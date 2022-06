Erste Frau an der Spitze: „Ich wollte schon immer zur Feuerwehr“ - wie Simone Abt ihre neue Rolle sieht

Von: Wolfgang Schörner

Seit 22 Jahren ist Simone Abt bei der Penzberger Feuerwehr. Im Mai wurde sie zur Kommandantin gewählt. © Wolfgang Schörner

Es ist eine Seltenheit, dass eine Frau an der Spitze einer Feuerwehr steht. Vor knapp einem Monat wurde Simone Abt in Penzberg zur Kommandantin gewählt. Sie ist im Landkreis die erste Frau in dieser Position. Sie selbst wundert sich über den Wirbel. „Ich sehe das als ganz normal an.“ Seit 22 Jahren ist sie bei der Feuerwehr.

Penzberg – Etwas seltsam findet Simon Abt das Aufhebens um ihre Person, vor allem das Aufhebens darum, dass sie als Frau an der Spitze einer Feuerwehr steht. „Für viele ist das vielleicht etwas Besonders, für mich ist das aber eine ganz normale Dienstleistung am Bürger.“ Ob als Frau oder als Mann – egal.

Ohnehin hat die Penzberger Feuerwehr einen vergleichsweise hohen Frauenanteil. Unter den 108 Aktiven sind 16 Frauen. Das seien relativ viele, bestätigt Simone Abt. Die Penzberger Feuerwehr sei auch eine der ersten Feuerwehren gewesen, die Frauen aufgenommen haben. Es habe noch nie Probleme gegeben, erzählt sie. Wobei die Kommandantin zugibt, dass es nach wie vor viele Frauen gibt, die sich nicht trauen, den Schritt in eine Männerdomäne zu machen.

Eine andere Besonderheit: Simone Abt folgte auf ihren Ehemann

Eine andere Besonderheit ist, dass sie als Kommandantin auf ihren Ehemann Christian Abt gefolgt ist, der zwölf Jahre lang Kommandant war. Sie ist seit 22 Jahren bei der Feuerwehr, er seit 32 Jahren. Wird da schon am Frühstückstisch über die Feuerwehr gesprochen? „Das fragen viele“, antwortet Simone Abt. „Wir versuchen aber, das Thema daheim komplett zu vermeiden.“

Simone Abt drängte sich auch nicht nach der neuen Aufgabe als Kommandantin. Vor sechs Jahren hatte ihr Ehemann angekündigt, bei der nächsten Wahl, also 2022, nicht mehr kandidieren zu wollen. „Ich habe immer gesagt, dass ich das nicht machen will“, erzählt sie. Abschreckend wirkte die ganze Verwaltungsarbeit. Als das Wahljahr näher rückte, sei sie dann von immer mehr Leuten gefragt worden, ob sie sich vorstellen könnte, Kommandantin zu werden. Zugleich zog ein potenzieller Kandidat aus beruflichen und zeitlichen Gründen seine Bewerbung zurück. Irgendwann reifte dann der Gedanke, den letzten Schritt von der Zugführerin zur Kommandantin doch zu gehen. „Ich habe mir gesagt: „Probier ma‘s.“

„Ich wollte schon immer zur Feuerwehr, das hat mich fasziniert“

Die 41-Jährige ist gelernte Orthopädie-Technikerin und Rettungsassistentin. Sie arbeitet als Angestellte in einer Firma für digitale Zahntechnik in Penzberg. Seit 1999 lebt die gebürtige Münchnerin in Penzberg. Genau am 1. Januar 2000 trat sie, damals 18 Jahre alt, der Penzberger Feuerwehr bei. „Ich wollte schon immer zur Feuerwehr, das hat mich fasziniert.“ Als sie nach Penzberg zog, lernte sie einen Freundeskreis kennen, von denen alle bei der Feuerwehr waren, darunter auch Christian Abt, den sie 2002 heiratete. Selbst ihre damalige Gesellin in der Lehre war bei der Feuerwehr.

Riesige Verantwortung, viel Arbeit - „Aber man wächst an seinen Aufgaben“

In den folgenden Jahren ging sie den Weg vom Feuerwehrmann – sie sagt nicht „Feuerwehrfrau“ – bis zum Zugführer. Seit 2002 ist sie Atemschutzträgerin. Zugführerin wurde sie 2013. Fasziniert ist Simone Abt immer noch, und zwar davon, dass die Feuerwehr „so viele unterschiedliche Charaktere und Tätigkeitsfelder“, vereint, „die gemeinsam so viel bewegen“. Sie nennt auch die Kameradschaft („Jeder ist für jeden da“) und die Technik („Man lernt immer wieder Neues“).

Klar, die Führung zu übernehmen, sei eine riesige Verantwortung und viel Arbeit. Es bedeute permanente Bereitschaft. Auch das Innenleben einer Feuerwehr ist ein sensibles Terrain. Das alles hat sie bei ihrem Ehemann gesehen. Sie könne Leute verstehen, die nicht in die Führung gehen wollen. Simone Abt sagt aber auch: „Ich mache das gern, man wächst ja mit den Aufgaben.“

Junge Leute motivieren, dass sie Führungsaufgaben übernehmen

Und welche Akzente will sie setzen? Sie sehe sich als Bindeglied zwischen Jung und Alt, sagt Simone Abt. Eine Aufgabe der nächsten sechs Jahre – so lange dauert die Amtszeit – werde sein, junge Leute zu motivieren, in die Führung zu gehen. Ihr Ziel sei auch, Quereinsteiger zur Feuerwehr zu bringen. Wie alle Feuerwehren müssen die Penzberger sich darum bemühen, neue Leute zu finden, vor allem solche, die am Ort wohnen und für Einsätze schnell zur Verfügung stehen.

Und da ist natürlich die Sache mit dem alten Feuerwehrhaus an der Winterstraße – in der Politik wird seit Jahren über einen Umzug diskutiert. Pläne für die Layritzhalle haben sich zerschlagen. Sie hoffe, dass sich da in den nächsten sechs Jahren etwas tue, sagt sie. „Sechs Jahre sind aber auch schnell rum.“