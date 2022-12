Penzberger Initiative hält an Plänen für Unverpackt-Laden fest

Von: Franziska Seliger

Teilen

Der „Ois Ohne“-Laden in Bad Tölz mit Vorstand Andreas Munkert (Mitte). Die Penzberger Initiative für einen Unverpackt-Laden will das Tölzer Geschäft unterstützen. © arp

Ein Unverpackt-Laden, in dem man alle Waren lose kaufen kann: Davon träumt eine Initiative in Penzberg schon seit einiger Zeit – ein Traum, an dem die Verantwortlichen trotz der vielen derzeitigen Krisen weiter festhalten. Als nächstes soll eine Kooperation mit dem „Ois Ohne“-Laden in Bad Tölz anlaufen.

Penzberg – Die Lebensmittelpreise steigen. Die Zahl der Menschen, die angesichts der allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten ihre Lebensmittel möglichst beim Discounter kaufen, ebenfalls.

Doch die Initiative, die in Penzberg einen Unverpackt-Laden eröffnen will, hält an diesem Projekt fest – und das, obwohl wegen fallender Umsätze und abnehmender Kundenzahlen „fast wöchentlich Unverpackt-Läden im ganzen Land schließen“, wie Katharina Kuhn vom „Ois Ohne“-Laden in Bad Tölz Mitte November in einem Interview mit der Heimatzeitung sagte. Auch das Geschäft in der Kurstadt kämpft um seine Existenz.

Laden soll „in absehbarer Zeit“ gefunden werden

In Penzberg will man sich davon aber nicht entmutigen lassen. „Wir sind zuversichtlich, in absehbarer Zeit einen Laden zu haben“, sagt Evdokia Hatzieleftheriadi, die zum Initiatoren-Team des Penzberger Projekts gehört, auf Nachfrage der Heimatzeitung. Vor dem Hintergrund der allgemeinden Lage nehme man aber schon „ein bisschen Gas raus“ aus dem Projekt.

Konkrete Räume habe die Initiative derzeit noch nicht in Sicht. Man beobachte aber ganz genau, wenn in der Stadt ein Laden frei wird, so Hatzieleftheriadi. Auch die Genossenschaft, die die Initiative eigentlich schon im Sommer hatte gründen wollen, sei noch nicht gegründet worden. Bei einem dafür vorgesehenen Treffen im Juli sei die Resonanz „zu wenig“ gewesen, bedauert Hatzieleftheriadi.

Penzberger Initiative will Abo-Konzept aus Tölz unterstützen

Vorerst will die Penzberger Initiative nun dabei mithelfen, den Unverpackt-Laden in Bad Tölz zu retten. Und zwar, indem man dessen Abo-Konzept unterstützt. Dabei verpflichten sich Abnehmer für ein Jahr, monatlich für einen bestimmten Betrag in dem Tölzer Geschäft einzukaufen. Dieser Betrag wird monatlich vorab bezahlt und im Gegenzug erhalten die Kunden eine Gutscheinnummer, die zum Einkaufen verwendet wird.

Auch Menschen aus Penzberg sollen solch ein Abo abschließen können. Die Lebensmittel sollen dann online bestellt und in die einstige Bergarbeiterstadt geliefert werden, so Hatzieleftheriadi. „Geplant ist, dass wir im Januar eine Verteilstation dafür einrichten.“

Verteilstation soll in Penzberg eingerichtet werden

Gespräche zu einer entsprechenden Kooperation zwischen dem Laden in Tölz und der Penzberger Initiative hätten bereits stattgefunden. Wo die Verteilstation eingerichtet werde und wie die Umsetzung konkret aussehen soll, sei derzeit aber noch unklar, so Hatzieleftheradi. Geliefert würde die Ware dann natürlich nicht in Plastik eingepackt, sondern beispielsweise in Glasbehältern. Dass dieser Lieferdienst später zur Konkurrenz für den Penzberger Unverpackt-Laden werden könnte, befürchtet sie nicht. „Ich sehe das nicht als Widerspruch zu unseren eigenen Aktivitäten in Penzberg“, betont Hatzieleftheriadi. Es gäbe genug Menschen, die lieber persönlich in einem Geschäft einkaufen, statt die Lebensmittel online zu bestellen.

Aktionen sollen Gleichgesinnte zur Mitarbeit motivieren

Um ihrem Traum von einem Unverpackt-Laden in Penzberg ein Stück näher zu kommen, sollen in den kommenden Wochen weitere Mitstreiter für das Projekt begeistert werden. Deshalb plane die Initiative verschiedene Aktionen, um Gleichgesinnte zur Mitarbeit zu gewinnen. Wie diese Aktionen konkret aussehen könnten, sagte Hatzieleftheriadi nicht.

Sind genug neue aktive Mitstreiter gefunden, gelte es, verschiedene Arbeitsgruppen zu gründen, die sich dann unter anderem mit Fragen zu Rechtsform, Sortiment oder Finanzierung befassen.