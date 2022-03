Corona: Klinik muss Personalausfälle verkraften - planbare OPs werden weiterhin verschoben

Von: Wolfgang Schörner

Corona-Isolierstation: Sie war am Penzberger Krankenhaus im August 2021 nach einer längeren ruhigen Phase wieder eingerichtet worden. © Wolfgang Schörner

Neun Covid-19-Patienten werden derzeit stationär im Penzberger Krankenhaus behandelt, etwas weniger als in den vergangenen Wochen. Planbare Operationen werden allerdings weiterhin verschoben, um Kapazitäten für Notfälle freizuhalten. Aber auch weil es unter den Mitarbeitern eine Reihe von Infektionen gibt.

Penzberg – Neun Patienten mit Covid-19 werden derzeit, Stand Dienstagmittag, im Penzberger Krankenhaus stationär betreut. Dort dient weiterhin eine komplette Station als Isolierbereich. Die Zahl ist damit leicht zurückgegangen. In den vergangenen Wochen habe man bis zu 14 Covid-19-Patienten gleichzeitig in der Klinik gehabt, berichtet ärztlicher Direktor Dr. Florian Brändle auf Nachfrage. Er rechnet damit, dass diese Situation auch noch die nächsten Wochen anhalten wird, bis die Zahlen spürbar zurückgehen. Bei den schwereren Fällen, die stationär behandelt werden müssen, handle es sich vor allem um ältere und ungeimpfte Menschen.

Alle Covid-19-Patienten mit Omikron-Variante

Man sieht ihm zufolge eine ähnliche Situation auch in anderen Krankenhäusern. Auf den Normalstationen lägen viele Covid-19-Patienten, auf den Intensivstationen dagegen „Gott sei dank nur noch wenige“ – wobei die Intensivstation in Penzberg seit Beginn der Corona-Pandemie für andere Notfälle freigehalten wird. Die Infizierten, so Brändle, hätten zwar seltener schwere Verläufe. Die insgesamt hohen Inzidenzzahlen würden sich aber auf die Hospitalisierung niederschlagen.

Momentan handelt es sich laut Brändle bei allen Covid-19-Patienten in der Penzberger Klinik um Ansteckungen mit der Omikron-Variante. Man könne von Glück reden, dass es bei dieser Variante einen milderen Verlauf gebe, sagt der ärztliche Direktor. Der Hauptanteil mit 70 bis 80 Prozent kommt ihm zufolge wegen Covid-19 mit typischen Symptomen ins Krankenhaus. Der Rest seien Patienten, die wegen anderer Erkrankungen oder einem Unfall eingeliefert werden, bei denen bei der Aufnahme der Corona-Test aber positiv ausfällt. Auch diese Patienten würden auf die Isolierstation verlegt, erklärt er.

„Hohe Belastung für Gesundheitssystem“: Planbare OPs werden weiterhin verschoben

Planbare Operationen werden an der Penzberger Klinik, soweit medizinisch vertretbar, nach wie vor verschoben. Diese Woche hatte die Regierung von Oberbayern 76 Kliniken, darunter die Häuser in Penzberg, Weilheim und Schongau dazu verpflichtet, solche Eingriffe wegen „der nach wie vor hohen Belastung des Gesundheitssystems“ weiterhin zu verschieben. Diese Anordnung gilt bis einschließlich 18. März. Die Regierung argumentiert unter anderem mit der Notfallversorgung und Personalausfällen.

Personalausfälle im Krankenhaus bereiten Probleme

Das OP-Programm im Penzberger Krankenhaus sei „immer noch deutlich gedrosselt“, bestätigt Brändle. Man müsse zum einen Kapazitäten für Notfälle bereithalten. Zum anderen gibt es ihm zufolge viele Personalausfälle, weil sich Mitarbeiter infiziert haben und deshalb in Quarantäne müssen. Außerdem müsse man schauen, dass im Haus – angesichts einer Station als Isolierbereich – genug Platz für Patienten vorhanden ist. Nicht absehbar sei, wann man wieder ein normales OP-Programm habe. Weiterhin gilt in der Klinik auch ein Besuchsverbot. Man wende die Ausnahmeregelungen aber zunehmend großzügiger aus, erklärt er.

Unter den Mitarbeitern sind laut Brändle mittlerweile über 90 Prozent geimpft. Die Klinik will auch weiterhin für die Belegschaft eigene Impftermine anbieten. Die Angebote würden angenommen, auch für Auffrischungs- und Boosterimpfungen. Interessenten gebe es ebenso für den neuen Impfstoff „Novavax“. Wobei man sich entschieden habe, diese Interessenten zum Impfzentrum zu schicken. Verhindern wolle man so, dass Impfdosen, die keinen Abnehmer finden, weggeworfen werden müssen.