Mittelschüler mit „sagenhafter Quote“ - Rektor fällt ein „Riesenfels vom Herzen“

Sie wurden ausgezeichnet für die besten Abschlüsse in ihren Klassen; im Bild mit Mittelschulleiter Michael Zwick.

Abschlusszeugnisse in Penzberg

Von Wolfgang Schörner schließen

79 Mittelschüler haben in Penzberg ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Von einer „sagenhaften Erfolgsquote“ sprach Schulleiter Michael Zwick. 80 Prozent bestanden die Quali-Prüfung. In der M10 lag die Quote sogar bei 100 Prozent. Zwick freute sich beim Festabend: „Ihr habt Großartiges geschafft.“

Penzberg – An der Prüfung zum qualifizierenden Mittelschulabschluss nahmen heuer 51 Jugendliche teil. 42 bestanden sie, drei davon – alle aus der 9M – mit einer Eins vor dem Komma. Als Klassenbeste wurden am Donnerstag in der Stadthalle Quirin Wink (1,6), Luca Köslin (2,1) und Julia Falterer (2,2) ausgezeichnet. Julia Falterer war mit einer Eins auch die Beste im Bereich „Natur und Technik“, gefolgt von Fabrizio Cella, Benjamin Schnirel und Emily Rauch mit einer Zwei. Die Prüfung zur Mittleren Reife meisterten sogar alle 20 Jugendlichen der 10M, vier mit einer Eins vor dem Komma. Den besten Schnitt erreichten Katharina Haager und Ivayla Ivanova mit 1,44.

Rektor: Als die ersten Ergebnisse eintrudeln, fiel ihm „ein Riesenfels“ vom Herzen

Nach drei Jahren Corona-Pause hatte die Bürgermeister-Prandl-Mittelschule ihre Absolventen erstmals „wieder würdig verabschieden“ können, wie Lehrer und Moderator Matthias Nicolai sagte. Rektor Michael Zwick erzählte, ihm und den Lehrern sei ein Riesenfels vom Herzen gefallen, als nach den Prüfungen die ersten Ergebnisse eintrudelten und sich ein sehr gutes Gesamtergebnis trotz Corona abzeichnete.

Festabend unter dem Motto „Mit offenen Augen durchs Leben“

Der Festabend stand unter dem Motto „Mit offenen Augen durchs Leben“. Womit aber nicht der gekonnte Blick zum Banknachbarn während der Prüfung gemeint sei, wie Zwick scherzte. Es gehe darum, ohne Scheuklappen durch die Welt zu gehen, hinzusehen, wo es etwas zu entdecken gibt, nicht aufzuhören, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt, auch durchzuhalten, wenn etwas mal keinen Spaß macht. Zwick sprach zugleich die aktuellen Unsicherheiten bei den Preisen, bei der Energie und den Krieg in der Ukraine an. „Während wir hier feiern dürfen, kämpfen Menschen zwei Flugstunden von uns entfernt um das Überleben.“ Dies lehre, Alltägliches nicht als selbstverständlich anzusehen und zu hinterfragen, was wirklich zählt, auch wenn es unbequem ist.

Geschafft nach 468 Wochen Schule

Zuvor hatte Schülersprecherin Lina Vogl („Wir sind heilfroh, dass wir die Prüfungen hinter uns haben“) den Lehrern und den Eltern für ihre Geduld gedankt. In Vertretung des Bürgermeisters überbrachte Franziska Annaberger die städtischen Glückwünsche. Ihr Rat: neugierig sein auf das Leben. In launigen Reden erzählten zudem die Klassenlehrer von den vergangenen Monaten.

Eine kleine Mathematik-Lektion hatte Elternbeirätin Jana Ladiges vorbereitet. Die Schulzeit habe neun Jahre á 52 Wochen gedauert, was 468 Wochen, circa 3000 Tage und 79 Stunden sind. „Darauf könnt ihr stolz sein.“ Nun beginnt das Arbeitsleben, und das dauere circa 50 Jahre, was 18 000 Tage sind. Auch für diese große Aufgabe, sagte Ladiges, wünsche der Elternbeirat viel Erfolg.