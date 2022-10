Konkrete Pläne, vage Überlegungen - wie die Penzberger Innenstadt ihr Aussehen verändern könnte

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das „K33 Hotel & Lodge“ an der Hauptkreuzung soll - so ist der Wunsch der Eigentümer - um zwei Vollgeschosse aufgestockt werden. © Wolfgang Schörner

Die Penzberger Innenstadt wird in den nächsten Jahren ihr Aussehen womöglich deutlich verändern – vom alten Zörnerhaus und dem Hotel K33 über den Bereich von Menagehaus und ehemaligen Bayerischen Hof bis zum Bahnhofsumfeld. In vielen Fällen gibt es noch keine konkreten Pläne, nur Gedankenspiele. Bei der Stadt bereitet man sich aber schon einmal darauf vor.

Penzberg – Als die Stadt Penzberg vor über zehn Jahren die Gehwegbereiche und die Fahrbahn der Bahnhofstraße umbauen ließ, hoffte sie, damit private Grundstückseigentümer zu Investitionen zu motivieren. Das Zentrum brauche mehr städtisches Flair, hieß es. Konkret ging es darum, dass höher und dichter gebaut werden darf. Mit ihrem Appell war die Stadt aber nur in Ansätzen erfolgreich. Zuletzt schloss die VR-Bank Werdenfels neben ihrer Filiale an der Bahnhofstraße eine Lücke mit einem neuen Wohn- und Geschäftshaus.

Konkreter Wunsch: Zwei Vollgeschosse mehr für ehemaliges Olympia

In den nächsten Jahren könnte sich aber an mehreren Stellen etwas tun. Aktuell gibt es den Wunsch der Eigentümer des „K33 Hotel & Lodge“, dem einstigen „Hotel Olympia“, das Gebäude an der Hauptkreuzung um zwei Vollgeschosse zu erhöhen. Im Sommer, als die erste Anfrage vorlag, hieß es im Bauausschuss, dies hätte Signalwirkung. Der Stadtrat schickte nun den nötigen Bebauungsplan ins Verfahren. Er umfasst das gesamte Quartier, das von Bahnhof-, Karl-, Philipp- und Friedrich-Ebert-Straße eingegrenzt wird.

Viergeschossiges Gebäude gegenüber dem Bahnhof

Ebenfalls konkret sind die Pläne für das seit Jahren brachliegende Grundstück gegenüber dem Bahnhof. Geschäftsführer Johann Thierer von der „MTP Wohn- und Gewerbebau“ hatte im Frühjahr erklärt, dass ein viergeschossiges Gebäude mit Ladenfläche, Büros, Praxen und Wohnungen entstehen könnte – den Zeitpunkt ließ er angesichts Rohstoffknappheit, Preisen und Lieferproblemen jedoch offen. Derzeit läuft das Bebauungsplanverfahren. Laut Stadtbaumeister Justus Klement wird es zudem einen städtebaulichen Wettbewerb geben, der den Bahnhof, das Thierer-Grundstück und den städtischen Streifen am Anfang des „Bahnbogens“ umfasst. Er soll die Frage beantworten, wie man mit dem Bahnhofsumfeld umgeht, der auch ein Verkehrsknotenpunkt ist.

Überlegungen für Bereich des ehemaligen Bayerischen Hof

Etwas ändern könnte sich ebenso im Bereich des früheren Bayerischen Hof an der Ecke von Bahnhofstraße und Friedrich-Ebert-Straße. Voriges Jahr war ein Bebauungsplan für das Quartier ins Verfahren geschickt worden, das von der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Stadtplatz reicht. Das Grundstück mit dem 1880 erbauten früheren Bayerischen Hof gehört Jack Eberl und seiner Schwester. Es gebe noch keine Pläne, man überlege in verschiedene Richtung, sagte Eberl, der auch dem Stadtrat angehört, auf Anfrage. Ein Gutachten soll erst mehrere Fragen klären, etwa, ob man das Gebäude aufstocken kann oder ob man es energetisch saniert. Aber auch städtebauliche Fragen lässt er prüfen „Zwischen Fensteraustausch und Abriss kann alles passieren“, so Eberl. Innerhalb der nächsten zwei Jahre, sagt er, werde sich aber nichts tun.

