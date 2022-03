Folgen der neuen Wohngebiete: Mehr Klassenzimmer und Hortplätze nötig - sonst wird es eng

Von: Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg braucht deutlich mehr Hortplätze

Die Stadt Penzberg wird ab 2029 zusätzliche Klassenzimmer für Grundschüler benötigen. Bereits zuvor sind neue Räume für die Mittagsbetreuung nötig. Noch drängender ist das Problem bei Hortplätzen: Dort wird womöglich eine Erweiterung oder ein neuer zusätzlicher Hort nötig. Den Bedarf hat die Stadt auf Basis einer Sozialraumanalyse ermittelt.

Penzberg – Eine Sozialraumanalyse hatte im vergangenen Oktober eine stark steigende Zahl an Kleinkindern und Schülern für Penzberg in den nächsten Jahren prognostiziert. So hieß es zum Beispiel, dass die Zahl der Kinder im Grundschulalter von 676 im Jahr 2020 auf 822 im Jahr 2035 steigen könnte. Als Grund für den deutlichen Zuwachs wurden die neuen Wohnbaugebiete genannt.

Kinderhort muss erweitert oder ein zusätzlicher Hort gebaut werden

Die Stadtverwaltung hat mittlerweile das Zahlenmaterial zusammengefasst und den Raumbedarf bei Grundschulen, Mittagsbetreuung und Hort genauer analysiert. Ein Sachstandsbericht lag vor kurzem dem Verwaltungs- und Sozialausschuss vor. Als Konsequenz hieß es, dass der Kinderhort an der Winterstraße erweitert oder ein zusätzlicher Hortstandort gesucht werden müsste, zum Beispiel auf dem Schulgelände an der Südstraße. Mehr Platz bräuchte auch der Hort an der Birkenstraße. Ein Vorschlag lautet, ein Multifunktionsgebäude zwischen Grundschule und Montessorischule zu bauen.

Räume der Mittagsbetreuung werden für Unterricht gebraucht

In der Zusammenfassung der Sozialraumanalyse beschreibt die Stadtverwaltung die Entwicklung der Hortgruppen und Grundschulklassen, unter Berücksichtigung der geplanten Wohngebiete. Demnach wird der Klassenzimmer-Bedarf von aktuell 26 bis zum Jahr 2032 auf rechnerisch 31,8 steigen und bis 2038 wieder auf 29,7 sinken. Räume, die für die Mittagsbetreuung bereitgehalten werden, werden laut Stadt ab 2024 nach und nach für den Unterricht benötigt. Ab dem Jahr 2029 seien darüber hinaus zusätzliche Klassenräume erforderlich.

Schüler-Zuwachs vor allem bei Bürgermeister-Prandl-Grundschule

Bei der Grundschule an der Birkenstraße, heißt es, würde ohne die Neubaugebiete die Schülerzahlen ab 2026 sinken. Was laut Stadt bedeutet, dass sie den Zuwachs durch das Neubaugebiet westlich der Birkenstraße gut auffangen kann. Der Sprengel der Bürgermeister-Prandl-Schule an der Südstraße verzeichnet dagegen auch ohne Neubaugebiete einen Zuwachs. Zu ihm zählen die Neubaugebiete am Daserweg und am Franz-Marc-Weg. Die Sprengelzuordnung des großen Neubauviertels auf dem Edeka-Areal teilt sich laut Stadt in der Mitte. An der Südstraße, so ein Vorschlag, könnte ein Jahrgang in Mittelschulräumen unterkommen.

Bei den Betreuungsangeboten für Grundschulkinder, also in Hort oder Mittagsbetreuung, zeigt die Analyse, dass ab 2025 eine weitere Hortgruppe und eine weitere Gruppe in schulischen Angeboten nötig ist. Ab 2032 müssten dann zwei bis vier weitere Gruppen hinzukommen, je zur Hälfte als Hortgruppe und als schulische Betreuungsform.

14 bis 16 neue Gruppen in Hort und Mittagsbetreuung?

Es gibt aber auch noch eine andere Rechnung. Die Stadt verweist darauf, dass ab dem Jahr 2026 stufenweise bis 2029 ein bundesweiter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern besteht. Aktuell sind in Penzberg von 793 Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren 237 im Hort und 99 in den Mittagsbetreuungen, was einem Deckungsgrad von etwa 42 Prozent entspricht. Das Bundesfamilienministerium rechnet indes mit einem Bedarf von bis zu 80 Prozent. Laut Stadt würde dies bedeuten, dass 270 Betreuungsplätze beziehungsweise zehn Gruppen fehlen würden. Nimmt man die vier bis sechs Gruppen hinzu, die wegen der neuen Baugebiete nötig sind, erhöht sich die Zahl auf 14 bis 16 neue Gruppen in Horteinrichtungen und Mittagsbetreuungen.

Entlastung könnte ganztagsgebundenes Angebot an Grundschulen bringen

Eine Möglichkeit der Entlastung könnte die Einführung von ganztagsgebundenen Klassen an beiden Grundschulen sein. Das würde zwar eine bauliche Erweiterung nötig machen, aber die Hortsituation deutlich entlasten, und zwar um gut 160 Plätze – rechnet man an beiden Schulen mit je vier Jahrgängen á 20 Schülern. Die Frage ist allerdings, ob so ein Angebot von den Eltern tatsächlich in dem Umfang angenommen würde.

Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen, fiel in der nicht öffentlichen Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses nicht, teilte Rathaus-Geschäftsleiter Roman Reis auf Nachfrage mit. Die Zusammenfassung sei zunächst nur zur Kenntnisnahme vorgelegt worden.