Leiterin ist gefunden: Neuer Seniorentreff kann starten - vorerst noch mit angezogener Handbremse

Leiterin des neuen Seniorentreffs ist Franziska Harbich (Mitte); im Bild mit Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba. In einem der beiden Büros bieten Schuldnerberaterin Gisela Schweiger-Koterba (r.) und der Pflegestützpunkt bereits Sprechtage an.

Im Pfarrzentrum Christkönig

Von Wolfgang Schörner schließen

Der neue Penzberger Seniorentreff kann starten, vorerst allerdings mit angezogener Handbremse. Ein Großteil der Möbel fehlt noch. Auch Veranstaltungen gibt es noch keine. Die Caritas hat aber eine Leiterin gefunden: Sie heißt Franziska Harbich. Die 35-Jährige hat jetzt ihren Dienst angetreten.

Penzberg – Franziska Harbich steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen, um den neuen Seniorentreff zum Laufen zu bringen. Noch gibt es keine Veranstaltungen, es fehlen Sofa, Tisch und Stühle, um sich zum Ratschen zu treffen. Dennoch hat die Leiterin den Seniorentreff, der von der Kreis-Caritas getragen wird, bereits geöffnet: vorerst am Montag, 9 bis 12 Uhr, und am Dienstag, 14 bis 17 Uhr. „Wenn es um Beratung geht, kann man jetzt schon kommen“, sagt sie. Immerhin gibt es eine Eckbank samt Tisch. Und die Kaffeemaschine steht bereit.

Seniorentreff-Leiterin hat in Benediktbeuern studiert - und war früher Erzieherin

Franziska Harbich stammt aus Freilassing und wohnt in der Penzberger Region. Die 35-Jährige hat an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern soziale Arbeit und Religionspädagogik studiert. Derzeit schreibt sie ihre Master-Arbeit. Im Erstberuf ist Harbich Erzieherin. „Ich habe unglaublich viel Freude daran gehabt“, sagt sie. Ihr fehlte es aber, mit unterschiedlichen Altersgruppen und Anliegen zu arbeiten. Deshalb habe sie sich für das Studium entschieden. Als Vertiefungsbereich wählte sie „generationsübergreifende Arbeit“ – für Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba ein wichtiges Kriterium für die Einstellung.

Mittlerweile leitet Harbich in Benediktbeuern eine Fortbildung zum Generationsmanager und für seniorengerechtes Quartiersmanagement. Dabei gehe es zum Beispiel um die Frage, wie man Ortsteile dazu bringt, dass Senioren möglichst lange zu Hause wohnen können, erklärt sie.

„Wir machen nichts ohne den Seniorenbeirat“

Um nun den neuen Seniorentreff richtig zum Laufen zu bringen, braucht es Ehrenamtliche und den Seniorenbeirat, ohne dessen jahrelangen Einsatz die Einrichtung gar nicht entstanden wäre. „Wir machen nichts ohne den Seniorenbeirat“, sagt Caritas-Chef Koterba. „Ich will, dass der Treff miteinander wächst“, bestätigt Harbich. Nächste Woche soll es ein Treffen mit dem Seniorenbeirat geben.

Seniorentreff soll ein „Ort der Begegnung“ werden

Über ihre eigenen Aufgaben hat sich die neue Leiterin bereits Gedanken gemacht. Drei Pfeiler nennt sie. Zum einen ist dies die Beratung von Senioren und Angehörigen in Fragen rund ums Alter sowie die Vermittlung von Hilfsangeboten. Zweitens soll der Raum belebt, zu einem „Ort der Begegnung“ werden. Drittens wolle sie bürgerschaftliches Engagement begleiten, qualifizieren und ins lokale Umfeld vermitteln, zum Beispiel wenn ein Verein Unterstützung bei der Seniorenarbeit benötigt. Koterba nennt auch Netzwerk-Arbeit, Harbich spricht von einem „Dreh- und Angelpunkt“, der im Seniorentreff entstehen soll und auch auf andere Angebote hinweist. Wichtig ist Koterba, dass es kein katholischer Treff ist, sondern ein Treff für alle Penzberger, auch wenn die Caritas dahinter steht und sich die Räume im Nebengebäude des katholischen Pfarrzentrums Christkönig befinden.

Eine wichtige Frage ist noch unbeantwortet: Wie soll der Treff heißen?

Bereits bezogen ist dort eines der zwei Büros. Darin bieten die Schuldnerberatung der Caritas jeden Donnerstagvormittag und der Pflegestützpunkt des Landkreises jeden Mittwochvormittag ihre Dienste an. Kontakt werde er auch zum Hospiz in Polling und zur Alzheimer-Gesellschaft aufnehmen, so Koterba. Ohnehin ist der Treff ein Gemeinschaftsprojekt: initiiert vom Seniorenbeirat, getragen von der Caritas, die Räume vermietet von der Pfarrei, finanziell unterstützt von der Stadt und über das EU-Leader-Programm.

Koterba hofft nun, dass in Kürze die Möbel kommen. Ein Eröffnungsfest könnte er sich im Frühjahr vorstellen, wenn der Seniorentreff „ein paar Wochen am Laufen ist“, vielleicht auch im Sommer. Besprochen werden soll das alles mit dem Seniorenbeirat. Wobei noch eine wichtige Frage zu beantworten ist: Wie soll der Treff heißen? Der Seniorenbeirat hatte jedenfalls die Idee, bei der Eröffnung eine Tafel mit Vorschlägen aufzustellen, über die die Besucher abstimmen.