Grundstück mit Menagehaus wechselt Eigentümer

Spekuliert wird in jüngster Zeit auch, was schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Bahnhofstraße, passiert. Dort steht das alte Menagehaus. Die „Bayernwohnen“, ein Bauträger und Immobilienunternehmen aus Stephanskirchen, hat das Grundstück vom Menagehaus bis zur Friedrich-Ebert-Straße gekauft. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage. Zu Plänen äußerte es sich nicht. Angeblich sollen die Mietverträge noch mindestens zwei Jahre laufen. Im Rathaus geht man davon aus, dass es danach zu Baumaßnahmen kommt. Ein Bebauungsplanverfahren gibt es bisher aber nicht.

Veränderungen auch auf städtischem Grundstück am Bahnhof

Veränderungen wird es auch auf städtischen Grundstücken geben. Eines ist der „Park & Ride“-Platz am Bahnhof. Zuletzt hieß es, dass dort Einzelhandel, speziell ein Drogeriemarkt, Wohnungen und eine Tiefgarage oder ein Parkhaus entstehen könnten. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erklärte auf Nachfrage, dass man laut Stadtratsbeschluss einen Investor suche, der das Grundstück – nach Vorgaben der Stadt – bebaut.

Mehrere Optionen für Zörnerhaus und früheres Schlachthofgelände

Ebenfalls im städtischen Eigentum ist die frühere Metzgerei Zörner und das dahinter liegende Grundstück. Das Zörnerhaus, so Korpan, werde spätestens 2023 ein Thema. Optionen seien eine Zwischennutzung für vielleicht zwei Jahre, ein Abriss und Neubau, entweder allein oder mit einem Investor, sowie eine Veräußerung. Entscheiden müsse dies der Stadtrat.

Ähnlich verhält es sich mit der städtischen Fläche an der Karlstraße, auf der einst der Schlachthof stand und die nun als Parkplatz für Anwohner dient. Für das Grundstück gab es bereits mehrere Ideen: Wohnungen, Kindertagesstätte und Tagespflege-Einrichtung. Optionen, so Korpan, seien die Veräußerung an einen Bauträger, was der Stadt Einnahmen sowie über die SoBon-Regelung ein Zugriff auf einen Teil der Wohnungen brächte, sowie die gemeinsame Entwicklung mit einem Investor, was aber die kompliziertere Konstruktion wäre.

„Wollen wir Murnau oder Frankfurt werden“

Thema war die Zukunft der Innenstadt jüngst auch im Stadtrat. Kerstin Engel (Grüne) forderte, sich frühzeitig eine Meinung zu bilden, „wie wir uns die Innenstadt vorstellen“. Flapsig gesagt, so Engel, gehe es darum, „wollen wir Murnau oder Frankfurt werden“. Sie schlug deshalb eine eigene Klausurtagung mit Fachplanern vor.

Städtebaulicher Wettbewerb: „Wir brauchen Ideen von Stadtplanern“

Was Bürgermeister Korpan auf Nachfrage als „Schaufenster-Antrag“ bezeichnete. Man mache sich bereits Gedanken. Zum einen geschieht das ihm zufolge im Rahmen der Bebauungspläne, zum anderen im Zuge eines städtebaulichen Wettbewerbs. Dieser Wettbewerb wird laut Stadtbaumeister Klement, in Absprache mit den Eigentümern, die Bahnhofstraße vom Stadtplatz bis zur Ludwig-März-Straße beleuchten. Dabei werde es zum Beispiel um Bauvolumen, Höhen, Dachformen, Fassaden und Nutzungen gehen. „Wir brauchen dazu Ideen von Architekten und Stadtplanern.“ Nächstes Jahr sollte der Wettbewerb starten. Klement erhofft sich Ergebnisse im Herbst 2023.

Möglichst keine Baukräne zur Landesgartenschau

Das Ziel sei, einen „urbanen Raum“ zu schaffen, wobei man natürlich keine zehnstöckige Häuserschlucht wolle, so Bürgermeister Korpan. Sicher ist er sich auch, dass es Diskussionen geben wird, etwa wenn es um das Menagehaus und den ehemaligen Bayerischen Hof geht. Grundsätzlich sieht er es aber positiv, wenn private Eigentümer und Unternehmen in Penzberg investieren wollen. „Das zeigt, dass Penzberg Zukunft hat, wir müssen jetzt mutig sein und mitgehen.“ Was aber auch zu beachten ist: 2028 zur Landesgartenschau sollte die Innenstadt nicht voller Baukräne sein.