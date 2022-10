Job- und Ausbildungsmesse im Doppelpack: 1400 Besucher an zwei Tagen - so vielfältig ist die Arbeitswelt

Von: Wolfgang Schörner

Eine Job- und Ausbildungsmesse fand in Penzberg an zwei Tagen statt. © Wolfgang Schörner

Etwa 1400 Besucher kamen am Dienstag und Mittwoch zur Job- und Ausbildungsmesse in die städtische Turnhalle an der Familienbad-Baustelle. Mehr als 90 Aussteller aus Penzberg und der Region präsentierten an den zwei Tagen eine große Bandbreite an Branchen und Berufen. 2023 könnte es wieder eine Messe geben.

Penzberg – Größer als in den vergangenen Jahren war heuer die Job- und Ausbildungsmesse in Penzberg, die Katharina Panholzer, Nicola Schackmann und Sabine Ostermann vom Unternehmen „Neuorientierung 0812“ mit Unterstützung der Stadt organisiert hatten. So dauerte sie diesmal zwei Tage – am Dienstagabend die Jobmesse, die Erwachsenen und Jugendlichen offen stand, und am Mittwoch die Ausbildungsmesse, zu der 800 Schüler aus fünf Schulen angemeldet waren. Auch die Zahl der Aussteller war mit über 90 höher als zuletzt. Außerdem nutzten die Veranstalter, die einst in der Stadtbücherei begonnen hatten und vergangenes Jahr in die Stadthalle zogen, heuer die deutlich größere Turnhalle an der Familienbad-Baustelle. Entsprechend größer war auch die Vielfalt an potenziellen Arbeitgebern: von Handwerk und Kinderbetreuung über IT und Technik bis zu Bundeswehr und Polizei.

Bei jungen Besuchern kommt Messe gut an

Bei den jungen Besuchern kam das an. „Ich finde die Messe toll“, sagte Anastasia (16). Sie hoffe, sie finde etwas, das zu ihr passt. Die Messe sei dafür eine gute Grundlage. Emilia (16), die sich für Biologie interessiert, sah die Ausstellung als gute Gelegenheit, Inspiration zu finden und Kontakte zu knüpfen. Es sei interessant zu sehen, wie viele Berufe es gibt, bestätigte Lea (15). Er sei „offen für alles“, erzählte Jonas (14). Wobei er bei der Messe etwas entdeckt habe, an das man nicht sofort denkt: den Zoll.

Unternehmen leiden: Mangel an Fachkräften und Auszubildenden

Für Unternehmen sei es heutzutage schwierig, Leute zu finden, hatte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bei der Eröffnung gesagt. Es herrsche Fachkräftemangel und es gebe zu wenig Auszubildende. Das bestätigten auf Nachfrage mehrere Unternehmen, darunter die Penzberger Zimmerei Lenk. In den vergangenen 31 Jahren habe man 53 Lehrlinge ausgebildet, erzählte Hardi Lenk. Heuer habe zum ersten Mal kein einziger angefangen.

Es sei schwieriger als früher, bestätigte Eva-Maria Ludwig von „Xylem Analytics“ aus Weilheim. Man merke das besonders in handwerklichen Berufen, weil viele junge Menschen nicht wüssten, dass sie sich auch nach der Ausbildung weiterentwickeln können, zum Beispiel über ein Duales Studium.

Es ist schwieriger geworden, offene Stellen zu besetzen

Mangel herrscht aber nicht nur an Auszubildenden, auch Fachkräfte werden in vielen Branchen gesucht. Man suche neue Mitarbeiter vor allem im Bereich der Krankenpflege, so Stefan Berger von den „Starnberger Kliniken“, zu denen das Penzberger Krankenhaus gehört. Was die Lage erschwert, ist der Wohnungsmarkt. Es fehle bezahlbarer Wohnraum.

Dass es schwerer geworden ist, berichtete auch Marktleiter Stefan Hartmann vom Hagebaumarkt. Bei Ausbildung und offenen Stellen habe man früher drei bis sechs Bewerbungen gehabt, heute ein bis zwei, sagt er. Im vergangenen Jahr bei der Messe habe es erfreulicherweise einige Bewerber gegeben. Doch auch wenn das heuer nicht so sein sollte: Wichtig ist ihm zufolge, bei so einer Ausstellung präsent zu sein, um im Gedächtnis zu bleiben, eine Sache, die auch andere Aussteller bestätigen. Das trifft zum Beispiel auf „winning blw“ zu, das auf das ehemalige MAN-Gelände in Penzberg zieht. Heuer bilde man nicht aus, aber nach dem Umzug wolle man für 2023 wieder eine Ausbildung aufbauen, erzählte Umzug-Projektleiter Frank Zerling.

Veranstalter ziehen positive Bilanz - 2023 gern „in ähnlichem Format“

Sehr zufrieden zeigten sich am Ende die Veranstalter. Die Jobmesse am Dienstag sei mit rund 600 Besuchern super gelaufen, bilanzierte Katharina Panholzer. Positiv seien die Rückmeldungen von Besuchern und Ausstellern gewesen. „Es brummt und summt, es ist total schön“, freute sich Nicola Schackmann am Mittwoch kurz vor Ende der Ausbildungsmesse, bei der es wie am Vortag Vorträge und Speed-Dating gab. Alle rund 800 gemeldeten Schüler seien gekommen. 2023 gibt es womöglich die nächste Job- und Ausbildungsmesse. „Wir haben das wieder vor“, so Nicola Schackmann, „gerne auch in ähnlichem Format.“