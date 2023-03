„Innovationsquartier“-Verein geht neuen Weg für Penzberg: Coworking-Modell mit vielen Orten und Lotsen

Von: Wolfgang Schörner

Auf einen neuen Weg setzt nun der Verein „Innovationsquartier Penzberg“ um (v.l.) Yannick Timo Böge, Christine Mayr und Andreas Franke. © Wolfgang Schörner

Seit einem Jahr gibt es den Verein „Innovationsquartier Penzberg“. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Coworking-Ort in Penzberg zu schaffen, bislang aber ohne Erfolg bei der Suche nach einem großen Büroraum. Jetzt geht der Verein einen neuen Weg – hin zu vielen, kleineren Coworking-Orten, einer Buchungsplattform und einem realen Treff.

Penzberg – Weg von einem einzigen, großen starren Büroraum, hin zu einer flexibleren Lösung: So lautet der neue Plan, den der Verein „Innovationsquartier Penzberg“ verfolgt. Gesprochen wurde darüber jetzt bei einer Veranstaltung im Penzberger „Bürgerbahnhof“. Dort stellte Christian Kopsch das Konzept in einem Vortrag über „New Work“ – neue Arbeitswelten – vor.

Sehr viel flexibler: Viele, kleinere Coworking-Orte

Im Prinzip geht es bei dem Konzept darum, viele verschiedene, kleinere Coworking-Orte zu haben, die zeitweise und flexibel zur Verfügung stehen, sei es in einer Werkstatt oder einem Atelier, ein freies Einzel- oder Gemeinschaftsbüro, einen Seminarraum in einem Hotel, einen Platz im Café oder einen Treffpunkt im Freien. Diese Orte sollen über eine digitale Plattform buchbar sein – ein bisschen wie bei „Airbnb“ oder „Uber“.

Realer Treff: Bürgerbahnhof oder Rathauspassage?

Zusätzlich zur Internet-Plattform soll es einen realen Treff mit Ansprechpartner als „Lotsen fürs Coworking“ geben. Der „Bürgerbahnhof“ wäre nach Ansicht von Yannick Timo Böge, Vorsitzender von „Innovationsquartier Penzberg“, dafür ein „perfekter Ort“, ebenso die Rathauspassage, wenn dort das „wohnZimmer“-Projekt der Stadtbücherei umgesetzt wird. So sieht das auch Christian Kopsch. „Eine coole Initiative“, sagt er über die „wohnZimmer“-Idee.

In den nächsten Wochen sollen Vorschläge gesammelt werden

Um das alles umzusetzen liegt noch viel Arbeit vor dem Verein. Das Ziel sei, in den nächsten vier bis sechs Wochen Vorschläge für Coworking-Orte zu sammeln, so Kopsch. Ebenso wurden zwei Internet-Befragungen zum Bedarf und zu „New Work“ gestartet. Auch neue Mitstreiter werden gesucht. Das Interesse in Penzberg, sei sehr hoch, auch die Erwartungshaltung, so Böge. „Die Bereitschaft selbst mit anzupacken, ist aber überschaubar.“

Vor einem Jahr startete der Verein „Innovationsquartier Penzberg“ mit viel Elan

Vor einem Jahr war der Verein „Innovationsquartier Penzberg“ um Böge, seiner Stellvertreterin Christine Mayr und Kassier Andreas Franke mit viel Elan gestartet, um Coworking-Plätze zu schaffen. Das sind Arbeitsplätze, ausgestattet mit der nötigen Infrastruktur, die Firmengründer, Selbstständige, Angestellte oder Studenten ganz flexibel zum Beispiel tageweise oder stundenweise nutzen können. In Penzberg gibt es so etwas bisher nicht. Dass der Bedarf in Penzberg sehr groß ist, hatte eine Umfrage bestätigt.

Christian Kopsch: „Coworking“-Experte. © Wolfgang Schörner

Das Penzberger Trio ging damals auf die Suche nach einem großen Raum und spielte mehrere Optionen durch: die alte Molkerei, die ehemalige Stadtbücherei, das Zörnerhaus an der Bahnhofstraße, die frühere Montessorischule oder die Rathauspassage. Es habe Angebote der Stadt und von Privateigentümern gegeben, darunter Laden- und Gewerberäume in der Innenstadt und an der Seeshaupter Straße, so Böge. Es scheiterte aber aus unterschiedlichen Gründen: Einmal hätte massiv investiert werden müssen für eine nur befristete Nutzung, dann wieder wären die Miet- und Nebenkosten bei einem nur langfristig möglichen Mietvertrag zu hoch gewesen, ein Risiko, das der Verein laut Andreas Franke nicht eingehen konnte und wollte.

„Maker Space“-Variante wird nicht weiterverfolgt

Deshalb verfolge man nun das andere Konzept, so Böge, also die flexiblere Variante. Was man ihm zufolge mittlerweile ebenfalls ausgeschlossen hat, ist der sogenannte „Maker Space“, die Handwerker- und Werkstatt-Variante. Sie, so Böge, „lässt sich nicht stemmen“.

Der Elan ist aber immer weiterhin vorhanden. Der Verein kann nun auf Christian Kopsch und seine Erfahrung im Coworking-Bereich zählen. Der Netzwerkabend, bei dem er die Idee für eine dezentrale Lösung vorstellte, war eine Auftaktveranstaltung über „New Work“. Kopsch riet von einem starren Konzept auf dem Land ab. Es bräuchte 40 voll ausgelastete Plätze, damit es finanziell funktioniert. In Weilheim, sagte er, gab es zwar extrem viel Bedarf, er war aber so unterschiedlich, dass es in einem Gebäude nicht abgedeckt werden konnte. Deshalb, so Kopsch, sollte Penzberg „eine dezentrale Lösung mit zentraler Lotsenfunktion“ ausprobieren.

Coworking-Info: Der Verein sammelt Vorschläge für Coworking-Orte: „www.innovation-penzberg.de“. Dort sind auch die zwei Umfragen zu Bedarf und „New Work“ zu finden. Die nächsten offenen Netzwerktreffen zum Thema sind am Dienstag, 14. und 28. März, jeweils ab 12 Uhr im „Bürgerbahnhof“.