Bauvorhaben in Penzbergs Innenstadt: Zwei Wettbewerbe sollen Ideen liefern - „Es wird einiges passieren“

Von: Wolfgang Schörner

Für den zentralen Bereich der Bahnhofstraße soll einer der zwei Architekten-Wettbewerbe Ideen liefern. © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg hat zwei Architektenwettbewerbe gestartet, in denen es um die Zukunft der Innenstadt geht. Der eine zielt auf die zentrale Bahnhofstraße samt Menagehaus und ehemaligen Bayerischen Hof. Der andere dreht sich um das Bahnhofsumfeld: sowohl um Grundstücke an der Philippstraße als auch um den „Park & Ride“-Platz.

Penzberg – Noch steht die ganze Sache am Anfang. Diese Woche gab der Bauausschuss den Startschuss, die Wettbewerbe vorzubereiten. Der Münchner Stadtplaner und Regierungsbaumeister Eberhard von Angerer, der die Stadt im Vorfeld beraten hatte, sagte, dass in den nächsten Jahren einiges in der Innenstadt passieren werde. Die Innenstadt-Sanierung vor über zehn Jahren habe eine „deutliche Aufwertung“ gebracht. Damit habe man private Investitionen in Gang setzen wollen – was nun, wie berichtet, tatsächlich passieren könnte. Diese wolle man „in geordnete Bahnen“ lenken, sagte er. Wichtig sei, dass keine „gesichtslosen Bauten“ entstehen, sondern ein enger Bezug zur Geschichte besteht. Genau dies hat jüngst der Denkmalverein gefordert.

Rund 15 Architekten beim Wettbewerb für die zentrale Bahnhofstraße

Im Wettbewerb für die zentrale Bahnhofstraße erhofft sich die Stadt Ideen von circa 15 Architekten. Das Wettbewerbsgebiet umfasst die Bahnhofstraße von der Sigmundstraße bis zur Zweigstraße. Nicht dazu gehört das Quartier mit der VR-Bank, dafür aber die Quartiere mit Stadtplatz und ehemaligem Bayerischen Hof, mit Hotel „K33“ und Menagehaus, mit Sparkasse und Sport Conrad. An der Zweigstraße gehört auch die Gebäudereihe bis zur Philippstraße dazu, samt dem städtischen Grundstück, auf dem sich die denkmalgeschützte ehemalige Polizeistation befindet. Ausgespart wurde beim Wettbewerb die Ludwig-März-Straße.

„Konkrete Absichten“ bei Quartieren mit Menagehaus und früherem Bayerischen Hof

Laut Stadtbaumeister Justus Klement soll bis Januar ein Büro für die Wettbewerbsbetreuung ausgewählt sein. Im Frühjahr könnte mit dem Stadtrat die Wettbewerbsaufgabe konkret formuliert werden. Zum Wettbewerb gehört ihm zufolge auch eine Bürgerbeteiligung. Auf die Frage von Sebastian Fügener (Grüne), wieso die Ludwig-März-Straße ausgespart wird, antwortete er, dass es dafür im Rahmenplan von 2003 bereits Ideen für die Baustruktur gebe. Klement sagte zudem auf eine Frage von Armin Jabs (BfP) zu den Quartieren mit dem Menagehaus und mit dem früheren Bayerischen Hof, man wisse, dass es „in beiden Bereichen konkrete Absichten gibt“. Diese würden an die Wettbewerbs-Architekten weitergeleitet, die dazu wiederum Lösung vorschlagen werden.

Zweiter Wettbewerb befasst sich mit Bahnhofsumfeld

Beim zweiten Wettbewerb geht es um das Bahnhofsumfeld. An der Philippstraße gehört dazu der Bereich gegenüber dem Bahnhof, darunter die Brachfläche, auf der ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen soll, bis zum ehemaligen Postamt. Ebenso gehört die „Park & Ride“-Fläche jenseits der Bahngleise dazu. Die Stadt wollte diese Fläche ursprünglich separat und vor allem schneller entwickeln, um die Chancen auf die Ansiedlung eines Drogeriemarkts zu erhöhen – bevor einer an der B472 bei Sindelsdorf entsteht. Da die Sindelsdorfer Pläne geplatzt sind, ist nun mehr Zeit. Der Bahnhofsparkplatz wurde in den Wettbewerb aufgenommen. Gestrichen wurde dagegen der Beginn des „Bahnbogens“ parallel zur Alpenstraße.

Wechselt der Penzberger Busbahnhof die Seite? Der Penzberger Busbahnhof braucht mehr Platz, um künftig überregionale Busse mit 15 Metern Länge aufnehmen zu können, zum Beispiel den „Alpenbus“, wenn er denn kommt. Ein Lösungsvorschlag lag diese Woche dem Bauausschuss vor: Die Bussteige könnten um drei Meter zur Philippstraße hin verlängert und die Philippstraße in dem Bereich zur Einbahnstraße werden. Autos könnten dort dann nur noch in Richtung Bahnhofstraße fahren.

Der Busbahnhof ist Teil des Bahnhofsumfeld-Wettbewerbs. Als Vorgabe für die Architekten war ursprünglich vorgesehen, dass er an der jetzigen Stelle bleiben soll. Vor diesem Hintergrund hatte Stadtbaumeister Justus Klement nach einem Gespräch mit dem Verkehrsplanungsbüro „Gevas“ und dem RVO den Vorschlag unterbreitet.

Er löste im Ausschuss allerdings keine Begeisterung aus. Das Gremium entschied, den Architekten beim Wettbewerb keine Vorgabe zum Standort des Busbahnhofs zu machen. Das heißt: Sie können auch Ideen für einen Busbahnhof jenseits der Gleise entwickeln, wenn sie eine Lösung für eine Anbindung an den Bahnhof finden. Genau wegen dieser Anbindungsproblematik hatte das Bauamt von einem Seiten-Wechsel abgeraten. Hardi Lenk (SPD) sagte dagegen, dass der Busbahnhof an der jetzigen Stelle nicht gerade schön sei. „Man kommt zum Bahnhof und wird von der Ansicht zweier Busse erschlagen.“ Deshalb sollte ihm zufolge zumindest die Option offengelassen werden, ihn auf der anderen Seite unterzubringen.

Armin Jabs (BfP) erinnerte zudem an einen bislang nicht behandelten Antrag aus dem Januar 2022. Seine Fraktion wollte prüfen lassen, ob das städtische Grundstück zwischen Bahngleis und Gärten an der Alpenstraße für eine Erweiterung des Busbahnhofs in Frage kommt.

16 Architekten sollen Ideen für das Gebiet liefern. Vorgaben sind unter anderem, dass das Bahnhofsgebäude, die Funktion des Busbahnhofs und die dortigen Bäume erhalten bleiben. Andere Vorgaben strich der Ausschuss dagegen wieder: dass Platz für ein zweites Bahngleis freigehalten werden muss und auf dem „Park & Ride“-Platz ein Parkhaus mit mindestens 220 Stellplätzen sowie Drogerie- und Einzelhandelsflächen entstehen sollen.