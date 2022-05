„Pfiffige“ Klima-Preise für Öko-Haus, Spatzennest und Energiespardorf - Roche schließt sich an

Von: Wolfgang Schörner

Den Umwelt- und Klimaschutzpreis überreichte (v.l.) Bürgermeister Korpan an Monika Scheer für das „Spatzennest“ (2. Platz), Joachim und Ottilie Randzio (1. Platz) und Hannelore Jaresch für den Bund Naturschutz (3. Platz). Ihr übergab Roche-Werkleiter Ulrich Opitz zudem den Roche-Innovationspreis für das „Energiespardorf Bayern“. © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg hat dem Ehepaar Ottilie und Joachim Randzio für ihr Wohnhaus den Klima- und Umweltschutzpreis verliehen – als „ökologisches Vorbild mit nahezu null CO2-Emissionen“. Der Roche-Innovationspreis ging zugleich an den Bund Naturschutz für das „Energiespardorf“-Spiel. Auch der „Spatzennest“-Kindergarten erhielt einen Preis.

Penzberg – Ursprünglich sollten die Preise bereits 2021 in der Bürgerversammlung verliehen werden. Sie fiel aber wegen der Corona-Pandemie aus. Nun wurde dies in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses nachgeholt. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erinnerte daran, dass die Stadt vor allem „innovative und pfiffige Ideen“ auszeichnen wolle. Vier Vorschläge gab es. Der Klima- und Umweltschutzpreis wurde unter diesem Namen erstmals verliehen. 2017 hieß er noch Bürgerenergiepreis.

Penzberger Klimaschutzpreis: 1. Platz für Ehepaar Randzio

Auf den ersten Platz, dotiert mit 2000 Euro, wählte der Penzberger Klimafachbeirat das Ehepaar Ottilie und Joachim Randzio für deren „nachhaltiges und effizientes Wohnbauprojekt“. Durch eine umweltbewusste Bauweise und Abwasserentsorgung, durch Regenwassernutzung und die Nutzung erneuerbarer Energien wie Erdwärme, Solarthermie und Photovoltaik hätten sie ein „ökologisches Vorbild mit nahezu null CO2-Emissionen“ geschaffen, lobte Bürgermeister Korpan. Joachim Randzio sagte, sie wollen alle, die bauen, dazu ermuntern, konsequent diese Möglichkeiten zu nutzen, vor allem die oberflächennahe Geothermie. Sie werde sträflich vernachlässigt, sei aber in 98 Prozent der Fälle möglich. Man könne so von CO2-intensiven Heizmethoden unabhängig werden, warb Randzio. Man würde heute besser dastehen, auch hinsichtlich des Ukraine-Krieges, wenn die Technologie in der Vergangenheit konsequent genutzt worden wäre, sagte er.

Innovationspreis: Roche zeichnet Bund Naturschutz und „Energiespardorf“ aus

Ebenfalls verliehen wurde in der Sitzung am Dienstag der mit 1000 Euro dotierte Roche-Innovationspreis. Er ging an den Penzberger Bund Naturschutz für das Planspiel „Energiespardorf Bayern“. Dabei schlüpfen Schüler in die Rollen von Kommunalpolitikern, Landwirten, Handwerkern und Kraftwerksbetreibern. Sie diskutieren, wie sich in ihrem 8000-Einwohner-Dorf Energie sparen lässt. Sie fällen dazu Beschlüsse und sollen so die Zusammenhänge verstehen. In Penzberg spielten es in der Vergangenheit Mittelschüler, Realschüler und Gymnasiasten, vermittelt vom Penzberger Bund Naturschutz.

Penzberger Schüler mit dem „Energiespardorf“-Spiel. © Wolfgang Schörner

Erfunden wurde es allerdings nicht von den Penzbergern. Der Physiker Peter Satzger aus Landsberg entwickelte und baute es vor etwa zehn Jahren. Seitdem nutzt es der Bund Naturschutz in Bayern. Laut Helmut Hermann, einer der Spiele-Referenten, gibt es in Bayern mittlerweile fünf dieser Planspiele, gefördert von der Staatsregierung. Vor Corona seien sie über 100 Mal im Jahr, vor allem in Schulen, eingesetzt worden.

„Es freut uns, dass sie uns das nicht büßen lassen“

Roche-Werkleiter Ulrich Opitz sprach bei der Übergabe des Innovationspreises an Hannelore Jaresch. Vorsitzende des Penzberger Bund Naturschutzes, von einer tollen Idee. Jugendliche würden so lernen, was sie ihr ganzes Leben nicht vergessen. Es würde „auch manchen von uns Erwachsenen nicht schaden, mit dem Energiespardorf zu experimentieren“, so Opitz. Jaresch sagte, der Preis sei eine große Überraschung. Alle wissen, dass der Bund Naturschutz ein kritisches Auge auf die geplante Roche-Erweiterung werfe. Der Preis sei bestimmt keine Bestechung, scherzte sie. „Wir werden unseren Weg weiter gehen und freuen uns, dass sie uns das nicht büßen lassen.“ Komme man am Ende zusammen und erreiche etwas für Menschen und Natur, „haben wir unser Ziel erreicht“. Worauf Opitz sagte: „Wir freuen uns über ihre kritische Begleitung.“

Klimaschutzpreis: Zweiter Platz für Spatzennest

Zusätzlich kamen der Penzberger Bund Naturschutz und das „Energiespardorf“ auf den mit 600 Euro dotierten dritten Platz des städtischen Klima- und Umweltschutzpreises. Den mit 1000 Euro dotierten zweiten Preis erhielt der im Jahr 2018 neu gebaute „Spatzennest“-Kindergarten am Daserweg. Bürgermeister Korpan sagte, dass dessen Dachflächen mit 78 Photovoltaikmodulen bestückt wurden. So trage die „Spatzennest gGmbH“ dazu bei, die Umweltbilanz zu verbessern und den Ausstoß von Luftschadstoffen zu vermindern. Außerdem würden die Kinder bei der täglichen pädagogischen Arbeit mit Ramadama, spielzeugfreier Zeit oder dem Selbstanbau von Obst und Gemüse an eine umweltbewusste Lebensweise herangeführt. Ein möglicher Schritt in die Zukunft, sagte Korpan, wäre die Anschaffung eines Energiespeichers. „Spatzennest“-Geschäftsführerin Monika Scheer versicherte: „Wir haben viele weitere Ideen.“