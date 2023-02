Iryna singt keine Lieder mehr auf Russisch

Von: Wolfgang Schörner

Mit einer ukrainischen Kindergruppe trat Iryna Forostovets in Weilheim auf. Nachricht aus Kiew sind schmerzhaft © privat

Im Februar 2022 floh Iryna Forostovets vor den russischen Bomben aus Kiew. Seit vielen Monaten lebt die junge Musikerin nun mit ihrer Familie bei Penzberg. Sie schreibt weiter Lieder, veröffentlicht hat sie aber bislang kein neues. Hat sie Sehnsucht nach ihrer Heimat. „Ja“, antwortet sie. Aber zurückkehren? „Das kann ich nicht, weil ich Angst habe.“

Penzberg – „Es war gruselig, ich dachte erst, dass es ein Traum ist.“ Als Iryna Forostovets am Morgen des 24. Februar aufwachte, hörte sie ein lautes Pfeifen, wohl eine Rakete, die übers Haus flog. Als die ersten Bombeneinschläge kamen, wollte sie nur noch weg aus Kiew. So erzählte sie es im Sommer im Gespräch mit der Heimatzeitung. Nach der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg war sie damals bei Penzberg untergekommen. Dort lebt sie heute noch mit Mutter, Bruder und Stiefvater.

Auftritt im Habacher Musikclub Village

Erzählt hatte die 18-Jährige im Sommer auch davon, dass sie von einer Musikkarriere träumt. Unter ihrem Künstlernamen „Iruchenka“ hatte sie in der Ukraine schon erste Auftritte und eigene Lieder auf Musikplattformen veröffentlicht. Kurz vor Kriegsbeginn stand sie im Tonstudio. Die Hoffnung, dass es mit der Musikkarriere weitergeht, habe sie immer noch, sagt sie heute. Sie habe viele neue Lieder geschrieben, über die Liebe und über den Krieg. Veröffentlicht hat sie davon bislang aber keins. Im November hatte sie jedoch bei einer Donnerstag-Session im Habacher Musikclub Village einen kurzen Auftritt. „Es war schön“, sagt sie. In Weilheim trat sie mit einer ukrainischen Kindergruppe auf.

Iryna Forostovets, die selbst mit Russisch aufgewachsen ist, schreibt heute ihre Lieder nicht mehr auf Russisch, sondern auf Ukrainisch und auf Englisch. Sie erzählt, dass jemand in der Ukraine kritisiert habe, wie man, in einer solchen Zeit, noch auf Russisch singen kann. Das sieht sie auch so. Die junge Frau hat deshalb damit begonnen, ihre alten Lieder vom Russischen ins Ukrainische zu übersetzen. Schon im vergangenen Sommer hatte sie erzählt, sie wolle keine Texte mehr auf Russisch schreiben.

Zukunftspläne in Deutschland

Mittlerweile lernt Iryna Forostovets auch Deutsch. Den B1-Kurs hat sie beendet, nun folgt die nächste Stufe. Deutsch versteht sie mittlerweile gut. Beim Sprechen wechselt sie, wenn es schwierige Themen sind, aber lieber ins Englische. Das fühlt sie sich sicherer. Auch Freunde hat sie hier gefunden, sowohl aus Deutschland als auch aus der Ukraine, darunter ein Mädchen, das aus Saporischschja stammt. „Es ist schön, sie zu haben“, sagt sie. Ähnliche Erfahrungen verbinden. Wie sind ihre Pläne? Iryna Forostovets, die in Kiew die Universität für Kultur und Kunst besuchte, will es in Deutschland ebenfalls mit einem Studium, vielleicht Schauspiel, versuchen.

Gedanken an die Ukraine sind schmerzhaft

Wie geht es ihr, wenn sie Nachrichten aus der Ukraine verfolgt? „Es ist schmerzhaft“, antwortet die 18-Jährige, vor allem wenn sie etwas aus Kiew oder aus Orten höre, wo sie Freunde habe. Eine Freundin, erzählt sie, sei von Deutschland nach Odessa zurückgekehrt. „Es ist sehr hart, dort zu leben.“ Iryna Forostovets erzählt auch von einer Bekannten, die in Kiew in einem Café arbeitet. Als eine Rakete in der Nähe niederging, sei sie allein mit einem älteren Mann im Bunker gesessen, während alle anderen raus seien, um zu schauen, wo die Rakete eingeschlagen war. So wurde es ihr berichtet. „Es ist furchtbar, es ist unvorstellbar, dass es in Europa Krieg gibt“, sagt sie. Sie würde gern zurückkehren („Das ist mein Land“), sie habe aber zu viel Angst. Als sie hier in Deutschland beim Volkstrauertag Böllerschüsse hörte, habe sie plötzlich Soldaten vor den Augen gehabt. „Ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe geschrien, es war schrecklich.“ Ähnlich erging es ihr in der Silvesternacht.

Als Iryna Forostovets nach Deutschland kam, dachte sie, dass sie nach drei Monaten nach Kiew zurückkehren könnte, dass der Krieg dann vorbei ist. Die 18-Jährige erzählt, sie habe vor einem Monat mit ihrem leiblichen Vater telefoniert, der als Soldat in der Ukraine geblieben ist. Er habe gesagt, dass es eine schreckliche Situation sei und es noch ein oder zwei Jahre dauern werde. Der Vater habe ihr geraten, in Deutschland zu bleiben und auf eine Universität zu gehen.

„Aber nach dem Krieg braucht die Ukraine viele Menschen, um alles wieder aufzubauen“, sagt die junge Frau. Ob sie selbst zurückkehren wird, kann sie heute nicht noch sagen. Vielleicht werde sie nur für drei Wochen in die Heimat fahren. Oder für ein Jahr. „Vielleicht bleibe ich auch in Deutschland oder ich lebe in zwei Ländern, in Deutschland und in der Ukraine.“