MVV-Beitritt: Was wird aus dem Stadtbus? In Penzberg sind noch viele offene Fragen zu klären

Von: Wolfgang Schörner

Stadtbus auf Tour: Womöglich tritt die Stadt Penzberg noch vor dem Landkreis dem MVV-Gebiet bei. © Wolfgang Schörner

Voraussichtlich ab Dezember gehört die Kochelseebahn zum MVV-Tarifgebiet. Bei der Stadt Penzberg würde man mit dem eigenen Stadtbus bereits dann gern dabei sein, damit für Bahn und Stadtbus ein Ticket gilt. Ob das so schnell klappt, ist aber offen. Es sind noch eine Menge Fragen zu klären.

Penzberg – Voraussichtlich ab dem Fahrplanwechsel im Dezember gilt auf der Strecke der Kochelseebahn der MVV-Tarif. Der Landkreis Weilheim-Schongau wird womöglich ein Jahr später, im Dezember 2024, dazugehören. Dabei sein will auch die Stadt Penzberg mit ihrem eigenen Stadtbus. Die Idee hinter dem einheitlichen MVV-Gebiet ist, dass eine Fahrkarte für alles gilt, also beim Umsteigen von Bus auf Bahn und umgekehrt kein eigenes Ticket gelöst werden muss.

Stadtbus: Gleichzeitig mit Kochelseebahn zum MVV?

Bei der Stadt Penzberg ist man offenbar bestrebt, mit dem Stadtbus einen Beitritt ins MVV-Gebiet gleichzeitig mit der Kochelseebahn zu erreichen, also bereits Ende des Jahres und damit noch vor dem Landkreis. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) will das Thema möglichst noch dieses Jahr in den Stadtrat bringen.

In Verhandlungen mit MVV noch viele Fragen zu klären

Was einfach klingt, ist allerdings kompliziert. Laut Bürgermeister Korpan und Ordnungsamtsleiter Joachim Bodendieck sind in Verhandlungen mit dem MVV noch viele Fragen zu klären. Zum Beispiel geht es um die Finanzierung des Stadtbusses – bislang basiert sie zu einem großen Teil auf den Fahrkarteneinnahmen. Die Frage ist, wie abgerechnet wird, wenn es keine Stadtbus-Tickets, sondern nur noch MVV-Tickets gibt. Es müsste eine Lösung für eine Zahlung des MVV an die Stadt gefunden werden. Basieren würde sie wahrscheinlich auf Annahmen zum Fahrgastaufkommen in den Stadtbussen, so Bodendieck, da ein Nachweis durch Zählungen zu groß wäre.

Offen ist, was Beitritt für die Stadtbus-Preise bedeutet

Offen ist auch, was der MVV-Beitritt für die Preise im Stadtbusverkehr bedeutet. Auch das sei Sache der Gespräche mit dem MVV, so Bodendieck. Momentan sei es noch zu früh, dazu etwas zu sagen. Von den Verhandlungen hängt ihm zufolge auch ab, ob es innerhalb des Stadtbusverkehrs – also für Fahrgäste, die nur im Stadtgebiet unterwegs sind – einen eigenen Stadtbustarif geben wird. Auf die Frage, inwieweit die Stadt noch Einfluss auf die Stadtbustarife hat, sagt der Ordnungsamtsleiter, dass die Tarifhoheit nach seinem Rechtsverständnis bei der Stadt bleiben müsste. Was bedeuten würde, dass zum Beispiel die Gratis-Fahrten für Schüler im Stadtbus beibehalten werden könnten.

Beitritt, „wenn es sich in einem gewissen finanziellen Rahmen abspielt“

„Es ist ein komplexes Thema“, bestätigt Bürgermeister Korpan. Grundsätzlich ist er für einen Beitritt zum MVV-Gebiet: beim Landkreis „auf jeden Fall“, beim Penzberger Stadtbus, „wenn es sich für die Stadt in einem gewissen finanziellen Rahmen abspielt“. Ob es zeitgleich mit der Kochelseebahn klappt, vermag er aber nicht zu sagen. Der Wunsch wäre zwar da, es hängt ihm zufolge jedoch an den Verhandlungen und den Konditionen, und auch daran, ob der MVV so schnell ist. „Wir werden mit dem MVV alles abklären, um für Penzberg die beste und günstigste Lösung zu finden“, so der Bürgermeister.

Tarifzone 5/6 wäre optimal

Was zum Beispiel die Schüler-Gratis-Tickets im Penzberger Stadtbus angeht, gibt Korpan zu bedenken, dass es im MVV das „attraktive Angebot“ eines 365-Euro-Tickets für Schüler und Auszubildende gibt, mit dem diese das ganze Jahr über von Penzberg nach München fahren könnten. Nicht ausgeschlossen ist, dass der Landkreis so ein Ticket für Schüler finanziert,

Einsetzen werde er sich bei den Verhandlungen auch, dass Penzberg in die Tarifzone 5/6 (statt in die Zone 6) aufgenommen wird. Sie wäre optimal, so Korpan. Armin Jabs (BfP) hatte jüngst vorgerechnet, dass ein Einzelticket von Penzberg nach München dann 13 statt 14,80 Euro kosten würde. Für denkbar hält Korpan auch eine eigene Tarifzone für Fahrgäste, die nur in Penzberg unterwegs sind. Die Frage sei aber, ob das möglich und sinnvoll ist. Auch das, sagt er, müsse letztlich der Stadtrat entscheiden.