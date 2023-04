Miserable Note beim Fahrradklima-Test - Penzberg rutscht noch weiter ab

ADFC: Bewertung von Radfahrern

Von Wolfgang Schörner schließen

Eine miserable Note hat Penzberg beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erhalten. Die Stadt landete mit der Schulnote 4,5 auf den 441. Platz von 474 Orten vergleichbarer Größe. Das Ergebnis ist noch ein wenig schlechter als beim ersten Test 2014.

Penzberg – Den Fahrradklima-Test des ADFC gibt es seit rund zehn Jahren. Radfahrer können bundesweit über einen Online-Fragebogen die Radler-Freundlichkeit ihrer Orte beurteilen. Gefördert wird der Test vom Bundesverkehrsministerium. Die Ergebnisse, so der ADFC, sollen den Kommunen eine Orientierung geben, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, um Maßnahmen zu ergreifen. Penzberg tauchte das erste und bisher einzige Mal 2014 im Fahrradklima-Test auf. Damals erhielt die Stadt die Note 3,8, was in der Schule ein „ausreichend“ wäre. 119 Menschen gaben ihre Urteile ab. Penzberg landete in der Tabelle der Kommunen vergleichbarer Größe auf Rang 169 von 292.

ADFC veröffentlicht Ergebnisse für 2022: „Wir müssen was tun“

Jetzt wurden die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests für 2022 veröffentlicht. Penzberg steht noch ein Stück schlechter da. Es erhielt die Gesamtnote 4,5, was zwischen „ausreichend“ und „mangelhaft“ liegt. Unter 474 Orten vergleichbarer Größe kam Penzberg bundesweit auf den 441. Platz. 88 Teilnehmer gaben ihr Urteil ab. Ob Penzberg tatsächlich fahrradunfreundlicher wurde oder ob die Ansprüche gestiegen sind, darüber lässt sich nur spekulieren. „Wir müssen etwas tun“, appellierte jedenfalls John-Christian Eilert (Grüne), der diese Woche in der Stadtratssitzung auf das Test-Ergebnis hinwies. Zuvor hatte er dafür geworben, sich gegenüber der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen“ (AGFK) zu einer Erhöhung des Radverkehranteils zu verpflichten. Wie berichtet, hat sich die Stadt um die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft beworben, sich aber nicht zu der empfohlenen Erhöhung um fünf Prozent verpflichten wollen.

Im Fahrradklima-Test wurden die Teilnehmer zum Beispiel gefragt, ob Ampelschaltungen auf Radler abgestimmt sind, die Radwege breit genug sind, ob Ortsmitte und Nachbarorte gut zu erreichen sind und ob es Abstellmöglichkeiten gibt. Insgesamt sind es 25 Fragen, die mit den Schulnoten 1 bis 6 bewertet werden können.

Positives Urteil: Einbahn-Regel für Radler aufgehoben

Vergleichsweise gut schneidet Penzberg zum Beispiel noch bei den Fragen zum Winterdienst auf Radwegen (Note 3,8) und der Öffnung von Einbahnstraßen in der Gegenrichtung (3,2) ab. Letzteres war 2015 geschehen. Damals strich die Stadt die Einbahn-Regel für Radler an neun Straßen. Jeweils mit der Note 3,7 wurden die Fragen beurteilt, ob in Penzberg die Ortsmitte und ob insgesamt Ziele gut und direkt zu erreichen sind. Im Verhältnis zur Penzberger Gesamtnote war diese Bewertung zwar noch einigermaßen positiv, im Vergleich zu anderen Orten liegt Penzberg aber weit hinten. Da lag die Durchschnittsnote bei diesen Fragen bei 2,7 und 3,0.

Schlechte Noten bei Radweg-Breite

Sehr schlechte Noten gab es in Penzberg auf die Fragen nach einem Fahrradverleih (5,8), für die Mitnahme von Rädern in öffentlichen Verkehrsmitteln (5,3) und die Breite der Radwege (5,1). Eine 5,0 gab es auf die Frage, ob man auf der Fahrbahn gemeinsam mit Autos zügig und sicher Rad fahren kann. Mit 5,1 bewertet wurde, ob die Stadt das Parken auf Radwegen überwacht.

Auch in den anderen Orten vergleichbarer Größe gibt es offenbar viele Kritikpunkte. Die Durchschnittsnote der 474 Kommunen (bis 20 000 Einwohner) liegt gerade mal bei 3,9. Nimmt man die einzelnen Fragen, liegt Penzberg in allen Fällen unter dem jeweiligen Durchschnitt. Mit einer Ausnahme: Bei der Öffnung der Einbahn-Regelung für Radler steht Penzberg besser da als der Durchschnitt.