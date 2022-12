Neues Kinderhaus in Penzberg: Wahrscheinlich über 13 Millionen Euro Kosten

Von: Wolfgang Schörner

Die Baugrube ist ausgehoben, die Bohrpfähle sind gesetzt: die Baustelle für das neue Kinderhaus zwischen Sportstadion und Nonnenwaldstraße. Die Bautafel zeigt, wie das Gebäude einmal aussehen soll. © wos

Ursprünglich hätte die Stadt das geplante Kinderhaus an der Nonnenwaldstraße gern schon im nächsten Jahr bezogen. Dass daraus nichts wird, war schon länger klar. Nun wurde ein neuer Termin für die Fertigstellung genannt: September 2024. Gestiegen sind zugleich die Kosten: auf über 13 Millionen Euro.

Penzberg – Noch ist nichts zu sehen von dem neuen Kinderhaus, das zwischen dem Sportstadion und der Nonnenwaldstraße entstehen soll. Nur ein Bauschild zeigt, wie der Neubau einmal ausschauen soll. Dahinter klafft eine große Baugrube. Die Bäume zwischen Stadion und Straße wurden an der Stelle schon Anfang 2022 gefällt. Laut Architekturbüro „Holzer Architekten“ sind der Aushub fertiggestellt und die Bohrpfähle gesetzt. Mit den Bauarbeiten könnte es nun losgehen. Als Termin für die Fertigstellung nennt das Büro nun den September 2024.

Kinderhaus in Penzberg: Es besteht Zeitdruck

Die Stadt lässt an der Nonnenwaldstraße, wie berichtet, ein Kinderhaus für drei Kindergartengruppen im Erdgeschoss und vier Krippengruppen im Obergeschoss errichten. Auch die Frühförderstelle der „Kinderhilfe Oberland“ soll einziehen. Vor einem Jahr hieß es noch, dass das Kinderhaus bis 30. Juni 2023 fertiggestellt werden soll. Dies galt allerdings schon damals als äußerst sportlich. Im vergangenen Sommer zeichnete es sich bereits ab, dass es 2024 werden wird. Beim Bau des neuen Kinderhauses besteht durchaus Zeitdruck. Wenn es fertig ist, sollen die Gruppen aus der Container-Krippe an der Birkenstraße dorthin ziehen. Auch an anderen Orten muss die Stadt mittlerweile wieder auf Container-Lösungen (bei der Spatzennest-Tagesstätte am Daserweg und am AWO-Hort an der Winterstraße) zurückgreifen, um alle Kinder unterzubekommen.

Eine Änderung gibt es auch bei den Kosten. Zuletzt war die Stadt von rund 12,6 Millionen Euro ausgegangen. Nach der neuesten Prognose werden sie aber etwas mehr als 13,1 Millionen Euro betragen. Laut Architekturbüro ergeben sich die Mehrkosten auf Grundlage der aktuellen Vergaben bei Spezialtiefbau, Stahlbetonarbeiten und Gerüstbauarbeiten. Teurer werde auch der Schallschutz im Bereich der abgehängten Decken, hieß es. Momentan seien Aufträge in Höhe von 4,7 Millionen Euro vergeben, was etwas mehr als ein Drittel der Gesamtsumme ist.

Kinderhaus in Penzberg: Reduzierung der Spielgeräte wegen gestiegener Kosten?

Über mögliche Einsparungen war jüngst im Penzberger Bauausschuss diskutiert worden. Die Kostenprognose betrug zu dem Zeitpunkt noch 13,3 Millionen Euro. Der Wolfratshauser Architekt Peter Holzer legte dem Ausschuss eine Liste vor, die Einsparungen in Höhe von rund 240 000 Euro umfassten. Fast ein Drittel davon hätte der Umstieg von Lärche auf Fichte bei der Fassade ausgemacht. Der Ausschuss wollte es aber bei Lärche belassen. Das Fassadenholz soll nun zumindest nicht behandelt werden. Festgehalten wird auch an der Tageslicht-Steuerung, also an automatischen Rollläden.

Der Bauausschuss strich dagegen eine Rutsche, die vom Obergeschoss in den Garten geführt hätte, und eine mobile Trennwand zum Essraum im Erdgeschoss. Beides soll allerdings nachgerüstet werden können. Außerdem soll nun 10 statt 19 Bäume gepflanzt, die Spielgeräte reduziert und beim Zaun auf Maschendraht statt Holz gesetzt werden. Die geplante Photovoltaik-Anlage soll zwar weiterhin auf das Dach kommen. Die Stadt will aber, dass die Stadtwerke die Hälfte der Finanzierung und des Betriebs übernehmen. Noch einmal auf den Prüfstand sollen die Einsparungen, wenn 70 Prozent der Aufträge vergeben sind – und mehr Klarheit über die tatsächlichen Kinderhaus-Kosten herrscht.

