Wie kann sich Penzberg vor den Folgen des Klimawandels wappnen? Katalog sorgt für Kontroverse

Handeln gegen den Klimawandel - dafür hatte „Friday for Future“ zuletzt 2021 in Penzberg demonstriert. Im Grünen-Antrag ging es nun darum, wie sich Penzberg vor den Folgen des Klimawandels wappnen kann.

Schwammstadt, Kaltluftschneisen und Entsiegelung

Von Wolfgang Schörner schließen

Wie kann sich Penzberg vor den Folgen des Klimawandels wappnen? Die Grünen haben dazu einen Katalog vorgelegt, in dem es zum Beispiel um Kaltluftschneisen, Schwammstadt, Entsiegelung und mehr Grün – auch auf dem Stadtplatz – geht. Der Umweltausschuss reagierte reserviert. Einiges, hieß es, werde bereits umgesetzt.

Penzberg – Selbst bei einer sofortigen drastischen CO2-Reduzierung würden Unwetter mit Starkregen, Dürre- und Hitzeperioden zunehmen, warnen die Grünen in ihrem Antrag, in dem sie eine „Entwicklung Penzbergs zur klimaresilienten Stadt“ fordern. Vorsorge sei unverzichtbar, um die Lebensbedingungen erträglich zu halten, heißt es dort. Als Grundlage sehen sie das Modell einer „Schwammstadt“, bei dem Regenwasser vor Ort gesammelt wird und verdunstet. Dies entlaste die Kanäle und fördere die Kühlung in Hitzeperioden.

An Klimawandel anpassen: „Ein langfristiges Projekt“

Dies sei ein langfristiges Projekt, das man jetzt anstoßen wolle, sagte John-Christian Eilert (Grüne) im Bau- und Umweltausschuss, dem der Katalog nun zur Diskussion vorlag. Einige Punkte seien mehr, andere weniger kontrovers, orakelte er. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erklärte, dass ein Teil bereits umgesetzt werde. Manche Punkte, fügte er an, seien dagegen schwierig, andere schön, aber kostspielig.

Anpassung an 100-jährliches Hochwasser: Das käme „ziemlich teuer“

Gefordert hatten die Grünen zum Beispiel ein Überflutungsmodell für das gesamte Stadtgebiet. Dies sei begrüßenswert, würde aber einige 10.000 Euro kosten, sagte Stadtbaumeister Justus Klement. Der Ausschuss einigte sich auf Vorschlag von Hardi Lenk (SPD) zumindest darauf, nachzufragen, ob es Fördermittel geben würde. Andere Forderungen im Klima-Katalog betrafen die Anpassung des Kanalnetzes an stärkere Regenereignisse, für das die Stadtwerke zuständig sind. Stadtwerke-Vorstand André Behre sagte, man lege die Kanäle auf ein 10-jährliches Hochwasser plus Klimazuschlag aus. Sie könnten zwar auch auf ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt werden, in diesem Fall müsste man sie aber deutlich größer dimensionieren, was wiederum „ziemlich teuer“ würde, so Behre.

Diskussion um „Schwammstadt“-Prinzip

Nach Ansicht der Grünen sollte zudem das „Schwammstadt“-Prinzip im neuen Flächennutzungsplan und in der Bauleitplanung berücksichtigt werden. Der Ausschuss stimmte dafür, erst einmal die Planer in diesem Rahmen um eine Stellungnahme zu bitten. Als unrealistisch werte es allerdings Maria Probst (CSU), dieses Prinzip auf den Bestand anzuwenden. Das wäre „eine Jahrhundertaufgabe“, sagte sie. Zur Forderung, mehr Rückhaltebereiche zu schaffen, sagte Stadtbaumeister Klement, dass dies bereits der Fall ist. Als Beispiel nannte er das Neubaugebiet westlich der Birkenstraße.

In ihrem Katalog fordern die Grünen ebenso „eine ausreichende Durchgrünung und Kaltluftschneisen“. In der Sitzung hieß es, dass dafür eine Stadtklima-Analyse nötig sei. Der Ausschuss will auch in diesem Fall zuerst klären, ob es Fördergeld für eine derartige Analyse geben würde.

Zehn Prozent Grünfläche: Mehrheit lehnt Vorschrift ab

An der Mehrheit scheiterten die Grünen dagegen damit, in Bebauungsplänen zehn Prozent der Fläche als separate, geschlossene Grünfläche mit Baumbestand vorzuschreiben. Auch eine Pflicht zu grünen Dächern und Fassaden fiel durch. Bürgermeister Korpan warf den Grünen in dem Zusammenhang vor, die erst kürzlich abgelehnte Grünerhalt-Satzung wieder auf den Tisch zu bringen. Einigen konnte sich eine Mehrheit immerhin darauf, zu prüfen, bei welchen städtischen Flächen eine Entsiegelung sinnvoll ist. Einer konsequenten Entsiegelung und einer erhöhten Versickerung seien allerdings durch die Untergrundverhältnisse in Penzberg Grenzen gesetzt, sagte Stadtbaumeister Klement. Für den Stadtplatz, so Klimaschutzmanager Carl-Christian Wippermann, soll noch heuer ein Vorschlag für die Baumscheiben vorliegen.

Wegen Finanzen „kein Wunschkonzert“ möglich

Grundsätzlich sagte Korpan zum Klimaresilienz-Antrag, dass dies ein wichtiges Thema sei. Die Stadt müsse aber erst ihre Pflichtaufgaben erfüllen und könne erst dann schauen, was sie sich darüber hinaus leisten könne. Martin Janner (PM) verwies dagegen auf das Bundesverfassungsgericht. Es habe entschieden, dass Klimaschutz eine Pflichtaufgabe sei, sagte er.

Jack Eberl (FLP) fragte indes, welches Problem Penzberg habe, da man von Mooren („Schwammstadt“) umgeben sei und breite Straßendurchlässe („Kaltluftschneisen“ habe. Armin Jabs (BfP) sagte, dass es wegen der Finanzen in den nächsten Jahren „kein Wunschkonzert“ geben könne, während Ludwig Schmuck (CSU) angesichts geforderter Vorschriften warnte, dass Bauen bezahlbar bleiben müsse.