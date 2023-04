Penzberger Pumptrack-Bahn vorerst ausgebremst

Von: Wolfgang Schörner

Wellige Piste: Im vergangenen Herbst konnten Kinder und Jugendliche auf der Penzberger Berghalde eine Pumptrack-Bahn testen. © Seliger/Archiv

Die Pumptrack-Bahn, die im vergangenen Jahr auf der Penzberger Berghalde zwei Monate lang getestet wurde, wird vorerst nicht wieder aufgebaut. Zumindest gibt es, anders als ursprünglich vorgesehen, in diesem Frühjahr keine zweite Probephase. Offen ist, ob und wann es wieder eine Pumptrack-Bahn gibt.

Penzberg – Von den Kindern und Jugendlichen war die Pumptrack-Bahn mit ihren Steilkurven und Sprungelementen im vergangenen Herbst gut angenommen worden. Die Stadt Penzberg hatte die Bahn testweise für zwei Monate aufbauen lassen. Dabei handelte es sich um eine geliehene Anlage. Auf diese Weise sollte zunächst geklärt werden. ob Nachfrage vorhanden und ob der Standort auf der Berghalde geeignet ist. Damals hieß es, dass die Bahn noch einmal im Frühjahr testweise errichtet werden soll.

Jack Eberl (FLP) fragte nun diese Woche in der Bauausschusssitzung nach, was aus dem zweiten Test und aus den Pumptrack-Plänen geworden ist. Seine Fraktion hatte vor zwei Jahren den Antrag gestellt, auf der Berghalde einen derartigen Rundkurs zu schaffen. Eberl schlug vor, dass Geld, das eine geliehene Anlage für einen zweiten Test kostet, gleich in eine feste Bahn zu investieren. An anderen Orten, sagte er, „läuft das wie die Sau.“

Stadt will sich das Geld für einen zweiten Probebetrieb sparen

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bestätigte in der Sitzung, dass der Pumptrack-Test im vergangenen Herbst „sehr gut angenommen“ worden sei. Aus diesem Grund wurde ihm zufolge entschieden, auf einen zweiten Test zu verzichten und sich die 11 000 bis 12 000 Euro für die Leihanlage zu sparen. Allerdings wird die Summe nicht gleich, wie von Eberl vorgeschlagen, in eine fest installierte Anlage gesteckt. Der Betrag soll laut Korpan vorerst im Topf für das Berghalde-Freizeitkonzept bleiben. Wie berichtet, gibt es Überlegungen, das Freizeitgelände attraktiver zu gestalten – zum Beispiel mit neuem Bolzplatz, Spiel- und Picknickplätzen, zusätzlichen Sitzbänken und eben einer Pumptrack-Bahn.

Planung für Berghalden-Gesamtkonzept im Rathaus eingegangen - Pumptrack-Bahn darin enthalten

Eine detailliertere Planung für die Berghalde samt Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind laut Korpan diese Woche im Rathaus eingegangen. Nun würden die nächsten Schritte abgestimmt. Stadtbaumeister Justus Klement bestätigte, dass eine Pumptrack-Bahn im Plan enthalten ist. Frühestens im Mai könnte der Plan im Ausschuss vorgestellt werden.

Zur Umsetzung der Berghalden-Pläne sagte Korpan, dass dies Schritt für Schritt erfolgen werde. Dabei schloss er nicht aus, dass mit der Pumptrack-Bahn angefangen wird. Er verwies aber auch darauf, dass deren Kosten im „sechsstelligen Bereich, abzüglich der Förderung“ liegen würden. „Wir müssen schauen, ob wir uns das leisten können“, sagte Korpan. Zum Vergleich: Die 2021 eingeweihte Anlage in Peißenberg soll 120 000 Euro gekostet haben.

Ob eine Pumptrack-Bahn angelegt wird, ist noch völlig offen

Auf Nachfrage der Heimatzeitung sagte der Bürgermeister, dass erst noch entschieden werden muss, ob es die Pumptrack-Bahn geben wird. Sollte der Beschluss für eine derartige Anlage fallen, ist es ihm zufolge offen, wann sie errichtet wird. Auf Nachfrage wollte er sich auch nicht darauf festlegen, ob eine Realisierung noch heuer oder im nächsten Jahr wäre.

Bei der „Pumptrack“-Bahn handelt es sich um einen welligen Kurs für Mountainbiker und BMX-Radler. „Track“ steht für Strecke, „pumping“ für pumpen. Gemeint ist damit, dass der Fahrer mit dem Hochdrücken des Körpers bei den Wellen an Tempo gewinnt und praktisch nicht in die Pedale treten muss. Bei der Testphase in Penzberg wurde die Bahn aber gleichermaßen von jungen Skateboard- und Rollerfahrern genutzt.

Eine Pumptrack-Bahn war vor zwei Jahren bereits Teil einer ersten Ideen-Sammlung für ein Freizeitkonzept, das an der Berghalde im Bereich des Volksfestplatzes umgesetzt werden soll. Ein erster Entwurf wurde im Dezember 2021 vorgelegt. Der Höhenzug mit den Wanderwegen soll dagegen als „ruhige Zone“ erhalten bleiben.