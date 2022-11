Penzberg will mehr Freiheit bei Tempolimit-Entscheidung -„Wir machen da ein Fass auf“

Tempo 30 in Penzberg: Das Schild an der Seeshaupter Straße vor der Montessorischule stand gerade mal ein halbes Jahr.

Stadt tritt bundesweiter Tempo-30-Initiative bei

Die Stadt Penzberg will mehr Entscheidungsfreiheit haben, wenn es um Tempolimits geht. Die hat sie zwar schon in weiten Teilen. Das gilt aber nicht für die großen Durchgangsstraßen. Der Stadtrat hat nun entschieden, einer bundesweiten Initiative beizutreten, die mehr Freiheit fordert. Der Beschluss war jedoch umstritten.

Penzberg – Im Juli 2021 gründeten die Städte Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Sie fordern für die Kommunen mehr Entscheidungsfreiheit beim Festlegung von Tempolimits, also auch auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen. In deren Erklärung heißt es, Kommunen sollten „ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten“. Mittlerweile gehören der Initiative bundesweit 315 Kommunen an. Aus dem Landkreis sind es Seeshaupt, Weilheim, Schongau und Peiting.

Entscheidung im Penzberger Stadtrat umstritten

Auf Antrag der Grünen-Fraktion stimmte nun eine Mehrheit des Penzberger Stadtrats für den Beitritt. Die Entscheidung war aber umstritten. Dagegen votierten Adrian Leinweber (SPD), Maria Probst, Aleksandar Trifunovic, Christine Geiger und Martin Schmid (alle CSU) sowie die FLP-Mitglieder Jack Eberl und Ferdinand Disl.

Für Selbstbestimmung, aber gegen Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) stimmte zwar für den Beitritt. Er stellte aber klar, dass er sich damit nicht für Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen („Ich persönlich wäre weiterhin für 50“), ausspricht. Ihm geht es eigenen Worten nach darum, dass Kommunen bei einem konkreten Fall im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben („Natürlich kann man keine Spielstraße am Ortseingang machen“) selbst bestimmen können. Zu Bedenken gab Korpan zugleich, dass die Stadt, wenn sie mehr Entscheidungsfreiheit erhält, womöglich auch monatlich Anträge erhalten wird.

Keinen Sinn darin, der Initiative beizutreten, sah dagegen Adrian Leinweber (SPD). Großteils gebe es in Penzberg bereits Tempo 30. Er sei ganz klar ein Gegner von „Tempo 30 über alles“, sagte Leinweber. Ähnlich sah es Aleksandar Trifunovic (CSU). „Man macht ein Fass auf, auch wenn Selbstbestimmung gut ist.“ Man werde sich jedes halbe Jahr mit einer „ideologische Tempo-30-Debatte zu beschäftigen“ haben. Penzberg, so Trifunovic, habe Tempo 30 schon auf vielen Straßen. Auf den Hauptstraßen löse keine Probleme.

„Mehr Aufenthaltsqualität, wenn wir vom Gaspedal runtergehen“

Für den Beitritt warb dagegen Anette Völker-Rasor (PM). „Es fördert die Aufenthaltsqualität, wenn wir vom Gaspedal runtergehen“, sagte sie. Mehr Selbstbestimmungsrecht sei nötig, „damit Kommunen Tempo 30 anordnen können“. Mit mehr Entscheidungsfreiheit „könnten wir allein stadtintern diskutieren und niemand könnte sich mehr hinter anderen verstecken“, sagte sie.

John-Christian Eilert (Grüne) sagte, seine Fraktion habe schon mehrmals wegen eines Beitritts angefragt, es sei aber nichts passiert. Deshalb habe man den Antrag gestellt. Darin schreiben die Grünen, dass Städte und Gemeinden einen neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen benötigen, der es ihnen ermöglicht, Tempo 30 „als verkehrlich, sozial, ökologisch und baukulturell angemessene Höchstgeschwindigkeit dort anzuordnen, wo sie es für sinnvoll erachten“, das heißt auch an Hauptverkehrsstraßen und gegebenenfalls stadtweit.

Über Tempo 30 wurde schon in der Vergangenheit kontrovers diskutiert

Über Tempo 30 hatte es in der Vergangenheit in Penzberg immer wieder kontroverse Debatten gegeben. Die Grünen hatten zuletzt 2021 Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet gefordert, was aber eine Stadtratsmehrheit ablehnte. Die PM-Fraktion hatte vor zwei Jahren zumindest kurzzeitigen Erfolg mit ihrem Antrag, an der Seeshaupter Straße, einer Staatsstraße, Tempo-30-Schilder vor Schule und Altenheim aufzustellen. Nach einem halben Jahr wurden die Tafeln aber vom Landratsamt wieder abgebaut, mit der Begründung, dass das Tempolimit nicht gefruchtet hat. Noch weiter zurück liegen die Diskussionen in Wölfl. 2012 untersagte die Regierung von Oberbayern einen Tempo-40-Testlauf. 2019 lehnte dann eine knappe Stadtratsmehrheit einen Tempo-30-Versuch in Wölfl und an der Bichler Straße ab.