen „Gegenpol zu den Spaziergängern“ gebildet habe. Es sei klar gewesen, dass sich durch die Kampagne nicht hunderte Skeptiker impfen lassen. Bei harten Verweigerern sei nichts zu erreichen gewesen, bestätigt Six. Beim Großteil der Skeptiker habe man keinen Erfolg gehabt, den einen oder anderen habe man aber zumindest zum Nachdenken gebracht, erzählt Hans Mummert, der mit Struzyna und Rainer Schäfer den Sprecher-Kreis der Initiative bildet.

Die Initiative war im vergangenen Januar von sieben Personen gegründet worden, die sich vom Tennis kennen. Gestört habe sie die mediale Präsenz der „Montagsspaziergänger“. Diese hätten mit zum Teil populistischen Thesen Ängste vor Impfungen verbreitet, verharmlosende Informationen über Schwere und Ausmaß der Pandemie in Umlauf gebracht und die Teilnahme antidemokratischer Gruppen geduldet.

1305 Menschen unterstützten die Initiative namentlich

Die Initiative habe der schweigenden Mehrheit als Gegenpol ein Gesicht geben wollen, erklärt Struzyna – deshalb auch die „Namensspenden“. 1305 Menschen unterstützten die Initiative öffentlich mit ihrem Namen (Stand Mittwoch). Dazu gehöre eine gewisse Zivilcourage, sagt Mummert. Wichtig sei ihnen auch gewesen, ihren Standpunkt ohne Belästigung der Geschäftswelt sowie ohne Bindung von Polizeikräften und anderen öffentlichen Stellen zu äußern.

Die Initiative hatte in den vergangenen Wochen sechs Infostände veranstaltet, eine Internetseite („www.impfen-ist-solidarisch.de“) kreiert, regelmäßig einen Newsletter herausgebracht, 6300 Faltblätter an Haushalte verteilt, Banner und Plakate aufgestellt. Drei Großbanner und mehrere Plakate seien in den Montagnächten zerstört worden, so die Initiative. Zudem gab es einen Impftag, an dem sich 63 Menschen impfen ließen, zehn davon erstmals.

Nach Ende der ersten Kampagne: Neue Pläne der Initiative

Auch wenn die erste Kampagne beendet ist, will die Initiative weitermachen. Der Weg aus der Pandemie führe über eine hohe Impfquote, sagt Six. Derzeit sei sie zu gering. Es sei zu befürchten, dass im Herbst die nächste Welle kommt. Deshalb will die Initiative weiter fürs Impfen werben – zum einen über die eigene Internetseite, zum anderen mit dem Newsletter. Außerdem gibt es Überlegungen, Impfaktionen auf ausgewählte Zielgruppen zuzuschneiden. Nötig ist dafür laut Struzyna die Unterstützung von Politik und Behörden, die er aber bei manchen Vertretern vermisst. Sie zögen sich darauf zurück, neutral bleiben zu wollen, sagt er. Obwohl selbst der Bundespräsident fürs Impfen wirbt, so Six. Auch Aktionen mit dem Impfstoff „Novavax“ sind laut Initiative denkbar.

Bei Infoständen seien sie öfter auf einen „Impfzwang“ angesprochen worden, sagt Six. Wobei er ergänzt, dass es in der politischen Debatte um eine „Impfpflicht“ geht. Die Initiative, sagt er, habe sich nie dafür ausgesprochen. Zwar könnte so womöglich eine höhere Impfquote erzielt werden, fügt er an. Der bessere Weg sei aber „eine solidarische Gesellschaft, die keine Impfpflicht braucht“.