Die nächste Baustelle: In Reindl und Untermaxkron wird bis Ende 2024 gegraben - Investition von fünf Millionen Euro

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Tiefbauarbeiten in Reindl und Untermaxkron: Auf der rot gekennzeichneten Strecke in Untermaxkron (r.) laufen sie laut Stadtwerken von Ende August 2022 bis Ende 2022, auf der blau gekennzeichneten Strecke von Frühjahr 2023 bis Frühjahr 2024 und auf der grün gekennzeichneten Strecke in Reindl (l.) von Frühjahr 2024 bis Ende 2024. Grafik: Stadtwerke Penzberg Ampelregelung und Nachtbaustelle © Stadtwerke Penzberg

In den Penzberger Ortsteilen Reindl und Untermaxkron gibt es ab Ende August umfangreiche Tiefbauarbeiten. In den nächsten fast eineinhalb Jahren werden entlang der Staatsstraße und in Nebenstraßen Kanal und Trinkwasserleitungen auf einer Länge von 1,3 Kilometern erneuert.

Penzberg - Von den Arbeiten an Kanal und Wasserleitungen betroffen sind die Staatsstraße sowie die Nebenstraßen „Auf der Etz“, der Unterfeldstraße und der Buchenstraße in Reindl. Zugleich werden Lücken in der Breitbandversorgung geschlossen, weitere Wohnbereiche können dann ans Glasfasernetz angebunden werden. Der Verkehr wird in der Zeit zum Teil einspurig per Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Es kommt aber auch zu Vollsperrungen. Das teilten die Penzberger Stadtwerke mit. Ihren Angaben nach beläuft sich die Investition auf etwa 4,5 Millionen Euro. Die Stadt investiert zugleich rund eine halbe Million Euro in Straßenbauarbeiten auf der Straße „Auf der Etz“ und der Unterfeldstraße.

Bauarbeiten sollen Ende August starten - zuerst an der Staatsstraße in Maxkron

Los gehen soll es mit den Bauarbeiten Ende August an der Staatsstraße im Bereich des Abwasserpumpwerks in Untermaxkron. Von dort wandert die Baustelle entlang der Staatsstraße in Richtung Reindl und in die Nebenstraßen. Ziel sei es die gesamten Bauarbeiten bis Ende 2024 fertigzustellen, so die Stadtwerke.

Ihnen zufolge kann es während der Bauarbeiten auf der Staatsstraße zu einer zeitweisen halbseitigen Sperrung kommen. Eine Durchfahrt werde in beide Richtungen möglich sein, wobei der Verkehr voraussichtlich per Ampel geregelt wird. Eine nächtliche Vollsperrung der Staatsstraße wird laut Stadtwerken nächstes Jahr allerdings zwischen der östlichen Bebauungsgrenze von Reindl und der Einmündung von „Auf der Etz“ wegen der Richtlinien zur Verkehrssicherheit nötig sein. Die Bauarbeiten in dem Bereich würden nachts durchgeführt. Tagsüber werde der Verkehr mittels halbseitiger Straßensperrung an der dann ruhenden Baustelle vorbeigeführt.

„Wandernde Vollsperrung“ in Nebenstraßen des Ortsteils Reindl

In den engen Nebenstraßen „Auf der Etz“, Unterfeldstraße und Buchenstraße wird es laut Stadtwerken voraussichtlich eine „wandernde Vollsperrung“ geben. Das heißt: Sie gilt jeweils nur im aktuellen Baubereich. Abhängig von dessen Lage werde die Zufahrt zu betroffenen Grundstücke zeitweise nicht oder nur eingeschränkt möglich sein, so das Kommunalunternehmen.

Neuer Kanal wird deutlich größer sein

Zum Grund für die umfangreichen Tiefbauarbeiten erklärten die Stadtwerke, dass entlang der Staatsstraße auf 400 Metern der Mischwasserhauptkanal erneuert wird. Die Dimension des neuen Kanals werde „deutlich vergrößert und die hydraulische Leistungsfähigkeit signifikant verbessert“. Außerdem entsteht zwischen der Ortseinfahrt von Untermaxkron und dem Abwasserpumpwerk ein neuer circa 200 Meter langer Stauraumkanal mit einem Durchmesser von rund 2,5 Metern. Er diene dazu, bei Starkregen das Wasser zurückzuhalten. Im Vergleich zur aktuellen Situation sei die Überstauhäufigkeit somit künftig erheblich geringer. „Auf der Etz“, in der Buchenstraße und in der Unterfeldstraße erneuern die Stadtwerke eigenen Angaben nach schadhafte Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle. Im Zuge der Baumaßnahme sollen zudem die Hauptversorgungsleitungen für das Trinkwasser auf einer Länge von circa einem Kilometer saniert werden.

Den von Vollsperrungen betroffenen Anwohnern empfehlen die Stadtwerke, die Autos außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken sowie Mülltonnen und Müllsäcke an den jeweiligen Enden der Vollsperrungen zur Abholung bereitzustellen. Ein Teil der Baustelleneinrichtung wird ihren Angaben nach in der Parkbucht schräg gegenüber dem Abwasserpumpwerk platziert, sodass ein Teil der Parkplätze nicht zur Verfügung steht. Die Glascontainer wurden zudem vorübergehend in die Parkbucht verschoben.