Die Rückkehr eines Maskottchens - 500 Hannis sollen für die Landesgartenschau werben

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Hanni-Herde: Im Sommer 2013 diente das Maskottchen in Penzberg als Werbebotschafter für das „74 Nationen“-Stadtfest. Das alte Foto zeigt, wie Ömer Yerli und Thomas Brunner die Schilder am Ortsausgang bei der Sindelsdorfer Straße aufstellen. Das Papp-Lamm soll nun, leicht verändert, auch für die Landesgartenschau werben. © Wolfgang Schörner

Vor rund zehn Jahren wurde das Maskottchen „Hanni“ geboren. Vor dem Penzberger Stadtfest 2013 waren die Pappschilder mit dem blauen Lamm ein beliebtes Diebesgut. Nun kehrt „Hanni“ zurück: und zwar in 500-facher Zahl. Sie soll im Stadtgebiet für die Landesgartenschau werben. Und diesmal heißt es: Stehlen erlaubt.

Penzberg – 16 bayerische Kommunen wollen sich für eine der fünf Landesgartenschauen der Jahre 2028 bis 2032 bewerben. Darunter ist, wie berichtet, auch die Stadt Penzberg, die am liebsten gleich die erste Schau im Jahr 2028 übernehmen würde. Dafür braucht es allerdings nicht nur eine gute Bewerbung und viele Menschen, die dahinter stehen, sondern auch einen guten Werbebotschafter. Den glaubt die Stadt nun gefunden zu haben: das Lamm „Hanni“.

Hanni-Aktion knüpft an die Jahre 2011 und 2013 an

Im Rathaus hat man sich dazu laut Sprecher Thomas Sendl eine Aktion einfallen lassen, die an die Jahre 2011 und 2013 anknüpft. Der vor vier Jahren verstorbene Künstler Egbert Greven hatte damals das Lamm „Hanni“ nach einer Idee von Monika Uhl gezeichnet. Blau als Erinnerung an die Künstlergruppe „Blauer Reiter“, ein Lamm, weil es zum Stadtwappen gehört, und „Hanni“ als Teil des ehemaligen Gemeindenamens „St. Johannisrain“.

Siegeszug eines Maskottchens: Beliebtes Diebesgut

Den Siegeszug als Maskottchen und Werbeträger trat „Hanni“ als Papp-Schild an. Beim Stadtfest 2011 zum 100-jährigen Namenstag Penzbergs und beim „74 Nationen“-Fest 2013 wurden jeweils 600 Pappschilder im Stadtgebiet verteilt. Ganze Herden bevölkerten die Wiesen. Zunächst wurden zwar mehrere Schilder zerstört. Darauf folgte jedoch eine ungeahnte Solidarisierung mit dem Papp-Lamm. Es wurde zugleich zu einem beliebten Diebesgut, was man vor zehn Jahren im Rathaus amüsiert registrierte: „Der Rest der Herde begann noch vor dem Fest eine unkoordinierte Reise in Vorstadtgärten und Nachbarlandkreise“, kommentierte Sendl damals das Verschwinden. Exemplare tauchten sogar in Franken und Niederbayern auf, selbst in Hamburg wurde ein Papp-Lamm gesichtet. Eine Familie entdeckte beim Wandern in Pessenbach eine „Hanni“ in einer Höhle.

Bürgerbeteiligung: Veranstaltung zur Landesgartenschau Die Stadt Penzberg stellt am Montag, 2. Mai, in einer öffentlichen Bürgerinfoveranstaltung das Bewerbungskonzept für die Landesgartenschau vor. Sie findet ab 19 Uhr in der Penzberger Stadthalle statt. Dazu sind alle Interessenten eingeladen. Das Konzept kann bereits im Vorfeld über die Internetseite „www.penzberg.de“ heruntergeladen werden. Wie berichtet, war das Konzept bereits im März vorgestellt worden, damals aber nur einem Kreis geladener Gäste. Rathaus-Sprecher Thomas Sendl sagte, dass eine Bürgerbeteiligung eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung sei. Stadtbaumeister Justus Klement erhofft sich möglichst viele Besucher und eine angeregte Diskussion. Im März hatte er erklärt, dass es die erste Landesgartenschau-Bewerbung mit „Friede, Freude, Eierkuchen“ wäre. Ihm zufolge hatte es nach der ersten Präsentation zwei Rückmeldungen gegeben. Dabei ging es darum, dass bei dem Konzept auch private Flächen entlang des Säubachs einbezogen waren. Laut Klement wird dies geklärt. Für Landesgartenschauen werden in der Regel kommunale Flächen oder Flächen verwendet, auf die die Kommune Zugriff hat. Im Penzberger Fall sind das Flächen, die die Stadt vom Bayerischen Staatsforst gepachtet hat. Begrüßt wurde die Bewerbung vor kurzem vom „Pro Innenstadt“-Verein.

In der Bürgerinfoveranstaltung am 2. Mai wird Landschaftsarchitekt Harry Dobrzanski (Büro „Die Grille“) das Bewerbungskonzept vorstellen, das fünf Kernzonen nennt: Bahnbogen, Bachmeile, Grüne Mitte, Schlossbichl und Stadtmeile. Die Bewerbung soll am 27. Mai eingereicht werden.

Nun soll das blaue Lamm Botschafter für die Bewerbung zur Landesgartenschau werden. 500 „Hanni“-Schilder würden angefertigt und entlang der Wegstrecke aufgestellt, an der die Gartenschau stattfinden soll, erzählt Sendl, Abteilungsleiter für Kommunikation, Kultur und Wirtschaft. Dazu werden die „Hannis“ leicht verändert, also mit einem Gartenschau-Halsband versehen. Außerdem werden die Leute aufgefordert, die Papp-Lämmer mitzunehmen, auf ihrem Balkon oder in ihren Garten zu stellen, davon ein Foto zu machen und dieses ans Rathaus zu schicken, um zu unterstreichen, dass sie sich auf die Landesgartenschau freuen. Die Bilder, so Sendl, werden dann zur Bewerbung hinzugefügt – als Zeichen an die Jury, dass die Penzberger hinter der Bewerbung stehen.

Die ersten 20 „Hanni“-Exemplare sollen am Montag, 2. Mai, bei der Bürgerinfoveranstaltung zur Landesgartenschau vorgestellt werden. In der ersten Maihälfte werden die Pappschilder dann im Stadtgebiet aufgestellt. Sendl: „Wir hoffen, es funktioniert genauso gut wie damals beim Stadtfest.“