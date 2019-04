Jugendhaus Don Bosco unter neuer Leitung - Ulrich Hechenrieder geht nach über 30 Jahren

Führungswechsel im Jugendhaus Don Bosco in Penzberg: Ulrich Hechenrieder, der das Kinderheim seit 1993 führte, übergab die Leitung offiziell an Dirk Tabellion.

Penzberg – Es war 1986 als Ulrich Hechenrieder das erste Mal in das Jugendhaus kam. Damals, so erinnerte er sich nun bei einem kleinen Empfang anlässlich des Leiterwechsel, wurde das Haus noch von Ordensschwestern geführt, und die jungen Menschen noch nicht in Kleingruppen betreut. Zwei Jahre später begann Hechenrieder hier als Psychologe zu arbeiten, bevor ihm 1993 die Leitung der Einrichtung angetragen wurde, nachdem sich die Ordensschwestern aus Altersgründen und Nachwuchsmangel immer mehr aus dem Heim zurückgezogen hatten. „Ich weiß nicht, ob ich mich selber eingestellt hätte“, sagte er rückblickend. „Ich wollte es eigentlich nicht machen.“ Lieber hätte er weiter als Psychologe gearbeitet.

In den Jahrzehnten, die der heute 58-Jährige in der Einrichtung tätig war, wurde das Kinderheim als heilpädagogische Einrichtung der stationären Jugendhilfe etabliert. Laut dem Vorsitzenden des Trägervereins der Jugendhilfe Penzberg, Stefan Schneider, werden hier in kleinen Wohngruppen Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren betreut. „Wir versuchen, den Kindern ein Zuhause zu geben“, sagte Schneider und betonte, wie wichtig das Heim in der heutigen Zeit sei, in der viele Kinder in zerrüttetet Familienverhältnissen lebten.

Im Jugendhaus sollen die jungen Bewohner einen Schulabschluss und eine Ausbildung machen und so ihren Weg in ein selbstständiges Leben finden. Jahrzehnte hat Hechenrieder diesen Weg intensiv begleitet. Aber die Arbeit als Heimleiter sei anstrengend. 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr müsse man erreichbar sein. Er fühle sich nun „verbraucht“, weshalb er bereits im Januar die Leitung an Dirk Tabellion übergeben hatte.

Der 50-jährige Familienvater stammt aus dem Saarland, wo er neun Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitete, wie er erzählte. 2002 zog er dann „der Liebe wegen“ nach Bayern. In Bad-Tölz arbeitete er in der Rehabilitation psychisch kranker Jugendlicher und anschließend im „Inselhaus“, bevor er ins Stadtjugendamt nach München wechselte Dann sei das Angebot gekommen im Jugendhaus Don Bosco mit seinen rund 40 Mitarbeitern als neuer Leiter anzufangen. „Ich habe das als Herausforderung gesehen“, so der Sozialpädagoge. Zwar sei die Arbeit in der stationären Jugendhilfe „einer der schwierigsten Jobs in der sozialen Arbeit“. Dennoch freue er sich auf diese Arbeit.

Veränderungen plant Tabellion aktuell keine, denn: „Ich übernehme eine Einrichtung, die eine Institution in der Stadt Penzberg ist.“ Das Jugendheim sei gut eingebettet in die Schulen und Vereine. Allerdings sei die Pädagogik kein stationärer Prozess. Ständig müsse man das Haus an veränderte Ansprüche der Politik oder an andere Bedürfnisse der jungen Bewohner anpassen.

Hechenrieder will Tabellion noch bei Bedarf beratend zur Seite stehen. Näher wollte er sich über seine weitere berufliche Zukunft nicht äußern. Neue stellvertretende Leiterin ist Carolin Kirchner, die bereits seit zehn Jahren im Jugendhaus arbeitet.

Text: Franziska Seliger

