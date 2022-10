Mehr Anmeldungen als Plätze - Jetzt sorgen Kita-Container für Entlastung

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Die Stadt Penzberg zusätzliche Kita-Plätze geschaffen (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd / dpa

Ein Kraftakt war es heuer für die Stadt Penzberg, allen Buben und Mädchen in Kindergarten, Krippe und Hort einen Platz bereitzustellen. Das ist großteils gelungen. Sie musste dafür aber drei Container an der Winterstraße und am Daserweg einrichten. Zwei Übergangsgruppen konnten im Oktober einziehen, eine dritte muss noch warten, weil Personal fehlt.

Penzberg – 452 Anmeldungen waren im vergangenen März im Kita-Portal für das aktuelle Betreuungsjahr eingegangen. Davon hätten 335 Anmeldungen berücksichtigt werden können, berichtet Franziska Annaberger, die bei der Stadt Penzberg für die Kindertagesstätten zuständig ist. Soll heißen: Diese Kinder bekamen einen Platz. 53 Anmeldungen seien aus verschiedenen Gründen zurückgestellt oder abgelehnt worden – der Großteil, weil die Kinder von auswärts kamen, in anderen Fällen, weil Eltern doch einen Bedarf hatten.

Mehr Anfragen von ukrainischen Flüchtlingsfamilien

Damit blieben 64 Buben und Mädchen übrig, für die es bei der Vergabe im Frühjahr keinen Platz gab. Laut Annaberger waren darunter zwar auch Anfragen für 2023/2024. Was die Zahl fürs aktuelle Kita-Jahr sinken ließ. Allerdings seien im April mehr und mehr Anfragen von ukrainischen Flüchtlingsfamilien hinzugekommen. Im April standen auf der Liste zum Beispiel 20 Kindergartenkinder und sieben Krippenkinder aus der Ukraine. Der Penzberger Stadtrat beschloss daraufhin, an zwei Standorten mobile Anlagen aufzustellen.

Schüler haben Container beim AWO-Kinderhort bezogen

Ein Container steht an der Winterstraße beim AWO-Kinderhort. Anfang Oktober zog dort eine Hort-Gruppe mit 25 Schülern ein, vor allem aus Penzberg. Weil sich das Einrichten verzögert hatte, war die Gruppe im September übergangsweise noch im benachbarten Mütterzentrum untergebracht. Aktuell habe man damit alle Bedarfsanfragen von Schulkindern berücksichtigen können, bilanziert Annaberger.

Für Krippengruppe fehlt noch das nötige Personal

Weitere Container-Module befinden sich am Daserweg. Sie bieten Platz für eine Kindergarten- und eine Krippengruppe. Insbesondere Flüchtlingskinder sollen dort betreut werden. In den vergangenen Wochen mussten zunächst Anschlüsse und Einrichtung fertiggestellt werden. Anfang Oktober konnte nun die Kindergartengruppe mit 25 Plätzen starten. Bei der Krippengruppe mit zwölf Plätzen dauert es allerdings noch, weil die Personalsuche bislang erfolglos verlief.

Auf dem Parkplatz vor dem „Spatzennest“ wurden Container-Module für Krippen- und Kindergartengruppe aufgestellt. © Wolfgang Schörner

Die „Spatzennest Familienservice gGmbH“ hatte sich bereit erklärt, die beiden neuen Gruppen vor ihrer Haustür zu betreiben. „Wir sehen das als unsere soziale Verantwortung“, sagt „Spatzennest“-Geschäftsführerin Monika Scheer. Als die Stadt im Sommer auf sie zugekommen sei, habe man das mit den Mitarbeiter besprochen und auch die Container-Anlage am Ammersee (dort stand sie vor dem Umzug nach Penzberg) angeschaut. In der Kindergartengruppe, die Anfang Oktober startete, sind ihr zufolge noch einige Plätze frei. Die Krippengruppe wäre dagegen voll, kann aber nicht starten. Es fehlt das Personal. Scheer glaubt, dass es womöglich erst im Januar losgehen kann. „Wir suchen dringend zwei pädagogische Fachkräfte für die Übergangsgruppen“, sagt sie.

Stadt Penzberg: „Das war ein Kraftakt“

Mit den drei Containerlösungen könne man nun weitestgehend allen Kindern eine Betreuungsmöglichkeit anbieten, sagt Annaberger. „Das war ein Kraftakt.“ Sie hoffe, dass nun so schnell wie möglich auch Personal gefunden wird. Möglich ist zugleich, dass weitere Anfragen während des Jahres wegen Zuzügen kommen.

Die Container-Module am Daserweg neben der „Spatzennest“-Tagesstätte werden zunächst bis Ende August 2024 stehen bleiben. Dann soll, zumindest nach dem aktuellen Zeitplan der Stadt Penzberg, das neue Kinderhaus an der Nonnenwaldstraße nahe dem Sportstadion fertig sein. Es würde mit vier Krippen- und drei Kindergartengruppen für Entlastung sorgen. Für den Hort-Container an der Winterstraße ist die Betriebserlaubnis zunächst für ein Jahr beantragt. Womöglich wird er aber noch länger stehen bleiben.