Mann prügelt in Innenstadt mit Baseballschläger auf Automaten ein

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Die Polizei stellte in Penzberg Schreckschusswaffe und Baseballschläger sicher (Symbolfoto). © dpa

Die Polizei hat in Penzberg bei einem Einsatz eine Schreckschusswaffe und einen Baseballschläger sichergestellt. Ein Mann hatte mit dem Baseballschläger auf einen Automaten eingeprügelt.

Penzberg – Zu einem Einsatz in der Penzberger Innenstadt mussten am Montagvormittag, 15. Mai, gegen 9 Uhr mehrere Polizeibeamte ausrücken. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass eine Person mit einem Baseballschläger auf einen Automaten einschlagen würde, der an einer Hauswand an der Philippstraße befestigt war. Nach Polizeiangaben waren, nachdem der Mann sich wieder entfernt hatte, in dem Gebäude zudem Schüsse zu hören.

Polizei nimmt 30-Jährigen in Gewahrsam

Als die Polizei vor Ort war, konnte sie einen 30-jährigen Penzberger außerhalb des Gebäudes anhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes wurden bei ihm laut Polizei ein Baseballschläger und zwei Schreckschusswaffen mit Munition sichergestellt. Da der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss gestanden habe, so die Polizei weiter, wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen verschiedener Delikte.

Verletzt oder bedroht wurde laut Polizei niemand

Verletzt oder bedroht wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei hatte bei dem Einsatz die Philippstraße in dem Bereich vorsichtshalber für Autos und Fußgänger abgesperrt.