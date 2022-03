„Komplett durch wildes Gelände“: Penzberger auf Extremtour im Himalaja - Spenden für Schulprojekt

Von: Franziska Seliger

Gemeinsam auf dem Dach der Welt: Peter Baumeister (l.) und Stefan Ziegler waren schon einmal zusammen im Himalaja unterwegs. Diemal wollen sie mit ihrer Expedition Spenden für ein Bildungsprojekt vor Ort sammeln. © privat

Gerade erst ist der Penzberger Peter Baumeister von seiner Fahrradreise nach Lissabon zurückgekommen. Am heutigen Samstag startet er zu seiner nächsten Extremtour: Im Himalaja will er zusammen mit einem Freund einen nahezu unbegangenen Pass in 5300 Metern Höhe überqueren und dabei Spenden sammeln.

Penzberg – Mit dem Mountainbike von Penzberg bis nach Lissabon radeln und dabei die Alpen, die Pyrenäen und die spanischen Picos de Europa überqueren: Von diesem Abenteuer kehrte Peter Baumeister Ende vergangenen Jahres in seine Heimatstadt Penzberg zurück (wir berichteten).

Am heutigen Samstag startet er zusammen mit seinem langjährigen Freund Stefan Ziegler aus dem Allgäu zu seinem nächsten Abenteuer: Gemeinsam wollen die beiden 29-Jährigen nach Nepal reisen. Im Lantang-Nationalpark werden sie dann zunächst verschiedene Gipfel des Himalaja-Gebirges besteigen, um sich dadurch langsam an die extremen Höhen zu gewöhnen, bevor sie nach rund zehn Tagen der Akklimatisierung ihre eigentliche Herausforderung angehen wollen: Die Überquerung des Tilmann-Passes. Dafür haben sie rund acht Tage angesetzt.

5300-Meter-Pass abseits der bekannten Trekking-Routen

Wie Baumeister kurz vor seinem Abflug erzählte, handelt es sich bei diesem Pass um eine Region im Himalaja, die abseits der bekannten Touristen-Treks verlaufe. Der Pass liege auf rund 5300 Metern Höhe und sei noch absolut unerschlossen. In keiner Karte sei bisher ein Weg eingezeichnet. „Wir müssen also komplett durch wildes Gelände navigieren“, so der Penzberger. „Der Pass wird eine absolute Black Box.“

Hohe Gletscherwand: „Chance steht 50 zu 50“

Aber nicht nur, dass sich die beiden Männer einen Weg durch Geröll und Schnee suchen und bei Temperaturen von bis zu minus zehn Grad Celsius in ihrem Zelt schlafen müssen: Im Norden des Passes müssten sie auch eine hohe Gletscherwand überqueren, so Baumeister. Er freut sich auf die Tour, ist aber auch realistisch: „Die Chance, dass wir den Pass schaffen, steht 50 zu 50.“ Es gäbe aber eine alternative Ausweichroute – etwa für den Fall, dass das Wetter eine Überquerung unmöglich mache.

Unerfahren in solchen Extremreisen sind beide Männer nicht. Wie Baumeister erzählt, haben sie im Laufe der Jahre Rucksacktouren oder Radreisen unter anderem nach Südostasien oder Patagonien unternommen, sind dort mehrtägige Tracks gelaufen oder haben mehrtägige Kanutouren unternommen. Zunehmend seien sie dabei autark gereist. „Mit eigener Kraft die Natur erleben“: Das sei ihr Motto.

Duo will Spenden für Schulprojekt in Nepal sammeln

Doch nun wollen Baumeister und Ziegler nicht mehr nur zu ihren Spaß reisen. „Wir wollen etwas zurückgeben.“ Und weil sie den Menschen im Land helfen wollten, habe er Kontakt zur Spendenplattform „betterplace“ mit Sitz in Berlin aufgenommen, so Baumeister. Die Plattform kann einerseits von gemeinnützigen Hilfsprojekten zum Spendensammeln genutzt werden. Gleichzeitig können interessierte Spender hier sowohl internationale als auch kleine lokale Hilfsprojekte finden und unterstützen.

Mit den Spenden, die Baumeister und Ziegler sammeln, wollen sie ein Schulprojekt in einem Dorf in Nepal unterstützen. Um möglichst viel Geld zusammenzubekommen, wollen sie das Dorf auf ihrer Reise besuchen, sich ein Bild der Lage machen und darüber berichten. „Nepal ist ein sehr armes Land“, weiß Baumeister. Ein Kind zur Schule zu schicken koste die Eltern 60 Euro im Monat. „Das können sich nur die allerwenigsten leisten.“

Um mit ihrer Tour möglichst viele Spenden für diese Menschen zu sammeln, werden die beiden Männer in ihren rund 15 Kilo schweren Rucksäcken darum nicht nur Bekleidung, Nahrung und Wasser für mehrere Tage dabei haben, sondern auch diverse Film- und Fotoausrüstung, um schon von unterwegs erste Beiträge zu senden. „So können wir vor Ort zeigen, wofür das Geld verwendet wird.“

Spenden und dabei sein:

