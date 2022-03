Penzberger Innenstadt: Drei bekannte Geschäfte schließen zum Jahresende - „Das trifft uns hart“

Von: Wolfgang Schörner

Rainer Lampka schließt seine beiden Modehäuser zum Ende des Jahres. © Wolfgang Schörner

In der Penzberger Innenstadt machen zum Jahresende gleich drei wichtige Geschäfte zu: Zum einen schließen die zwei Lampka-Modehäuser an der Bahnhofstraße und in der Rathauspassage, zum anderen schließt das Kaufhaus Rid II an der Karlstraße. Erhalten bleiben die zwei Rid-Modegeschäfte an der Bahnhofstraße

Penzberg – Zum Jahresende wird Rainer Lampka seine beiden Modehäuser in Penzberg schließen. Das bestätigte der Unternehmer am Donnerstag. Vergangene Woche habe er seine Mitarbeiter informiert. Geschlossen werden damit Ende 2022 das Modehaus in der Rathauspassage sowie das Trendhaus an der Bahnhofstraße.

„Nach 35 Jahren engagierter und erfüllter Berufstätigkeit“ wird Rainer Lampka im nächsten Jahr das Rentenalter erreichen, teilte dazu das Unternehmen mit. Die Laufzeiten der Mietverträge seien seit Längerem auf diesen Zeitpunkt abgestimmt, die wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten beiden Jahre seien für diese Entscheidung nicht ursächlich.

Lampka-Geschäft gibt es seit 1978 - vor 20 Jahren zweites Modehaus in Rathauspassage

Vor 45 Jahren hatte die Elterngeneration das Trachtengeschäft Mühlpointner in Penzberg übernommen. Einige Jahre lief es noch unter diesem Namen, bis aus dem Trachten- immer mehr ein Modesortiment wurde. An der Bahnhofstraße gibt es das Lampka-Modegeschäft seit 1978. Vor etwa 20 Jahren kam das Modehaus in der Rathauspassage an der Karlstraße hinzu, das Rainer Lampka vor zwölf Jahren noch vergrößerte und neu gestaltete. In allen den Jahren sorgten er und seine Frau dafür, dass „ein stets aktuelles und kompetentes Sortiment die Kundinnen und Kunden erwartete“. Nicht zuletzt hätten regelmäßige Events wie die beliebten Hausmodenschauen in beiden Häusern „eine große Zahl von treuen Stammkundinnen wachsen lassen“. Es sei ihm auch immer wichtig gewesen, eine gute Beratung zu bieten, sagt Rainer Lampka. „Das ist unsere Stärke als Fachgeschäft.“

20 Mitarbeiterinnen sind von der Schließung der beiden Modegeschäfte betroffen. Wichtig sei ihm der Erhalt der Arbeitsplätze, so der Unternehmer. Die zum Teil sehr langjährigen Mitarbeiterinnen hätten schließlich wesentlich zum Unternehmenserfolg beigetragen. Er kümmere sich intensiv um eine Nachfolge. In die Ladenflächen sei bis zuletzt regelmäßig investiert worden, so dass eine unkomplizierte Übernahme, gerne im Textil- beziehungsweise Modebereich, möglich wäre.

Auch das Kaufhaus Rid an der Karlstraße macht zu - Modegeschäfte bleiben bestehen

Schließen wird zum Jahresende auch das Kaufhaus Rid II an der Karlstraße, das dort seit 1991 besteht. Das bestätigte Geschäftsführer Florian Lipp. Er stellte zugleich klar, dass die Geschäfte „Rid Modewelt“ und „Trendwerk by Rid“ an der Bahnhofstraße bestehen bleiben. Die Schließung des Kaufhauses an der Karlstraße, wo Haushaltswaren genauso erhältlich sind wie Schreibwaren, Heimtextilien, Lederwaren und Spielzeug, begründet Florian Lipp mit betriebswirtschaftlichen Gründen. Während der Pandemie sei sehr viel Umsatz verloren gegangen, der nicht in dem Maße zurückkomme, wie es sein müsste. Ihm zufolge gibt es einen Nachmieter. Betroffen von der Schließung sind neun Mitarbeiter. Man arbeite an Lösungen, erklärte er. Vertreten ist Rid seit 1966 in Penzberg.

Das Kaufhaus Rid an der Karlstraße schließt zum Jahresende. © Wolfgang Schörner

Als „sehr bedauerlich“ bezeichnete gestern Monika Uhl, Vorsitzende des „Pro Innenstadt“-Vereins, die Schließungen. Mit den Lampka-Modehäusern verliere man ein wichtiges Zugpferd, außerdem einen engagierten Unternehmer, der immer für tolle Aktionen gesorgt habe. Das Kaufhaus Rid gehöre zudem zu den wichtigsten Unternehmen, in Penzberg kenne es jedes Kind, so Uhl. Sie hoffe, dass für alle drei Geschäfte „eine gute Nachfolge gefunden wird, die Penzberg bereichert“.

Bedauern bei „Pro Innenstadt“ und Stadt - Hoffen auf eine Nachfolge

Die Schließung „trifft uns stark“, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Ihm zufolge führt auch die Stadt Gespräche bezüglich potenzieller Nachfolger. Man habe zwar keinen direkten Einfluss, könne aber vermitteln und Kontakte knüpfen. Korpan erklärte, dass es durchaus gut aussehe, bei Rid II „einen sortimentsähnlichen Nachfolger“ zu finden und im Falle Lampkas die Sortimentslücke zu schließen.

Uhl sagte, dass der 2021 gegründete „Arbeitskreis Innenstadt“ aus „Pro Innenstadt“, Fraktionen, Bürgermeister und Stadtverwaltung nun umso mehr gefordert sei, „eine Strategie und eine Vision zu erstellen, wie sich die Innenstadt so weiterentwickeln kann, dass sie attraktiv und zukunftsfähig ist“.