„Mein zweites Heimatland“: Wie sich afghanische Ortskräfte-Familien eingelebt haben - müssen sie jetzt Penzberg verlassen?

Von: Franziska Seliger

Auf Wohnungssuche: Auf dem Stadtplatz informierten die Familien der afghanischen Ortskräfte am Freitag über ihre Notlage. Ihr Schicksal berührte auch die Penzbergerin Monika Schandl (2. v.re.), die mit Rolf Podlewski (re.) vom Helferkreis ins Gespräch kam. © Seliger

Helferkreis Asyl und afghanische Ortskräfte berichteten an einem Stand auf dem Stadtplatz über die Sorge, dass die Familien Penzberg verlassen müssen. Zwei Familienväter wollen eigentlich im Penzberger Krankenhaus arbeiten.

Penzberg – Kifah ist 16 Jahre alt und wird heuer an der Penzberger Mittelschule seinen Abschluss machen. Danach möchte der junge Syrer eine Friseurlehre beginnen oder in der Altenpflege arbeiten. Aber Kifah kann keine Bewerbungen schreiben, wie es seine Mitschüler derzeit tun. Denn er weiß nicht, ob er im Herbst überhaupt noch in Penzberg oder im Landkreis leben wird. So wie ihm geht es derzeit allen zehn Familien der afghanischen Ortskräfte und den zwei syrischen Familien, die als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland kamen. Denn bis spätestens Ende Juni müssen die über 60 Menschen – darunter 42 Kinder und Jugendlichen – aus dem Übergangswohnheim an der Nonnenwaldstraße in Penzberg ausgezogen sein (wir berichteten). Wohin? Das wissen sie derzeit nicht.

An einem Stand auf dem Stadtplatz informierten die Familien und der Helferkreis vom Werkraum-Verein am Freitagnachmittag über ihre Notlage – in der Hoffnung, dass ein vorbeikommender Passant ein neues Zuhause vermitteln könnte.

Viele Jahre für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Einer der früheren Ortskräfte ist Ahmadshah Ahmadi. Als Agraringenieur habe er in Afghanistan viele Jahre für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gearbeitet, erzählt er. Wegziehen aus Penzberg wolle er nicht, denn: „Die Stadt ist mein zweites Heimatland.“ Hier habe er Freunde gefunden, seine drei Kinder besuchten die Berufsschule und seine Tochter habe erst kürzlich ein Praktikum bei der VR Bank in Penzberg gemacht. „Mit sehr großem Erfolg“, wie Anette Völker-Rasor vom Helferkreis betont, die während des Interviews darauf achtet, dass alle ihre Schützlinge Deutsch sprachen – zu Übungszwecken. Die meisten Erwachsenen besuchten derzeit den Integrationskurs, erzählte sie. Für viele stehe der Abschluss kurz bevor. Dann könnten sie sich eine Arbeit suchen. Ahmadi erzählt, er könne vielleicht in einem Baumarkt anfangen.

In Afghanistan als Krankenpfleger tätig

Zabillah Omid war in Afghanistan 13 Jahre als Krankenpfleger für die GIZ tätig, erzählt er. Fünf Kinder habe er, die alle in Penzberg die Schule oder den Kindergarten besuchen. „Sie sind hier integriert“, sagt Omid, der noch in diesem Monat ein Praktikum im Penzberger Krankenhaus anfangen will. Dass sie aus dem Übergangswohnheim ausziehen müssen, mache seinen Kindern Angst. „Sie haben Angst, dass sie ihre Freunde verlassen müssen.“ Dieser Gedanke gefällt auch dem 12-jährigen Amidullah nicht. Er und sein Bruder spielen beim ESV Fußball, berichtet er stolz. „Es gefällt mir hier.“ Sajed Sadat geht es genau so. Er habe als Pfleger und Assistent eines Arztes für die Organisation Cap Anamur gearbeitet. Ende Mai will er seinen Deutschkurs abschließen und ein Praktikum im Penzberger Krankenhaus machen, denn: „Ich liebe meinen Beruf.“ Ob er ihn hier wird ausüben können, ist derzeit ungewiss.