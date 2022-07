Auf SUP-Brettern: Müllfischer André Wacke geht wieder auf Loisach-Tour

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

André Wacke (l.) und seine Mitstreiter starten am Samstag, 30. Juli, wieder zur Müllfischer-Aktion auf der Loisach. © Andreas Mayr/Archiv

Der Penzberger André Wacke will mit mehreren Mitstreitern Ende Juli vom Stehpaddelbrett aus die Loisach wieder von Müll befreien. Es ist das fünfte Mal seit der ersten Aktion im Jahr 2018.

Penzberg - Diesmal wollen André Wacke und die Antdorferin Julia Wolff, die zum vierten Mal dabei ist und bei der Organisation hilft, zugleich Unternehmen im Einzugsbereich der Loisach um Spenden bitten. Das Geld soll in die Erneuerung des alten Bootshauses der Wasserwacht Kochel fließen. „Wir haben uns gedacht, es wäre schön, wenn Unternehmen, vor deren Türen wir das Wasser reinigen, etwas spenden“, sagt Wacke.

Sechs bis sieben Stunden veranschlagt Wacke für die Loisach-Aktion

Am Samstag, 30. Juli, in der Früh um 7 Uhr werden die Müllfischer auf ihre SUP-Bretter steigen. Sechs bis sieben Stunden hat André Wacke für die Aktion veranschlagt. Diesmal wollen sie sich auf alle Fälle den Loisach-Abschnitt von Eschenlohe bis Ohlstadt vornehmen. „Da ist es definitiv notwendig“, erzählt der 50-Jährige. Beantragt wurde die Aktion aber bereits ab Oberau. Je nach Gruppenstärke will der Penzberger auch diesen Flussabschnitt bis Eschenlohe mit seinem Team abfahren.

Der Loisach-Abschnitt vom vergangenen Jahr ist „immer noch gut sauber“

Im Vorfeld hat Wacke sich die Müllsituation auf dem Fluss angesehen. Der Abschnitt des vergangenen Jahres von Ohlstadt nach Großweil sei „immer noch gut sauber“. Festgestellt hat er dabei nach eigenen Worten auch, dass Verpackungsplanen, die anfangs massiv den Fluss verdreckten, kaum mehr zu finden seien. „Das freut mich wahnsinnig.“

2021 hatten die Stehpaddler rund 500 Kilogramm Müll aus der Loisach gezogen

Im vergangenen Sommer hatten Wacke und seine Mitstreiter nach seiner Schätzung rund 500 Kilogramm Müll aus der Loisach geholt, auch wenn das Wasser wegen des vorherigen Regens schlammig war und der Fluss einen hohen Wasserstand hatte. In den vergangenen vier Jahren seien es insgesamt gut zwei Tonnen Müll gewesen, sagt er. 2021 war eine kleinere Gruppe auch beim Kochelsee am Ufer und auf SUPs unterwegs. Sieben oder acht Müllsäcke seien gefüllt worden, so Wacke. Heuer wird es aber keine Aktion am Kochelsee geben. Auch das dortige Hennamoos, ein Schilfgürtel und sensibles Vogelschutzgebiet, das er schon seit Längerem säubern will, ist momentan kein Thema. Es habe sich bisher kein gemeinsamer Termin mit den Behörden ergeben, erzählt Wacke.

Um den Penzberger hat sich ein fester Müllfischer-Kreis gebildet

Um den Penzberger hat sich mittlerweile ein fester Müllfischer-Kreis gebildet. Wacke rechnet mit knapp 30 Männern und Frauen, die diesmal dabei sind, darunter zum Beispiel auch der Iffeldorfer Michael Hoss, der im Vorfeld der diesjährigen Aktion mit Wacke die Loisach abfuhr. Alle sind ihm zufolge erfahrene Paddler, die sicher auf dem Brett stehen und eine entsprechende Sicherheitsausrüstung haben. Dass dies wichtig ist, zeigte sich vergangenes Jahr. Der erhöhte Wasserstand und die hohe Fließgeschwindigkeit machten es schwierig, auf dem Brett zu bleiben und gleichzeitig Müll aus der Uferböschung zu klauben.

Helfer können an den Fußwegen entlang der Loisach mitmachen

Auf den Fußwegen am Loisach-Ufer können am 30. Juli aber auch alle anderen Interessenten mithelfen. Wer sich an der Aufräum-Aktion beteiligen will, kann sich bis Sonntag, 17. Juli, bei Julia Wolff melden: per E-Mail an „julia@sunnawind.de“.