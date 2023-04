Marika Markert mit 27 neue Stadtkämmerin - und nicht beeindruckt von den Millionen-Summen

Vorzeitiger Wechsel bei Stadt Penzberg

Von Wolfgang Schörner

Marika-Edith Markert ist neue Stadtkämmerin in Penzberg. Die 27-Jährige löst als Finanz-Chefin der Stadt Penzberg vorzeitig Hans Blank ab, der im Sommer in Ruhestand geht.

Penzberg – Marika-Edith Markert ist neue Stadtkämmerin in Penzberg. Ihren Dienst trat sie im März an. Die 27-Jährige folgt vorzeitig auf Hans Blank, der im Juni 2016 Finanz-Chef der Stadt Penzberg wurde und im Sommer in Ruhestand geht. Markert wird damit Kämmerin einer Stadt, die auf der einen Seite sehr hohe Steuereinnahmen verzeichnet und Hauptfinanzier des Landkreises ist, andererseits aber unter hohen Ausgaben stöhnt – ihr Vorgänger hatte stets einen strikten Sparkurs angemahnt, nicht immer zur Freude des Stadtrats.

Während des Studiums bei Gemeinde Vaterstetten in Kämmerei

Marika-Edith Markert stammt aus Baden-Württemberg, aus Künzelsau, bekannt durch den Firmensitz des Konzerns Würth. „Eine ländliche Gegend“, sagt die 27-Jährige. Nach dem Abitur zog sie nach Würzburg, um zunächst Jura zu studieren, was ihr aber nicht so zusagte, „weil ich Ergebnisse sehen wollte“. Daraufhin begann sie eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten und dann ein duales Studium zur Beamtin im gehobenen Dienst, Fachlaufbahn allgemeine innere Verwaltung. Das war in Hof.

Den Praxis-Teil leistete Markert bei der Gemeinde Vaterstetten bei München. Damals habe sich herauskristallisiert, dass sie eine Affinität zur Kämmerei habe, erzählt sie, Schon in Vaterstetten, noch während des Studiums, arbeitete sie in dem Bereich. 2021 schloss sie ihr Studium ab. Ihre Diplomarbeit handelte vom Paragrafen 2b des Umsatzsteuergesetzes. Was trocken klingt, hat eine Bedeutung für Kommunen, die aufgrund dieser Gesetzänderung für bestimmte Leistungen Umsatzsteuer abführen müssen. Die Stadt Penzberg vollzieht dies seit Anfang 2021.

„Je südlicher man kommt, desto schöner wird‘s“

Die nächste Karriere-Station nach dem Studium war bereits Penzberg. Im Oktober 2021 begann Markert als Beamtin auf Probe in der Stadtkämmerei – zuständig für die Umsatzsteuer. Seit März ist sie nun Stadtkämmerin. Dass sie sich in Penzberg bewarb, hat auch private Gründe. Sie zog im Sommer 2021 zu ihrem Freund im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Weg zur Arbeit ist damit nicht allzu weit. Und sie sagt: „Je südlicher man kommt, desto schöner wird’s.“ Schon in ihrer Kindheit sei sie oft in Bayern gewesen.

Muss man ein Zahlenmensch sein?

Muss man für diesen Beruf ein Zahlenmensch sein? „Es macht mir einfach Spaß“, sagt Marika-Edith Markert. „Es ist mein Steckenpferd.“ Außerdem gehe es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Rechtsfragen. Da drängt sich die Frage auf, wie sie es daheim macht – mit Haushaltsbuch? „Natürlich habe ich einen Überblick über meine Finanzen, ich bin aber bei der Software nicht so gut aufgestellt“, sagt sie schmunzelnd.

Eine Mahnerin wie ihr Vorgänger

Von den Summen, die die Stadt bewegt (der aktuelle Haushalt umfasst 131,9 Millionen Euro), lässt sie sich nicht beeindrucken. Wird sie wie ihr Vorgänger ein Mahner sein, wenn es politische Begehrlichkeiten gibt? Man müsse sich immer vor Augen halten, dass es um öffentliche Gelder geht, antwortet die Stadtkämmerin. Man habe da eine Verantwortung. Ein Stadtratsgremium wolle in seiner Amtszeit etwas verwirklicht sehen, als Kommune müsse man aber im Blick haben, was in der Zukunft passieren könnte. Corona sei da das beste Beispiel. Wichtig ist ihr zufolge deshalb, Rücklagen zu bilden, an die laufenden Kosten zu denken, sparsam zu wirtschaften und sich der Verantwortung gegenüber den Bürgern bewusst zu sein.

Vorgänger Hans Blank wird noch bis zu seinem Ruhestand im Sommer bei der Stadt arbeiten und sich um laufende Großprojekte kümmern, wie Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) jüngst im Stadtrat mitteilte. Der Wechsel an der Spitze der Stadtkämmerei („ein fließender Übergang“) sei aus organisatorischen Gründen vorzeitig vollzogen worden – die Arbeit am nächsten Finanzhaushalt steht bevor.