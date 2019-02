Mit Speed-Dating zum Traumjob

Für viele Frauen ist es schwer, nach der Babypause den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu schaffen. Hilfestellung will die kleine Messe „Das Job-Event“ bieten.

Penzberg – Bereits seit 2015 veranstaltet die Gesellschaft „Neuorientierung null-acht 12“ regelmäßig kleine, regionale Job-Messen in Penzberg und anderen Städten der Umgebung. Hauptzielgruppe sind Frauen, die nach der Babypause ins Berufsleben zurückkehren wollen. „Aber es kommen auch Männer zu unseren Messen“, erzählt Nicola Schackmann. Die Geretsriederin hat zusammen mit den beiden Penzbergerinnen Sabine Ostermann und Katharina Panholzer die Gesellschaft gegründet. In Penzberg fanden die Messen in den vergangenen vier Jahren immer in der Stadtbücherei statt. Heuer werden die drei Veranstalterinnen ihr kleines „Job-Event“ erstmals auf die Rathauspassage und einen Raum der Volkshochschule (VHS) ausweiten. In der Passage, so Schackmann, werden sich an diesem Abend ab 19.30 Uhr die unterschiedlichsten Arbeitgeber und Institutionen aus Penzberg und der Umgebung präsentieren. Rund 15 Unternehmen – etwa aus dem IT- oder dem Pflegebereich – hätten ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet. Schackmann versichert, die Messe sei für jeden interessant; egal, ob man Akademikerin sei, nur eine Teilzeitstelle oder einen 450-Euro-Job suche oder sich selbstständig machen wolle.

Fest zugesagt hätten unter anderem bereits die Pharma-Firma „Microcoat Biotechnologie“ aus Bernried, die kbo-Heckscher-Klinik aus München, die Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes sowie das Hotel Hoisl-Bräu aus Penzberg und die Diözesanstelle Augsburg, die laut Schackmann auch im Penzberger Raum tätig ist.

„Das Job-Event“: Ein Abend voller Möglichkeiten

Für Arbeitssuchende bestehe an diesem Abend die Möglichkeit, mit den Personalverantwortlichen der Firmen ins Gespräch zu kommen und Informationen über die einzelnen Arbeitgeber zu sammeln, so Schackmann. Zusätzlich zu diesem Ausstellungsbereich werde es in der Stadtbücherei sowie in der VHS Vorträge – unter anderem von Job-Coaches – geben. Das genaue Programm stehe noch nicht fest, werde aber ab März auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht, verspricht Schackmann. Fest stehe bereits, dass die IHK auf der Job-Messe zum Thema Existenzgründung beraten werde. Außerdem werde die Servicestelle „Frau und Beruf“ aus Tölz vor Ort sein. „Man kann seine Bewerbungsmappe mitbringen und sie an dem Abend von Mitarbeitern der Servicestelle durchschauen lassen.“ Die Arbeitsagentur informiere über Fördermöglichkeiten und berate zum Wiedereinstieg.

Ganz neu ist heuer das so genannte „Job-Speed-Dating“. In Anlehnung an die rasante Partnersuche könne man dabei erste kurze Bewerbungsgespräche mit Firmenvertretern führen. „Dabei bekommen die Arbeitgeber schnell einen ersten Eindruck von dem Bewerber, und er kann seinen Lebenslauf abgeben“, so Schackmann. Auf dieser Basis, so das Ziel, solle dann ein weiterführendes Bewerbungsgespräch vereinbart werden.

„Job-Speed-Dating“: Anmeldung vor Ort

Für das „Job-Speed-Dating“ können sich Messebesucher an dem Abend vor Ort anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt. Es finde zwischen 19.45 und 21.15 Uhr statt. Wer daran nicht teilnehmen möchte, sagt Schackmann, könne den ganzen Abend vorbeischauen. Die Veranstaltung dauere bis etwa 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen

zur Messe findet man online auf der Homepage von „Neuorientierung null-acht 12“. Interessierte Unternehmen können sich per Mail mit den Veranstalterinnen in Verbindung setzen: info@neuorientierung0812.de

Franziska Seliger

