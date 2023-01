Energiegenossenschaft „würde gut nach Penzberg passen“ - Solarpark als Bürgerkraftwerk

Neujahrsempfang bei „Penzberg miteinander“

Von Wolfgang Schörner

Ein Solarpark, der von einer Energiegenossenschaft errichtet und betrieben wird und an dem die Bürger mitverdienen können - darum ging es beim PM-Neujahrsempfang in Penzberg

Penzberg – Als „bestechende Idee zur regionalen Stromerzeugung“ wertet die Wählergruppe „Penzberg miteinander“ (PM) das Modell der neuen „Energiegenossenschaft Oberland“, die 2021 ihre erste Photovoltaik-Freiflächenanlage in Betrieb genommen hat und nun weitere Projekte verfolgt. Sie würde „auch gut nach Penzberg passen“, so PM-Chef und Vize-Bürgermeister Markus Bocksberger. PM will nun auf die Suche nach geeigneten Grundstücken gehen.

Module werden so aufgeständert, dass darunter Kühe weiden können

Die Energiegenossenschaft stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs, zu dem PM in den Bürgerbahnhof eingeladen hatte. „Wir möchten, dass sich die Bürger vor Ort unmittelbar an der Energiewende beteiligen und davon letztlich auch profitieren“, erklärte Michael Sendl, Aufsichtsratsmitglied der Energiegenossenschaft. Nötig ist ihm zufolge ein Schulterschluss zwischen Bürgern und Landwirtschaft. Laut Sendl kommen Landwirte, die über geeignete Flächen verfügen, auf die Energiegenossenschaft zu. Der Clou: Die Module werden höher als üblich errichtet, und zwar so hoch, dass Rinder oder Schafe darunter weiden können. Wichtig ist laut Sendl auch eine enge Kooperation mit der jeweiligen Kommune, um so schneller und effektiver ans Ziel zu kommen.

Erste Projekt war Solarwiese in Peißenberg - weitere Projekte in Planung

Das erste Projekt der Energiegenossenschaft ist, wie berichtet, die Solarwiese am Dornbichlweg in Peißenberg, die rund 800 Haushalte mit Strom versorgen kann und für die Mitglieder schon nach wenigen Monaten Rendite abwarf. Laut Sendl sind derzeit zehn weitere Projekte im Landkreis Weilheim-Schongau mit einem Investitionsvolumen von rund 40 Millionen Euro geplant. Durch eine breite Beteiligung der Bevölkerung, erklärte er, stelle man sicher, dass die Akzeptanz von Anfang an gegeben ist. Ihm zufolge wird an jedem Ort, an dem eine Anlage entsteht, eine Tochtergesellschaft gegründet. So fließt der jeweiligen Kommune auch Gewerbesteuer zu.

Bocksberger: Energiewende gelingt nur, „wenn wir die Menschen mitnehmen“

Bocksberger bezeichnet das Konzept als „bestechend“. Er sei überzeugt, dass die Energiewende nur gelinge, „wenn wir die Menschen mitnehmen und sie auch finanziell daran beteiligen“. Als richtungsweisend sieht er die Einbindung der Landwirte, die ihre Flächen zur Verfügung stellen, auf diesen aber weiter Weidehaltung betreiben können. Gut nach Penzberg würde die Genossenschaft laut Bocksberger auch passen, weil die Peißenberger ebenso Dachflächen von Industriegebäuden auf ihre Tauglichkeit prüfen und untersuchen, ob Photovoltaikanlagen auch auf Moorflächen möglich wären.

Beim Neujahrsempfang berichtete zudem Bernd Watzlawek über seine Balkon-PV-Anlage, die so ertragreich sei, dass seinem Beispiel sieben Nachbarn folgten. Fürs Energiesparen warb Peter Rasor in seinem Vortrag mit einem plakativen Satz zu Autofahrten: „Für jede Fahrt nach München, auf die man verzichtet, kann man 770 Mal das Teewasser für zwei Personen kochen.“