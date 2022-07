Kulturpreis 2022 geht an „Lampenfieber“ - Freude bei jungen Theaterschauspielern

Von: Wolfgang Schörner

Mit dem Stück „Zauberhafte Mary“ feierte die Penzberger „Lampenfieber“-Gruppe im Jahr 2014 ihr Zehnjähriges. © Clemens Meikis

Der Kulturpreis 2022 der Stadt Penzberg geht an die Jugendgruppe „Lampenfieber“ des Oberlandler Volkstheaters. Das gab die Stadt am Donnerstag bekannt. Verliehen wird er am 21. Oktober in der Stadthalle.

Penzberg - Die Stadt teilte dazu mit, man würdige damit, so die Stadt, den „herausragenden Einsatz des Preisträgers in den Bereichen Kultur und Brauchtumspflege“. Der Beschluss, der „Lampenfieber“-Gruppe den Kulturpreis zu verleihen, war mehrheitlich im Stadtrat gefallen.

Freude bei Penzberger Theaterschauspielern

Freude herrscht sowohl beim Oberlandler Volkstheater, das 1999 mit Max Kruse erster Kulturpreisträger war, als auch bei der „Lampenfieber“-Gruppe. „Ich freue mich total, weil ihn jetzt auch die jungen Leute bekommen“, so Theaterchefin Claudia Herdrich. „Es ist toll, dass die Jugendarbeit so wertgeschätzt wird“, sagte Daniela Allnoch. Sie gehört mit ihrer Schwester Michaela Brem und Julia Mach zu den „Lampenfieber“-Darstellern der ersten Stunde. Heute führen sie die Gruppe, die Ramona Fricks 2004 ins Leben gerufen hat.

„Lampenfieber“-Gruppe war 2014 entstanden

Die Drei sangen damals im Musical-Kinderchor von Ellen Hennen, der Kulturpreisträgerin von 2016. Als Paul Herdrich fürs Theater das Max-Kruse-Musical „Ich will keine Lady sein“ inszenieren wollte, fragte er bei Ellen Hennen nach jungen Darstellern. Die Drei und einige andere machten mit. Kurz darauf kam Ramona Fricks auf sie zu und erzählte, dass sie eine junge Theatergruppe gründen wolle. Der Anfang waren Sketche für die Eltern. 2005 folgte dann das erste Theaterstück, ein Kinderkrimi.

Derzeit besteht „Lampenfieber“ aus etwa 20 Spielern, schätzt Daniela Allnoch. Das bislang letzte Stück war „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ im März. Derzeit überlege man, für die Jugendlichen, die nicht mehr regelmäßig kommen können, ein eigenes Stück zu inszenieren, sagt sie. Jetzt sind allerdings erst einmal Sommerferien. Wird man feiern? „Ja, vielleicht gehen wir miteinander ein Eis essen.“