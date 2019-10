Kleingarten-Verbote erweitert - über Breitfilz-Zukunft herrscht weiterhin Unklarheit

Die Stadt Penzberg erweitert die seit Juli in der Kleingartenanlage Breitfilz geltenden Verbote auf die Parzellen im sogenannten Gleisdreieck. Wie es in den Schrebergartenanlagen insgesamt weitergeht, ist allerdings nach wie vor unklar. Die Stadt kündigte an, die Kleingärtner noch vor Mitte November informieren zu wollen.

Penzberg – Im Juli hatte der Penzberger Stadtrat Verbote für die Kleingartenanlage im Breitfilz mit ihren rund 300 Parzellen erlassen. Laut der Allgemeinverfügung sind seither zum Beispiel offene Feuerstellen und Öfen, das Grillen, das Lagern brennbarer Stoffe sowie der Betrieb elektrischer Geräte verboten. Wer dagegen verstößt, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 300 bis 1000 Euro, heißt es auf den Tafeln, die an den Eingängen aufgestellt sind.Mit den Verboten reagierte der Stadtrat, wie berichtet, auf zwei Brände, die es in der Kleingartenanlage innerhalb von vier Monaten gegeben hatte. Laut Ordnungsamtsleiter Peter Holzmann wurde die Polizei gebeten, sporadisch zu kontrollieren.

Feuerstellen, Öfen, Elektrogeräte: Breitfilz-Verbote auf Gleisdreieck ausgeweitet

Diese Verbote werden nun auf die rund 20 Gartenparzellen im sogenannten Gleisdreieck ausgeweitet. Sie befinden sich etwas weiter nordwestlich zwischen dem Bahngleis und der alten Güterzug-Trasse. Auch in diesem Gebiet, so Holzmann, habe es schon Brände gegeben. Die Parzellen sind ihm zufolge für Einsatzkräfte noch schlechter zu erreichen als jene im Breitfilz. Deshalb sei die Ausweitung dringend erforderlich, erklärte er. Der Stadtrat stimmte dem in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zu.

Breitfilz: Wie es mit der Anlage weitergeht, bleibt unklar

Wie es insgesamt mit der Kleingartenanlage Breitfilz und den Parzellen im Gleisdreieck weitergeht, ist allerdings unklar. Unbeantwortet blieb diese Frage jedenfalls am vergangenen Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Soziales, in die auch einige Ex-Parzellenpächter gekommen waren. Dort stand ein Sachstandsbericht auf der Tagesordnung. Er hinterließ allerdings den Eindruck, dass niemand so recht weiß, wohin der Weg führt. Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) kündigte an, dass es noch vor der Bürgerversammlung (19. November) ein Treffen zu den Gartenparzellen geben wird.

Breitfilz: Stadt Penzberg bittet noch um Geduld

Stadtkämmerer Hans Blank, der auch für die städtischen Liegenschaften zuständig ist, erklärte in der Sitzung, dass mit einer Kanzlei an einer kostengünstigen Lösung gearbeitet werde, die man dem Stadtrat präsentieren könne. Das Problem sind ihm zufolge die Wege für die Feuerwehrfahrzeuge – also die Möglichkeit, dass die Einsatzkräfte im Brandfall zu den Parzellen kommen. „Ich bitte da noch um etwas Zeit“, vertröstete Blank. Bürgermeisterin Zehetner sprach davon, dass die Aufgabe, das Gelände zugänglich zu machen, in Kleinarbeit gelöst werden müsse. Ihr zufolge kann dies auch zum Ergebnis haben, dass Hütten im hinteren Teil des Geländes nach vorne verlegt werden müssen. Aus Sicht der Feuerwehr erklärte Kommandant Christian Abt, dass man wahrscheinlich Ende 2019 das bestellte Kleinlöschfahrzeug erhalte, „um mehr vom Breitfilz abdecken zu können“.

Hardi Lenk (SPD) sagte, dass auch der Naturschutz „ein großes Problem“ sei, was „den einen oder anderen weh tun“ werde. „Mir ist es wichtig, dass das offen zur Sprache kommt“, sagte er. Bürgermeisterin Zehetner präzisierte, dass die Parzellen möglichst weit weg vom Hochmoor liegen sollten.

Breitfilz: Appell für Vereinsgründung

Die Rathaus-Chefin erinnerte daran, dass der ursprüngliche Versuch, das Problem über einen Bebauungsplan zu regeln, abgeblasen wurde. Der Stadtrat hatte angesichts der Kosten von einer Million Euro dazu Nein gesagt. „Am meisten brächte es uns“, sagte Zehetner, wenn sich die Kleingärtner zusammentun „und einen Verein gründen“. Als Vorbild nannte sie die Anlage im Stegfilz.

Lesen Sie auch: Gemeinsame Moor-Aktion in Penzberg: Kinder gesucht für den Breitfilz-Schutz

Auch interessant: Wechsel im Penzberger Seniorenzentrum vollzogen: AWO München ist da