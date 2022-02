Geschwisterpaar gehörte in Afghanistan dem Nationalteam an - nach der Flucht vor den Taliban zurück aufs Rennrad

Von: Wolfgang Schörner

Endlich wieder in die Pedale treten: Die Geschwister Reihana und Mahdi gehörten den Radsport-Nationalteams in Afghanistan an. Der RSC Wolfratshausen, rechts Radsportler Wolfgang Sacher, und das Fitnessstudio BeYou, links Geschäftsführer Robert Nägele, sorgen dafür, dass beide jetzt wieder trainieren können. © Wolfgang Schörner

Im vergangenen Herbst flohen Mahdi (24) und seine Schwester Reihana (18) vor den Taliban aus Afghanistan. Seit mehreren Wochen leben sie mit ihrer Familie in Penzberg. Die Geschwister gehörten in Afghanistan dem Radsport-Nationalteam der Männer und Frauen an. Nun können die beiden wieder in die Pedale treten.

Penzberg – Die Familie von Mahdi und Reihana ist radsportbegeistert. Die Leidenschaft für diesen Sport, sagt die 18-jährige Reihana, habe sie von ihrer älteren Schwester, die selbst Rennrad gefahren ist. Reihana und Mahdi gehörten bis zu ihrer Flucht sogar mehrere Jahre dem afghanischen Radsport-Nationalteam an. Mahdi war 21, als er ins Männerteam kam. Reihana startet mit 15 im Frauenteam. Beide besitzen die Lizenz des Internationalen Radsportverbands UCI. Reihana gehörte sogar dem afghanischen Frauen-Skiteam an.

Frauen und Radrennen - viele Anfeindungen in Afghanistan

Dass Frauen Radrennen fahren, war in Afghanistan allerdings nicht gern gesehen. Ein Frauen-Nationalteam hatte es schon in den 1980er Jahren gegeben. Mit der ersten Machtübernahme der Taliban war damit Schluss. 2011 gab es zwar einen Neuanfang. Aber auch dieses Team war vielen Anfeindungen ausgesetzt, selbst Angriffe gab es. 2016 schlug der italienische Fernsehsender Rai das Frauenteam für den Friedensnobelpreis vor. 2018 kam ein Dokumentarfilm über die Frauen in die Kinos.

Die Menschen hätten es nicht akzeptiert, dass Frauen Radrennen fahren, bestätigt Reihana, die schon als kleines Mädchen aufs Fahrrad gestiegen war. Als die Taliban dann im vergangenen Jahr immer weitere Teile des Landes besetzten, war es gar nicht mehr möglich.

Sachers Radsportclub und Fitnessstudio ermöglichen Training

Von Reihana gibt es ein Video, das sie bei einem Straßenrennen in der kargen Landschaft Afghanistans zeigt. Gedreht wurde es von ihrem Vater, der im Auto nebenher fuhr. Der Penzberger Wolfgang Sacher hat das Video auf seinem Handy gespeichert. Der Radrennfahrer und Paralympics-Goldgewinner nahm sich der Geschwister im Dezember an. Sachers Verein, der Radsportclub Wolfratshausen, und das Penzberger Fitnessstudio BeYou wollen es den zwei jungen Afghanen nun ermöglichen, ihren Sport wieder auszuüben. Was konkret heißt: Sie können in den nächsten Monaten im Studio auf Spinning-Rädern trainieren. Der Radsportclub stellt außerdem Ausstattung wie Schuhe, Sportkleidung und Trinkflaschen zur Verfügung. Ein Schweizer Arzt hat sogar zwei Rennräder versprochen. Sacher würde die beiden jungen Afghanen auch gern in dem Verein integrieren und sie bei Rennen fahren lassen.

Familie war über Pakistan nach Deutschland geflohen

Die Familie stammt ursprünglich aus Bamiyan in Zentralafghanistan, eine Provinz, die international bekannt wurde wegen der Buddha-Statuen, die 2001 unter dem damaligen Taliban-Regime zerstört wurden. Als nun die Taliban wieder nach Bamiyan vorrückten, floh die Familie zunächst nach Kabul. So erzählen es die Geschwister. Dann, vergangenen Oktober, flüchtete die Familie mit dem Auto nach Pakistan. Von Islamabad kam sie mit dem Flugzeug nach Deutschland. Zuerst war die Familie – Vater, Mutter, zwei Töchter und ein Sohn – in Bamberg untergebracht. Die älteste Tochter ist schon länger in Bayern.

Zu ihrer Flucht und den genauen Gründen erzählen die Geschwister nicht viel. Politisch und wirtschaftlich sei es nicht gut gewesen, „und die Taliban sind nicht sehr nett“, sagt Reihana nur. Die Familie hat noch Angehörige in Afghanistan, die ebenfalls das Land verlassen wollen.

„Wir wollten nicht gehen, wir mussten gehen“

Mahdi ist Krankenpfleger, Reihana hat die Schule abgeschlossen und würde gern Astronomie studieren. Die Familie sucht nun eine Wohnung, in Bayern will sie aber bleiben. Es sei hier sehr schön, die Menschen seien freundlich, so Reihana. Auch auf das Rennradfahren freuen sich die Geschwister. Irgendwann einmal würden sie aber gern wieder zurück in ihre Heimat, sagt sie und fügt an: „Wir wollten nicht gehen, wir mussten gehen.“