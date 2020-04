KinoP: Freiluft-Pläne geplatzt - so erleben die Betreiber die Corona-Krise

Die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie treffen Einzelhändler, Gewerbetreibende oder Gastronomen hart. Aber auch Kinobetreiber bangen angesichts geschlossener Lichtspielhäuser derzeit vielerorts um ihre Zukunft. Die Betreiber des Penzberger KinoP sind optimistisch und hoffen schon jetzt auf „ausgehungerte“ Besucher nach der Krise.

Penzberg– Das KinoP in Penzberg ist ein kleines, aber besonderes Kino – ein sogenanntes Programmkino, das weniger die großen Hollywoodstreifen zeigt als vielmehr anspruchsvolle Filme und niveauvolle Familienfilme. Für diese Programmauswahl hat das Kino in der Vergangenheit regelmäßig Preise erhalten. Doch den Fortbestand eines solchen Kinos zu sichern, ist schon in normalen Zeiten schwer genug. Im Zuge der Corona-Pandemie mussten nun die Betreiber, Claudia und Markus Wenzl, ihr Kino an der Bichler Straße zusperren.

Schon Tage vor der Schließung seien deutlich weniger Besucher gekommen, erinnert sich Markus Wenzl. Aber gerade deshalb habe alles gut funktioniert. Denn die Leute hätten sich in den Kinosälen von sich aus weiter auseinander gesetzt. „Und wir waren ständig am Klinken putzen“, sagt Wenzl. „Von uns aus hätten wir das Kino darum nicht zugemacht.“

Für das KinoP war 2019 das bislang erfolgreichste Jahr

Nun müssen er und seine Frau sehen, wie es weiter geht. „Das Tragische ist“, sagt Wenzl, dass 2019 für das KinoP das bisher erfolgreichste Jahr gewesen sei: Rund 35 000 Besucher seien insgesamt gekommen – so viele wie noch nie zuvor. Sie hätten darum endlich einmal ein gutes Rücklagen-Polster aufbauen können. Und das sollte heuer eigentlich in die Anschaffung einer Open-Air-Anlage fließen. Nach einer passenden Anlage habe er schon Ausschau gehalten. Und zusammen mit der Stadt habe man bereits nach einem geeigneten Platz für ein Freiluftkino gesucht. Nun, sagt Wenzl, „ist das Ganze hinfällig“. Jetzt würden die Rücklagen benötigt, um den Fortbestand des Kinos zu sichern.

Für 2020 war ein Freiluft-Kino geplant - die Pläne sind geplatzt

Wie Wenzl erläutert, haben er und seine Frau bereits Zusagen auf staatliche Soforthilfen erhalten. Außerdem will er weitere Zuschussanträge stellen; unter anderem beim „Film-Fernseh-Fonds Bayern“. „Die können wir ab nächster Woche beantragen.“ Solange es geht, will Wenzl die Miete für sein Kino weiter regulär bezahlen. Mit seinem privaten Vermieter habe er deshalb auch noch gar nicht über mögliche Stundungen gesprochen.

KinoP-Betreiber: „Wir machen auf jeden Fall wieder auf“

Trotz der schwierigen Lage ist Wenzl optimistisch, dass sich die Lage ab Ende April oder zumindest im Laufe des Mai normalisieren wird und das KinoP wieder öffnen darf, denn: „Bis Herbst können wir das nicht aussitzen.“ Im Mai allerdings beginne mit den warmen Sommermonaten die für Kinos generell schwierige Zeit mit weniger Einnahmen – „das Sommerloch“, wie es Wenzl nennt. In dieser Zeit der warmen Sommertage und lauen Abende kämen grundsätzlich weniger Besucher, Rücklagen müssten dann von jeher angegriffen werden. Vielleicht, so hofft Wenzl, sind die Menschen aber nach der Corona-Krise auch „ausgehungert“ nach Kino, Theater und dergleichen.

Freuen tut sich Wenzl derzeit über die große Unterstützung seitens der Kinogänger, die gerade viele Gutscheine kauften. Jeden Tag seien er und seine Frau im Kino, um bestellte Gutscheine zu verpacken. „Das ist toll. Wir haben viel Unterstützung.“ Für Wenzl steht fest: „Wir machen auf jeden Fall wieder auf.“

