Scharfe Sache auf Gut Hub: Das ist bei den Penzberger Kettensägen-Kunsttagen geboten

Auf Gut Hub fliegen an diesem Wochenende die Späne: Dort finden von Freitag bis Sonntag die mittlerweile fünften Penzberger Kettensägen-Kunsttage statt.

Penzberg Die etwas andere Form des künstlerischen Gestaltens hatte im Jahr 2012 seine Premiere auf dem städtischen Areal gefeiert. Aus der anfangs kleinen Veranstaltung ist ein großer Event geworden. „Das hat sich etabliert“, freut sich Veranstalter Oliver Kugel. Der 45-Jährige Penzberger arbeitet hauptberuflich als Rettungssanitäter und ist selbst begeisterter Kettensägen-Künstler. Bei der letzten Auflage 2016 zählte er an den drei Tagen rund 650 Besucher, die den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauten. Das Publikum beschränkt sich nicht nur auf die Region, die Penzberger Kunsttage ziehen Interessierte „auch aus anderen Bundesländern“ an, sagt Kugel. „Es hat schon einen guten Ruf.“

Heuer treffen sich 15 Künstler aus Deutschland, dem Salzburger Land und aus Südtirol. Von Freitag bis Sonntag schnitzt jeder an einem Hauptwerk. „Ohne Auflage“, wie Kugel erklärt, „sie können machen, was sie wollen.“

Richtig zur Sache geht es Samstag und Sonntag

Richtig zur Sache geht es dann bei den drei Speedcarving-Läufen am Samstag und Sonntag. Lediglich 60, 45 und 30 Minuten haben die Teilnehmer dabei jeweils Zeit für ein Werk. In der Regel würden dabei Holzbänke mit Eulen sowie kleinere Tierfiguren entstehen, weiß der Veranstalter aus der Erfahrung. Denn diese Motive ziehen beim Publikum, die Ergebnisse werden nämlich am Ende versteigert.

Nur Kettensägen-Künstler Oliver Kugel wird seiner Leidenschaft an diesem Wochenende nicht nachgehen können: Organisation und Ablauf der Veranstaltung lassen eine eigene Teilnahme nicht zu.

Das Programm

Freitag, 25. Mai: 9–18 Uhr Live-Schnitzen. Eintritt frei. Samstag, 26. Mai: 9–18 Uhr Live-Schnitzen, 16 Uhr Speedcarving. Sonntag, 27. Mai: 9–14.30 Uhr Live-Schnitzen, 10 und 14 Uhr Speedcarving. Samstag und Sonntag 4 Euro Eintritt (Kinder unter 14 Jahren frei).

